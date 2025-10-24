2025 yılında, Cumhuriyet Devrimi’nin 102. yıldönümünde Türkiye’de cumhuriyetçilere düşen önemli görevler var. Çünkü bir asırı bitirip ikinci yüzyıla başlayan ülkemizde laik Cumhuriyete hem içeriden hem de dışarıdan saldırılar çok yoğun bir şekilde sürüyor. “Türkiye Yüzyılı” sloganını kullanan iktidar, 1923 Cumhuriyetine darbe üstüne darbe indiriyor.

Yurttaşların enflasyon karşısında eridikçe eriyen alım güçleri yüzünden günlük yaşamlarını sürdürme olanaklarının görülmedik şekilde zorlaştığı, tüm kamusal birikim yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilirken emekçi halkın ümüğüne çöküldüğü...

Tam bağımsızlığını yitiren, uluslararası kartellerin ağına düşen ve çökertilen tarımsal üretimimizin kendi halkımıza da yetmez olduğu, yurtdışından patates, soğan ithal eder hale geldiğimiz...

Adaletin kırıntısının bile kalmadığı...

Çetelerin, mafyanın sokaklarda terör estirdiği...

Türk tipi başkanlık sistemi yüzünden kuvvetler ayrılığının esamesinin bile okunmadığı...

Anayasanın her gün çiğnendiği...

Laik devlet yerine tarikat devletinin geçtiği...

Topluma dayatılan siyasal İslam ideolojisiyle gericiliğin ülkenin dört bir yanını sardığı...

ABD büyükelçisinin, Türkiye cumhurbaşkanına “meşruiyet” sağladıklarını söylediği...

Cumhuriyeti kuranlara TBMM’de hakaret edilen ve kendisine “cumhuriyetçi” diyenlerin sustuğu...

Türkiye’yi 47 yıl boyunca teröre boğan terörist başı Öcalan’a “kurucu önder” denilerek pazarlık edildiği...

Bir Türkiye 102 yıl önce hedeflenen bir ülke değildir!

THTM’DEN CUMHURİYETÇİLERE ÇAĞRI

Türkiye, zemini kaydırılmış, rotası 180 derece değiştirilmiş, iktidar eliyle kuruluş ilkelerine ihanet edilen bir ülke haline getirilmiştir.

İşte tam da böyle bir dönemde 1923 Cumhuriyetine sahip çıkmak için mutlaka birlik olmak gerek! Cumhuriyetçilerin birliğini sağlamak için kurulan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, üzerine düşeni yapıyor ve halka bir çağrıda bulunuyor.

“Cumhuriyet düşmanlığına, Osmanlı hülyalarına geçit yok!” sloganını benimsiyorsanız, “Emeğin cumhuriyetini birlikte kurma” hedefine destek vermek istiyorsanız, “Bağımsız, laik bir ülke ve insanca yaşayacağımız onurlu bir gelecek için” ses çıkaralım diyorsanız, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, sizi Cumhuriyetin 102. yılında omuz omuza yürümeye davet ediyor!

Bu kapsamda 26 Ekim Pazar günü saat 15.00’te İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda, saat 18.00’de Ankara’da Dikmen Caddesi’nde (No. 313), İzmir’de ise Bornova Kültür Merkezi’nin karşısında başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşleri yapılacak. Ankara’daki yürüyüş, Ahmed Arif Parkı’nda sanatçı Sabahat Akkiraz’ın konserinin de gerçekleştirileceği Cumhuriyet Şöleni ile devam edecek.

Aynı gün saat 14.00’te Antalya ve Muğla-Bodrum’da, 15.00’te Eskişehir’de, 16.00’da Antalya’da, 18.00’de Kocaeli’de de yürüyüşler planlandı. 28 Ekim’de saat 16.00’da ise Çanakkale’de (nikâh salonu) kapalı salon toplantısı var. (Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ni sosyal medyada izleyerek gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. www.halkmeclisi.org/iletisim)

CUMHURİYETÇİ DAMARI GÜÇLENDİRMEK!

“Cumhuriyeti kuranlar, onu korumaya muktedir olmalıdır” demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ne var ki Cumhuriyet, karşıdevrimcilerin ihaneti yüzünden üzerine kurulduğu idealler çerçevesinde korunamadı. 1940’lardan itibaren hem gericiliğin ve sermayenin hem de emperyalizmin güdümüne sokuldu, AKP de bu ittifakla yükseldi.

Oysa Türkiye Cumhuriyeti, halkın emperyalizm işbirlikçisi saltanata direndiği onurlu bir devrimle kuruldu! Türkiye’de bu damarı kesmek olanaklı değildir. Gün onu güçlendirmek ve Cumhuriyeti emeğin Cumhuriyeti doğrultusunda ilerletmek için sesimizi yükseltme zamanıdır.

Cumhuriyet Yürüyüşü’nün anlamı budur!

---

Not: 25 Ekim Cumartesi günü Muğla’da Felsefe Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği “Demokrasinin Demos’u” başlıklı dört oturumluk sempozyuma çok değerli konuşmacılarla birlikte ben de katılacağım. Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ndeki etkinlik herkese açık. İlgilenenlerle buluşmak umuduyla!