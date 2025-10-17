ABD Başkanı Trump, 13 Ekim’de İsrail Parlamentosu’unda ayakta alkışlandığı bir konuşma yaptı. “Bibi” diye seslendiği Netanyahu’ya, muhalefet liderini kastederek “O iyi bir adam. Artık biraz daha nazik olabilirsin Bibi, çünkü artık savaşta değilsin!” diyerek İsrailli milletvekillerini kahkahalara boğdu.

Savaşın nasıl bittiğini açıkladığı cümleler ise bana göre o konuşmanın en sarsıcı anlarıydı.

“Bibi beni birçok kere arayıp, ‘Bana bu silahı, şu silahı sağlar mısın?’ dedi. Bazılarını hiç duymamıştım ve yaptım, onları buraya getirdik değil mi? En iyileriydi ama siz de onları iyi kullandınız. Ayrıca insanların onları kullanmayı bilmesi de gerekiyor. O kadar çoktu ki İsrail çok güçlü bir hale geldi ve bu sonunda barışı sağladı. Barışı sağlayan budur.”

Trump bunları söylediğinde, İsrail Parlamentosu’nda gülme seslerine alkışlar karıştı...

‘SAVAŞ PROJESİNİN BEDELİ’

Şu bir gerçek ki dünyanın bir yerlerinde savaş çıkıyor, emperyalist devletlerin silah sanayisi taraflardan birine silah satarak büyüyor.

Brown Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan William D. Hartung tarafından yazılan “Savaş Projesinin Bedeli” adlı bir rapor, 7 Ekim’de yayımlandı. Buna göre, ABD, 7 Ekim 2023’te Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana İsrail’e en az 21.7 milyar dolar askeri yardım sağladı. Ayrıca hem Biden hem de Trump yönetimleri döneminde, önümüzdeki yıllarda ödenecek olan silah ve hizmetler için on milyarlarca dolarlık ek silah satış anlaşmaları taahhüt edildi. (https:// quincyinst.org/research/u-s-military-aidand-arms-transfers-to-israel-october-2023- september-2025/#h-conclusion)

Prof. Dr. Linda J. Bilmes’in aynı tarihte yayımlanan “7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin Geniş Ortadoğu’daki Askeri Faaliyetlerinin Maliyeti” başlıklı raporuna göre ise ABD, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askeri operasyonlarının tetiklediği veya desteklediği Yemen ve daha geniş bölgedeki askeri operasyonlara 9.65 ila 12.07 milyar dolar daha harcadı. Bu, ABD’nin iki yıllık savaşa yaptığı toplam harcamayı 31.35 ila 33.77 milyar dolara çıkarıyor. (https://costsofwar.watson.brown. edu/paper/WiderMiddleEastCosts)

ABD, SOYKIRIMI DURDURMAK İÇİN SİLAH YARDIMINI KESMEDİ

Hartung’un raporunun sonuç bölümü çıplak gerçeği özetliyor:

“ABD’nin parası, silahları ve siyasi desteği olmasaydı, İsrail ordusu Gazze’de insan hayatına ve altyapıya bu kadar hızlı ve yaygın bir şekilde zarar veremez veya Suriye, Lübnan, Katar ve İran’ı bombalayarak savaşını bu kadar kolay bölgesel düzeye taşıyamazdı.

ABD desteği olmasaydı, İsrail hükümetinin bomba atacak savaş uçağı olmazdı ve çok daha az bombası olurdu. İsrail cephaneliğinin giderek artan bir kısmı, ABD hükümeti veya ABD’li yüklenici teknisyenler ve yedek parçalar olmadan bakıma muhtaç kalırdı. Ayrıca, İsrail hükümeti, ABD’nin mali desteği olmadan mevcut büyüklüğünde ve gelişmişliğinde bir ordu inşa edemezdi.

ABD hükümeti şimdiye kadar askeri yardımı, silah satış ve teslimatlarını veya bakım ve yedek parça yardımını keserek katliamı durdurmak için herhangi bir adım atmadı.”

ASIL BEDEL KATLEDİLEN İNSANLARIN HAYATIDIR!

Bunca parayı katliama silah sağlamak için harcayan ABD, silah sanayisini büyütürken, hem Gazze’nin yönetimini Trump başkanlığında Tony Blair gibi Irak savaşı sorumlularının yer aldığı bir kurula devrediyor hem nadir toprak elementlerine el koyuyor hem de “Dünyanın Ağası” gibi davranarak, emperyal emellerini gerçekleştiriyor.

İsrail’e silah sağlarken övünen Trump ve onu alkışlayanlar, yıllardır süren katliamın sorumlusudur. Hamas da 7 Ekim 2023’te sivillere yönelik saldırısıyla vahşete gerekçe sağlamıştır. İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının 20 bin 179’u çocuk olmak üzere, 67 bin 173’e yükseldiği biliniyor.

Savaşın asıl bedeli budur. Yıkıma yol açanların kendisini “barış elçisi” gibi göstermesi ise bu alçak düzenin resmidir!