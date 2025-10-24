Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet Yürüyüşü!
Zülal Kalkandelen
Son Köşe Yazıları

Cumhuriyet Yürüyüşü!

24.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

2025 yılında, Cumhuriyet Devrimi’nin 102. yıldönümünde Türkiye’de cumhuriyetçilere düşen önemli görevler var. Çünkü bir asırı bitirip ikinci yüzyıla başlayan ülkemizde laik Cumhuriyete hem içeriden hem de dışarıdan saldırılar çok yoğun bir şekilde sürüyor. “Türkiye Yüzyılı” sloganını kullanan iktidar, 1923 Cumhuriyetine darbe üstüne darbe indiriyor.

Yurttaşların enflasyon karşısında eridikçe eriyen alım güçleri yüzünden günlük yaşamlarını sürdürme olanaklarının görülmedik şekilde zorlaştığı, tüm kamusal birikim yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilirken emekçi halkın ümüğüne çöküldüğü...

Tam bağımsızlığını yitiren, uluslararası kartellerin ağına düşen ve çökertilen tarımsal üretimimizin kendi halkımıza da yetmez olduğu, yurtdışından patates, soğan ithal eder hale geldiğimiz...

Adaletin kırıntısının bile kalmadığı...

Çetelerin, mafyanın sokaklarda terör estirdiği...

Türk tipi başkanlık sistemi yüzünden kuvvetler ayrılığının esamesinin bile okunmadığı...

Anayasanın her gün çiğnendiği...

Laik devlet yerine tarikat devletinin geçtiği...

Topluma dayatılan siyasal İslam ideolojisiyle gericiliğin ülkenin dört bir yanını sardığı...

ABD büyükelçisinin, Türkiye cumhurbaşkanına “meşruiyet” sağladıklarını söylediği...

Cumhuriyeti kuranlara TBMM’de hakaret edilen ve kendisine “cumhuriyetçi” diyenlerin sustuğu...

Türkiye’yi 47 yıl boyunca teröre boğan terörist başı Öcalan’a “kurucu önder” denilerek pazarlık edildiği...

Bir Türkiye 102 yıl önce hedeflenen bir ülke değildir!

THTM’DEN CUMHURİYETÇİLERE ÇAĞRI

Türkiye, zemini kaydırılmış, rotası 180 derece değiştirilmiş, iktidar eliyle kuruluş ilkelerine ihanet edilen bir ülke haline getirilmiştir.

İşte tam da böyle bir dönemde 1923 Cumhuriyetine sahip çıkmak için mutlaka birlik olmak gerek! Cumhuriyetçilerin birliğini sağlamak için kurulan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, üzerine düşeni yapıyor ve halka bir çağrıda bulunuyor.

“Cumhuriyet düşmanlığına, Osmanlı hülyalarına geçit yok!” sloganını benimsiyorsanız, “Emeğin cumhuriyetini birlikte kurma” hedefine destek vermek istiyorsanız, “Bağımsız, laik bir ülke ve insanca yaşayacağımız onurlu bir gelecek için” ses çıkaralım diyorsanız, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, sizi Cumhuriyetin 102. yılında omuz omuza yürümeye davet ediyor!

Bu kapsamda 26 Ekim Pazar günü saat 15.00’te İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda, saat 18.00’de Ankara’da Dikmen Caddesi’nde (No. 313), İzmir’de ise Bornova Kültür Merkezi’nin karşısında başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşleri yapılacak. Ankara’daki yürüyüş, Ahmed Arif Parkı’nda sanatçı Sabahat Akkiraz’ın konserinin de gerçekleştirileceği Cumhuriyet Şöleni ile devam edecek.

Aynı gün saat 14.00’te Antalya ve Muğla-Bodrum’da, 15.00’te Eskişehir’de, 16.00’da Antalya’da, 18.00’de Kocaeli’de de yürüyüşler planlandı. 28 Ekim’de saat 16.00’da ise Çanakkale’de (nikâh salonu) kapalı salon toplantısı var. (Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ni sosyal medyada izleyerek gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. www.halkmeclisi.org/iletisim)

CUMHURİYETÇİ DAMARI GÜÇLENDİRMEK!

“Cumhuriyeti kuranlar, onu korumaya muktedir olmalıdır” demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ne var ki Cumhuriyet, karşıdevrimcilerin ihaneti yüzünden üzerine kurulduğu idealler çerçevesinde korunamadı. 1940’lardan itibaren hem gericiliğin ve sermayenin hem de emperyalizmin güdümüne sokuldu, AKP de bu ittifakla yükseldi.

Oysa Türkiye Cumhuriyeti, halkın emperyalizm işbirlikçisi saltanata direndiği onurlu bir devrimle kuruldu! Türkiye’de bu damarı kesmek olanaklı değildir. Gün onu güçlendirmek ve Cumhuriyeti emeğin Cumhuriyeti doğrultusunda ilerletmek için sesimizi yükseltme zamanıdır.

Cumhuriyet Yürüyüşü’nün anlamı budur!

---

Not: 25 Ekim Cumartesi günü Muğla’da Felsefe Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği “Demokrasinin Demos’u” başlıklı dört oturumluk sempozyuma çok değerli konuşmacılarla birlikte ben de katılacağım. Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ndeki etkinlik herkese açık. İlgilenenlerle buluşmak umuduyla!

İlgili Konular: #Cumhuriyet #enflasyon #yürüyüş #Siyasal İslam #THTM

Yazarın Son Yazıları

Cumhuriyet Yürüyüşü!

2025 yılında, Cumhuriyet Devrimi’nin 102. yıldönümünde Türkiye’de cumhuriyetçilere düşen önemli görevler var.

Devamını Oku
24.10.2025
Cumhuriyeti kuranlar!

Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan rezalet, ülkenin içine sokulduğu durumun vahametini tam olarak gözler önüne serdi.

Devamını Oku
22.10.2025
Siyasetçilerin anayasayı çiğneme özgürlüğü mü var?

Başlıktaki soruyu sormak zorunda kalmamın sayısız nedeni var.

Devamını Oku
19.10.2025
Alçak düzenin resmi!

ABD Başkanı Trump, 13 Ekim’de İsrail Parlamentosu’unda ayakta alkışlandığı bir konuşma yaptı.

Devamını Oku
17.10.2025
Paçalardan akan ‘demokrasi’ yalanı!

“Sayın Öcalan, bu son görüşmede çok rahatsız olduğu bir mesele üzerinde durdu.

Devamını Oku
15.10.2025
Selam olsun Kubilay’lara!

Cuma günü yazımı şu satırlarla bitirmiştim: 7 Ekim’de TBMM’de yaşanan rezalete seyirci kalan siyasi partiler ve siyasetçiler meşruiyetini kaybetmiştir.

Devamını Oku
12.10.2025
Habur’dan beter bir rezalet!

7 Ekim 2025, Türkiye’nin tarihine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terörist başı Abdullah Öcalan için “Biji serok Apo” yani Türkçesi ile “Önder Apo çok yaşa” anlamına gelen sloganların atıldığı gün olarak geçti.

Devamını Oku
10.10.2025
CHP yerine AKP’yi yalnızlaştırsanıza!

Ayakta karşıladılar, hayran hayran baktılar, etrafına dizildiler, yanına oturup gülümsediler; toplumdan tepki görünce de seçmenleri suçlayıp tehdit savurdular.

Devamını Oku
08.10.2025
Böyle medya varken Trump’a ne gerek var ki!

İktidar yandaşı medyanın halini anlatmaya pek gerek yok.

Devamını Oku
05.10.2025
180 derece savrulanlar!

2024 yılının 1 Ekim gününden 2025’in 1 Ekim gününe kadar geçen tam bir yılda Türkiye’de siyasette büyük bir kasırga yaşandı ve zemini sağlam olmayanlar 180 derece savruldu.

Devamını Oku
03.10.2025
Camide cihat, ticarette takiye mi?

Tarih 26 Eylül 2025. Yer Çamlıca Camisi. Cuma namazı sonrasında camide elinde mikrofon birisi konuşuyor...

Devamını Oku
01.10.2025
Türkiye emperyalizmin kıskacında!

Erdoğan’ın altı yıl sonra Beyaz Saray’da Trump ile görüşmesi, tarihe skandallarla geçti.

Devamını Oku
28.09.2025
Kuyu tipi hapishane işkencedir!

Gazetecilere hapishanelerdeki mahkûmlardan çok sayıda mektup gelir.

Devamını Oku
26.09.2025
Emperyalizmin teröristleri

New York’ta Concordia Zirvesi’nde bir oturum...

Devamını Oku
24.09.2025
Ahlakçıların ahlaksızlığı

Son birkaç hafta içinde Türkiye’de kültür ve sanat alanındaki baskı iyice arttı.

Devamını Oku
21.09.2025
Eğitiyor, donatıyor, destekliyor!

Kim kime yapıyor bunu?

Devamını Oku
19.09.2025
İkinci Cumhuriyetçiler ve CHP

T24 internet sitesi, üç gün önce Hasan Cemal’in “Özgür Özel Tandoğan’dan haykırıyor, tam bir heyecan fırtınası, gözlerim yaşarıyor!” başlıklı bir yazı yazdığını duyurdu.

Devamını Oku
17.09.2025
Bahçeli’ye sorular ve bir gencin isyanı

"Sosyal medyanın kökü kazınmalı."

Devamını Oku
14.09.2025
Üniversiteye hazırlanan bir gençten mektup

Her gazeteci gibi ben de okuyucularımdan çok sayıda ileti alıyorum.

Devamını Oku
12.09.2025
Demokrasicilik, koltuk kavgası ve sınıf kavgası

Herkes bir koltuğun peşinde.

Devamını Oku
10.09.2025
Açılım ve çelişkiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon düzenlenen 19 Mart’tan bu yana iktidarın CHP’ye yönelik baskısını artırması, deyim yerindeyse dört taraftan kuşatmak için yoğun bir çaba harcaması, aynı anda açılım süreci devam ederken bazılarınca çelişkili bulunuyor.

Devamını Oku
07.09.2025
Bunun adı totalitarizm!

Önce bir gerçeğin altını çizelim...

Devamını Oku
05.09.2025
Ortadoğu kazanı fokurduyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bugünlerde çok hareketli, Türkiye’den bölgeye giden gidene...

Devamını Oku
03.09.2025
Büyük zaferin 103. yılında yol ayrımı

Dün kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, emperyalizme karşı vatan savunması için bir dönüm noktasıdır; Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız, özgür ve laik bir ülke olarak kurulmasını sağlayan yol, 103 yıl önce Dumlupınar’daki direnişle sağlanmıştır.

Devamını Oku
31.08.2025
Toplumu neye razı etmeye çalışıyorsunuz?

Son bir haftada açılım sürecinde neler oldu?

Devamını Oku
29.08.2025
Birileri tıka basa yerken diğerleri açsa!

Yer Hatay. Termometreler 45 dereceyi aşarken 16 yaşında tarım işçisi bir çocuk, günlük 650 lira kazandığını söyledi ve ekledi...

Devamını Oku
27.08.2025
Yasayla çelişen bir genelge daha!

Sokak hayvanları konusunu yıllardır kangren haline getirenlerin cephesinden yeni bir karar duyuruldu.

Devamını Oku
24.08.2025
Fırıldak olmayın!

TV kanallarından birinde bir politikacı, AKP’ye geçen belediye başkanlarından biri hakkında konuşuyor...

Devamını Oku
22.08.2025
Cuma hutbeleri anayasal düzene aykırı olamaz!

Son yıllarda yaşanan bir sorun var.

Devamını Oku
20.08.2025
İlkesiz siyaset 3

İlkesiz Siyaset başlığını taşıyan ilk yazımı, muhalif kanattaki siyasetçilerin, o dönemde CHP genel başkanı olan Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Erbakan’ı anma töreninde ona övgüler yağdırması üzerine yazmış ve Millet İttifakı’ndaki ilkesizliği eleştirmiştim.

Devamını Oku
17.08.2025
Algı manipülasyonuna hayır!

Gazetecilik, kamuoyunun görüşünü doğrudan etkileyen bir meslek.

Devamını Oku
15.08.2025
Hayvan cehennemi

Mardin’de bir araba bir eşeğe çarptı ve yanında yavrusu bulunan anne eşeği öylece bırakıp kaçtı.

Devamını Oku
13.08.2025
26 Kasım 2023’ten beri yanıt bekleyen sorum

Öcalan açılımının komisyon üyeleri, cuma günkü ikinci toplantının tam kapalı olmasını oybirliğiyle kabul etti.

Devamını Oku
10.08.2025
‘Aşiretçi, ümmetçi sol’ zırvası!

Türkiye’deki temel sorunun bir sınıf sorunu olduğunu görmezden gelenler...

Devamını Oku
08.08.2025
Açılım ve ‘yeni sol’ tasarımı

3 Ağustos Pazar günü ortaya atılan bir iddia var...

Devamını Oku
06.08.2025
Niye üyelerin önüne sandık konulmadı?

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün ülkede, hatta yurtdışında bile üyelerinin önüne sandık koyan, üye olmayanlar için de dayanışma sandıkları kuran CHP...

Devamını Oku
03.08.2025
‘Cunta’ dedikleriyle masaya oturmak...

İlk iki Yenikapı faciası, Kılıçdaroğlu döneminde yaşandı.

Devamını Oku
01.08.2025
Komisyon tuzağı

Haftalardır TBMM’deki açılım komisyonu konuşuluyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Dinci/etnikçi anayasa, üst kimlik İslam!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açılım konusunda yaptığı konuşma, bu köşede yazdığım her satırın doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Devamını Oku
13.07.2025
Bu perde böyle kapanmaz!

Türkiye’de AKP-MHP-DEM tarafından halka “PKK’nin silah bıraktığı” söylenip anayasa değişiklikleri için zemin hazırlanmaya çalışılırken aynı anda...

Devamını Oku
11.07.2025