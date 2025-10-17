Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alçak düzenin resmi!
Zülal Kalkandelen
Son Köşe Yazıları

Alçak düzenin resmi!

17.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

ABD Başkanı Trump, 13 Ekim’de İsrail Parlamentosu’unda ayakta alkışlandığı bir konuşma yaptı. “Bibi” diye seslendiği Netanyahu’ya, muhalefet liderini kastederek “O iyi bir adam. Artık biraz daha nazik olabilirsin Bibi, çünkü artık savaşta değilsin!” diyerek İsrailli milletvekillerini kahkahalara boğdu.

Savaşın nasıl bittiğini açıkladığı cümleler ise bana göre o konuşmanın en sarsıcı anlarıydı.

“Bibi beni birçok kere arayıp, ‘Bana bu silahı, şu silahı sağlar mısın?’ dedi. Bazılarını hiç duymamıştım ve yaptım, onları buraya getirdik değil mi? En iyileriydi ama siz de onları iyi kullandınız. Ayrıca insanların onları kullanmayı bilmesi de gerekiyor. O kadar çoktu ki İsrail çok güçlü bir hale geldi ve bu sonunda barışı sağladı. Barışı sağlayan budur.”

Trump bunları söylediğinde, İsrail Parlamentosu’nda gülme seslerine alkışlar karıştı...

‘SAVAŞ PROJESİNİN BEDELİ’

Şu bir gerçek ki dünyanın bir yerlerinde savaş çıkıyor, emperyalist devletlerin silah sanayisi taraflardan birine silah satarak büyüyor.

Brown Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan William D. Hartung tarafından yazılan “Savaş Projesinin Bedeli” adlı bir rapor, 7 Ekim’de yayımlandı. Buna göre, ABD, 7 Ekim 2023’te Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana İsrail’e en az 21.7 milyar dolar askeri yardım sağladı. Ayrıca hem Biden hem de Trump yönetimleri döneminde, önümüzdeki yıllarda ödenecek olan silah ve hizmetler için on milyarlarca dolarlık ek silah satış anlaşmaları taahhüt edildi. (https:// quincyinst.org/research/u-s-military-aidand-arms-transfers-to-israel-october-2023- september-2025/#h-conclusion)

Prof. Dr. Linda J. Bilmes’in aynı tarihte yayımlanan “7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin Geniş Ortadoğu’daki Askeri Faaliyetlerinin Maliyeti” başlıklı raporuna göre ise ABD, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askeri operasyonlarının tetiklediği veya desteklediği Yemen ve daha geniş bölgedeki askeri operasyonlara 9.65 ila 12.07 milyar dolar daha harcadı. Bu, ABD’nin iki yıllık savaşa yaptığı toplam harcamayı 31.35 ila 33.77 milyar dolara çıkarıyor. (https://costsofwar.watson.brown. edu/paper/WiderMiddleEastCosts)

ABD, SOYKIRIMI DURDURMAK İÇİN SİLAH YARDIMINI KESMEDİ

Hartung’un raporunun sonuç bölümü çıplak gerçeği özetliyor:

“ABD’nin parası, silahları ve siyasi desteği olmasaydı, İsrail ordusu Gazze’de insan hayatına ve altyapıya bu kadar hızlı ve yaygın bir şekilde zarar veremez veya Suriye, Lübnan, Katar ve İran’ı bombalayarak savaşını bu kadar kolay bölgesel düzeye taşıyamazdı.

ABD desteği olmasaydı, İsrail hükümetinin bomba atacak savaş uçağı olmazdı ve çok daha az bombası olurdu. İsrail cephaneliğinin giderek artan bir kısmı, ABD hükümeti veya ABD’li yüklenici teknisyenler ve yedek parçalar olmadan bakıma muhtaç kalırdı. Ayrıca, İsrail hükümeti, ABD’nin mali desteği olmadan mevcut büyüklüğünde ve gelişmişliğinde bir ordu inşa edemezdi.

ABD hükümeti şimdiye kadar askeri yardımı, silah satış ve teslimatlarını veya bakım ve yedek parça yardımını keserek katliamı durdurmak için herhangi bir adım atmadı.”

ASIL BEDEL KATLEDİLEN İNSANLARIN HAYATIDIR!

Bunca parayı katliama silah sağlamak için harcayan ABD, silah sanayisini büyütürken, hem Gazze’nin yönetimini Trump başkanlığında Tony Blair gibi Irak savaşı sorumlularının yer aldığı bir kurula devrediyor hem nadir toprak elementlerine el koyuyor hem de “Dünyanın Ağası” gibi davranarak, emperyal emellerini gerçekleştiriyor.

İsrail’e silah sağlarken övünen Trump ve onu alkışlayanlar, yıllardır süren katliamın sorumlusudur. Hamas da 7 Ekim 2023’te sivillere yönelik saldırısıyla vahşete gerekçe sağlamıştır. İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının 20 bin 179’u çocuk olmak üzere, 67 bin 173’e yükseldiği biliniyor.

Savaşın asıl bedeli budur. Yıkıma yol açanların kendisini “barış elçisi” gibi göstermesi ise bu alçak düzenin resmidir!

İlgili Konular: #ABD #savaş #Trump #Soykırım #netenyahu

Yazarın Son Yazıları

Alçak düzenin resmi!

ABD Başkanı Trump, 13 Ekim’de İsrail Parlamentosu’unda ayakta alkışlandığı bir konuşma yaptı.

Devamını Oku
17.10.2025
Paçalardan akan ‘demokrasi’ yalanı!

“Sayın Öcalan, bu son görüşmede çok rahatsız olduğu bir mesele üzerinde durdu.

Devamını Oku
15.10.2025
Selam olsun Kubilay’lara!

Cuma günü yazımı şu satırlarla bitirmiştim: 7 Ekim’de TBMM’de yaşanan rezalete seyirci kalan siyasi partiler ve siyasetçiler meşruiyetini kaybetmiştir.

Devamını Oku
12.10.2025
Habur’dan beter bir rezalet!

7 Ekim 2025, Türkiye’nin tarihine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terörist başı Abdullah Öcalan için “Biji serok Apo” yani Türkçesi ile “Önder Apo çok yaşa” anlamına gelen sloganların atıldığı gün olarak geçti.

Devamını Oku
10.10.2025
CHP yerine AKP’yi yalnızlaştırsanıza!

Ayakta karşıladılar, hayran hayran baktılar, etrafına dizildiler, yanına oturup gülümsediler; toplumdan tepki görünce de seçmenleri suçlayıp tehdit savurdular.

Devamını Oku
08.10.2025
Böyle medya varken Trump’a ne gerek var ki!

İktidar yandaşı medyanın halini anlatmaya pek gerek yok.

Devamını Oku
05.10.2025
180 derece savrulanlar!

2024 yılının 1 Ekim gününden 2025’in 1 Ekim gününe kadar geçen tam bir yılda Türkiye’de siyasette büyük bir kasırga yaşandı ve zemini sağlam olmayanlar 180 derece savruldu.

Devamını Oku
03.10.2025
Camide cihat, ticarette takiye mi?

Tarih 26 Eylül 2025. Yer Çamlıca Camisi. Cuma namazı sonrasında camide elinde mikrofon birisi konuşuyor...

Devamını Oku
01.10.2025
Türkiye emperyalizmin kıskacında!

Erdoğan’ın altı yıl sonra Beyaz Saray’da Trump ile görüşmesi, tarihe skandallarla geçti.

Devamını Oku
28.09.2025
Kuyu tipi hapishane işkencedir!

Gazetecilere hapishanelerdeki mahkûmlardan çok sayıda mektup gelir.

Devamını Oku
26.09.2025
Emperyalizmin teröristleri

New York’ta Concordia Zirvesi’nde bir oturum...

Devamını Oku
24.09.2025
Ahlakçıların ahlaksızlığı

Son birkaç hafta içinde Türkiye’de kültür ve sanat alanındaki baskı iyice arttı.

Devamını Oku
21.09.2025
Eğitiyor, donatıyor, destekliyor!

Kim kime yapıyor bunu?

Devamını Oku
19.09.2025
İkinci Cumhuriyetçiler ve CHP

T24 internet sitesi, üç gün önce Hasan Cemal’in “Özgür Özel Tandoğan’dan haykırıyor, tam bir heyecan fırtınası, gözlerim yaşarıyor!” başlıklı bir yazı yazdığını duyurdu.

Devamını Oku
17.09.2025
Bahçeli’ye sorular ve bir gencin isyanı

"Sosyal medyanın kökü kazınmalı."

Devamını Oku
14.09.2025
Üniversiteye hazırlanan bir gençten mektup

Her gazeteci gibi ben de okuyucularımdan çok sayıda ileti alıyorum.

Devamını Oku
12.09.2025
Demokrasicilik, koltuk kavgası ve sınıf kavgası

Herkes bir koltuğun peşinde.

Devamını Oku
10.09.2025
Açılım ve çelişkiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon düzenlenen 19 Mart’tan bu yana iktidarın CHP’ye yönelik baskısını artırması, deyim yerindeyse dört taraftan kuşatmak için yoğun bir çaba harcaması, aynı anda açılım süreci devam ederken bazılarınca çelişkili bulunuyor.

Devamını Oku
07.09.2025
Bunun adı totalitarizm!

Önce bir gerçeğin altını çizelim...

Devamını Oku
05.09.2025
Ortadoğu kazanı fokurduyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bugünlerde çok hareketli, Türkiye’den bölgeye giden gidene...

Devamını Oku
03.09.2025
Büyük zaferin 103. yılında yol ayrımı

Dün kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, emperyalizme karşı vatan savunması için bir dönüm noktasıdır; Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız, özgür ve laik bir ülke olarak kurulmasını sağlayan yol, 103 yıl önce Dumlupınar’daki direnişle sağlanmıştır.

Devamını Oku
31.08.2025
Toplumu neye razı etmeye çalışıyorsunuz?

Son bir haftada açılım sürecinde neler oldu?

Devamını Oku
29.08.2025
Birileri tıka basa yerken diğerleri açsa!

Yer Hatay. Termometreler 45 dereceyi aşarken 16 yaşında tarım işçisi bir çocuk, günlük 650 lira kazandığını söyledi ve ekledi...

Devamını Oku
27.08.2025
Yasayla çelişen bir genelge daha!

Sokak hayvanları konusunu yıllardır kangren haline getirenlerin cephesinden yeni bir karar duyuruldu.

Devamını Oku
24.08.2025
Fırıldak olmayın!

TV kanallarından birinde bir politikacı, AKP’ye geçen belediye başkanlarından biri hakkında konuşuyor...

Devamını Oku
22.08.2025
Cuma hutbeleri anayasal düzene aykırı olamaz!

Son yıllarda yaşanan bir sorun var.

Devamını Oku
20.08.2025
İlkesiz siyaset 3

İlkesiz Siyaset başlığını taşıyan ilk yazımı, muhalif kanattaki siyasetçilerin, o dönemde CHP genel başkanı olan Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Erbakan’ı anma töreninde ona övgüler yağdırması üzerine yazmış ve Millet İttifakı’ndaki ilkesizliği eleştirmiştim.

Devamını Oku
17.08.2025
Algı manipülasyonuna hayır!

Gazetecilik, kamuoyunun görüşünü doğrudan etkileyen bir meslek.

Devamını Oku
15.08.2025
Hayvan cehennemi

Mardin’de bir araba bir eşeğe çarptı ve yanında yavrusu bulunan anne eşeği öylece bırakıp kaçtı.

Devamını Oku
13.08.2025
26 Kasım 2023’ten beri yanıt bekleyen sorum

Öcalan açılımının komisyon üyeleri, cuma günkü ikinci toplantının tam kapalı olmasını oybirliğiyle kabul etti.

Devamını Oku
10.08.2025
‘Aşiretçi, ümmetçi sol’ zırvası!

Türkiye’deki temel sorunun bir sınıf sorunu olduğunu görmezden gelenler...

Devamını Oku
08.08.2025
Açılım ve ‘yeni sol’ tasarımı

3 Ağustos Pazar günü ortaya atılan bir iddia var...

Devamını Oku
06.08.2025
Niye üyelerin önüne sandık konulmadı?

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün ülkede, hatta yurtdışında bile üyelerinin önüne sandık koyan, üye olmayanlar için de dayanışma sandıkları kuran CHP...

Devamını Oku
03.08.2025
‘Cunta’ dedikleriyle masaya oturmak...

İlk iki Yenikapı faciası, Kılıçdaroğlu döneminde yaşandı.

Devamını Oku
01.08.2025
Komisyon tuzağı

Haftalardır TBMM’deki açılım komisyonu konuşuluyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Dinci/etnikçi anayasa, üst kimlik İslam!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açılım konusunda yaptığı konuşma, bu köşede yazdığım her satırın doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Devamını Oku
13.07.2025
Bu perde böyle kapanmaz!

Türkiye’de AKP-MHP-DEM tarafından halka “PKK’nin silah bıraktığı” söylenip anayasa değişiklikleri için zemin hazırlanmaya çalışılırken aynı anda...

Devamını Oku
11.07.2025
Habur’dan Süleymaniye’ye...

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, haftaya Saray’da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek başladı.

Devamını Oku
09.07.2025
Gaflet, dalalet ve hıyanet!

Duymayan kaldı mı bilmiyorum ama Colani’nin (ya da şimdiki adıyla Ahmet eş Şara) ABD beslemesi kukla bir başkan olduğu, ABD kaynaklarınca da doğrulandı.

Devamını Oku
06.07.2025
Şeriatçı kışkırtmayı reddedenler ve kullananlar

LeMan dergisinin karikatürü üzerinden başlatılan komplo, şeriatçıların umduğu sonucu verdi.

Devamını Oku
04.07.2025