Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan rezalet, ülkenin içine sokulduğu durumun vahametini tam olarak gözler önüne serdi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Meclis’te yaptığı konuşmada, “Alçaklık nedir biliyor musunuz? Ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp Kürt’ü yok sayanlar alçaktır!” dedi.

Sözleri çok tepki çekince de yanlış anlaşıldığını iddia edip bir telefon konuşmasında, “Ben inkâr edenlere söyledim. Mustafa Kemal Atatürk’e karşı bizim saygımız büyük ve o saygıyı göstermeye devam edeceğim” dediği medyaya yansıdı.

Daha önce BDP’den Ağrı Belediye başkanı olduğu dönemde Nevruz sırasında “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyenlere, “Generali olsanız ne yazar, it sürüleri!” demişti. Onun da yanlış anlaşıldığını, parti binalarına saldıranlar için söylediğini iddia etti.

Demek ki nasıl oluyorsa sürekli herkes Sakık’ı yanlış anlıyor!

SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ!

“Mustafa Kemal’in generali olsanız ne yazar, it sürüleri!” derseniz, bunun anlamı açıktır. Peki “ülkeyi kuranlar” kimlerdir? Bu ifadede kastedilenin kimler olduğunu anlamayacak kadar aptal mı insanlar?

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk gelir. Bunu bu ülkede ilkokul çocuğu bile bilir. Sırrı Sakık’ın konuştuğu Meclis kürsüsünü kuran da Atatürk’tür!

Türkiye Cumhuriyeti’nde halk iradesinin temsil edildiği çatının altında oturup, halkın vergileriyle oluşan bütçeden maaş alıp “ülkeyi kuranlara” hakaret edemezsiniz. Bunu hiçbir ülkede yapamazsınız. “Konuşmamın adresi ve eşkali nettir” diyerek insanları hamasetle suçlayarak sıvışamazsınız.

BU ÜLKEDE CUMHURİYETİ KURANLAR...

102 yıl önce emperyalizme ve onun işbirlikçisi saltanata boyun eğmeyenlerdir!

Canlarını ortaya koyup bu toprakları vatan haline getirenlerdir.

Saltanatı ve hilafeti kaldırıp cumhuriyet rejimini kuranlardır.

Kulluktan yurttaşlığa, şeriat hukukundan laik hukuka geçişi sağlayanlardır.

Kadınların hak ettiği hakları tanıyıp Medeni Yasa ile eşitliğe yol açanlardır.

Asıl alçaklık ise Cumhuriyeti kuranlara hakaret etmektir!

SUSKUNLARI DA GÖRÜN

Cumhuriyet Devrimi’ni yapanların o günlerin koşullarında bazı eksikleri ya da hataları da olabilir ama bu kimseye onlara hakaret etme hakkını vermez. TBMM’de milletvekili olarak görev yapan bir insanın o Meclis’i kuranları aşağılaması, disiplin suçu kapsamında değerlendirilmelidir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bu konuda gerekeni yaptı mı? Hayır! İktidar kanadından yalnızca AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından isim vermeden bir paylaşım yaparak Sakık’ı “siyaseti ve demokrasiyi zehirlemekle” suçladı.

Ya CHP kanadından resmi bir tepki geldi mi? Şu ana kadar hayır! Hemen her konuda X platformunda paylaşım yaparak görüşlerini kamuoyuna duyuran Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’ndan yorum yok, parti adına yapılan bir açıklama da yok.

Mitinglerde “Atatürk’ün partisiyiz!” diye bağıranların, DEM’lilerin Cumhuriyet Devrimi’ne ve Cumhuriyeti kuranlara hakaretleri karşısındaki suskunluğu, bazılarınca anlaşılmaz bulunsa da Öcalan açılımına verilen destek her şeyi ortaya koyuyor.

Cumhuriyet için “Yüz yıllık bir yıkım süreci” diyen DEM’li Van Milletvekili Pervin Buldan’ın hem TBMM başkanvekili olduğu hem de terörist başı Öcalan’ın açılımı eleştiren gazetecilerden rahatsız olduğunu utanmadan dile getirdiği bir ortamda, herkes emperyalizmin senaryosunu yazdığı bu rezil şovda kendine düşen rolü sergiliyor ve açılım masasında “demokrasicilik” oynuyor!