Cumhuriyet Gazetesi Logo
180 derece savrulanlar!
Zülal Kalkandelen
Son Köşe Yazıları

180 derece savrulanlar!

03.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

2024 yılının 1 Ekim gününden 2025’in 1 Ekim gününe kadar geçen tam bir yılda Türkiye’de siyasette büyük bir kasırga yaşandı ve zemini sağlam olmayanlar 180 derece savruldu.

Bahçeli’nin TBMM’nin açılışında daha önce kapatılmasını istediği DEM Parti sıralarına gidip partinin eşbaşkanlarıyla el sıkışması, siyaset sahnesini allak bullak etmişti.

Ardından Öcalan’a yaptığı ünlü çağrı geldi. PKK’nin 30 kalaşnikofu yakarak silah bıraktığı yalanına halk inandırılmaya çalışılırken Meclis’te kurulan komisyonla ikinci açılım süreci resmen başladı. Terörist başı Öcalan’a “kurucu önder” ve “baş müzakereci” denen komisyonda bugünlerde İmralı’ya gidilmesi konuşuluyor!

Bahçeli’nin bu afallatan dönüşümünün arka planı neydi? Suriye’nin parçalı bir yapıya bölünmesinden sonra, emperyalizmin kuklası olarak cihatçı terörist Colani’nin devlet başkanı ilan edilmesiyle birlikte, ABD/İsrail çıkarları doğrultusundaki gelişmelerin bir sonucuydu. PKK’nin kendisini feshettiğini duyurup YPG’yi devletçik haline getirmek, emperyalizmin talebiydi.

‘BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ’DAN AYAKTA ALKIŞLAMAYA!

Hatırlanacağı gibi ilk açılım süreci, Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan’a söylediği “Seni başkan yaptırmayacağız!” çıkışıyla dağılmıştı. Geçen yıl Bahçeli’nin Meclis’teki DEM sıralarına gidip tokalaşmasıyla başlayan ikinci açılım süreci ise emperyalizme göbekten bağlı sözde “sosyalistlerin” bu yıl Erdoğan Meclis kürsüsüne gelirken ayağa kalkmalarıyla devam ediyor! Erdoğan’ın “Türk-Kürt-Arap” vurgusunu defalarca yinelediği konuşması sırasında, süreç konusunda Bahçeli ile DEM Parti’ye de teşekkür etmesi ve sonrasında yanlarına kadar gidip ellerini sıkması, belli ki AKP-MHP-DEM işbirliğiyle ilerleyen yeni dönemin habercisi. Gelişmelere bakılırsa, önümüzdeki dönemde anayasa değişiklikleri için baskı artacak.

Bu arada DEM milletvekili Sırrı Sakık’ın TBMM açılışında yüzünde gülümsemeyle Bahçeli ile el sıkıştığını da belirtelim! Sakık, BDP’den Ağrı Belediye başkanı olduğu dönemde Nevruz sırasında batıda “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyenlere, “Generali olsanız ne yazar, it sürüleri!” diyen biri...

Ayrıca Bahçeli, 2013’te ilk açılım süreci döneminde Meclis’te Öcalan için “idam ipi” fırlattığında, BDP Muş Milletvekili Sakık sosyal medyadan açıklama yaparak “Elinde iple dolaşıp Öcalan’ı as diyen Bahçeli, sen bu saatten sonra assan assan sayın Öcalan’ın paltosunu vestiyere asarsın” demişti. Savrulmanın bu kadarına yorum yapmak bile zor!

CHP’DEKİ SAVRULMA DA AZ BUZ DEĞİL

Geçen yıl 1 Ekim’de Erdoğan TBMM Genel Kurulu’na girince ilk defa grup olarak ayağa kalkılması için milletvekillerine talimat veren CHP, bu yıl Erdoğan Meclis’teyken salona girmedi.

Özgür Özel, CHP’nin tavrındaki bu değişimi, “Geçen sene makamına saygı duyduğumuz için cumhurbaşkanını ayakta karşıladık. Cumhurbaşkanı nasıl karşılanması gerekirse öyle karşıladık. Bir yılda saygı duymamız gereken ne yaptı? Aksine saygı duymamamız gereken şeyler yaptı. Görevini anayasal sınırlar içinde yapsa kendisini elbette yine dinlerdik” diyerek açıkladı.

O zaman sormalı. Erdoğan 1 Ekim 2024 öncesinde saygı duyulacak ne yapmıştı? AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı olarak 24 yıldır halkın canına okumamış mıydı, anayasayı defalarca çiğnememiş miydi, muhalif olan herkesi baskıyla canından bezdirmemiş miydi?

Erdoğan’a 2023 yerel seçim yenilgisi sonrasında ihtiyacı olan meşruiyeti kazandıran “yumuşama/ normalleşme” politikası yanlıştı. Zulüm 19 Mart sonrasında doğrudan CHP’ye yönelince parti yönetimi 180 derece savruldu.

Oysa muhaliflere 24 yıldır zulmeden, emekçiyi açlığa mahkûm eden, kamusal birikimi parsel parsel satan, laikliği sürekli çiğneyip tarikatların önünü açan, Cumhuriyet Devrimi’ne karşı durup gericiliği şahlandıran, ağır bir faşizm kurarak emperyalizmle işbirliği yapanların geçen yıl da saygı duyulacak hiçbir tarafı yoktu!

İlgili Konular: #CHP #Erdoğan #Bahçeli #Dem Parti #Öcalan

Yazarın Son Yazıları

180 derece savrulanlar!

2024 yılının 1 Ekim gününden 2025’in 1 Ekim gününe kadar geçen tam bir yılda Türkiye’de siyasette büyük bir kasırga yaşandı ve zemini sağlam olmayanlar 180 derece savruldu.

Devamını Oku
03.10.2025
Camide cihat, ticarette takiye mi?

Tarih 26 Eylül 2025. Yer Çamlıca Camisi. Cuma namazı sonrasında camide elinde mikrofon birisi konuşuyor...

Devamını Oku
01.10.2025
Türkiye emperyalizmin kıskacında!

Erdoğan’ın altı yıl sonra Beyaz Saray’da Trump ile görüşmesi, tarihe skandallarla geçti.

Devamını Oku
28.09.2025
Kuyu tipi hapishane işkencedir!

Gazetecilere hapishanelerdeki mahkûmlardan çok sayıda mektup gelir.

Devamını Oku
26.09.2025
Emperyalizmin teröristleri

New York’ta Concordia Zirvesi’nde bir oturum...

Devamını Oku
24.09.2025
Ahlakçıların ahlaksızlığı

Son birkaç hafta içinde Türkiye’de kültür ve sanat alanındaki baskı iyice arttı.

Devamını Oku
21.09.2025
Eğitiyor, donatıyor, destekliyor!

Kim kime yapıyor bunu?

Devamını Oku
19.09.2025
İkinci Cumhuriyetçiler ve CHP

T24 internet sitesi, üç gün önce Hasan Cemal’in “Özgür Özel Tandoğan’dan haykırıyor, tam bir heyecan fırtınası, gözlerim yaşarıyor!” başlıklı bir yazı yazdığını duyurdu.

Devamını Oku
17.09.2025
Bahçeli’ye sorular ve bir gencin isyanı

"Sosyal medyanın kökü kazınmalı."

Devamını Oku
14.09.2025
Üniversiteye hazırlanan bir gençten mektup

Her gazeteci gibi ben de okuyucularımdan çok sayıda ileti alıyorum.

Devamını Oku
12.09.2025
Demokrasicilik, koltuk kavgası ve sınıf kavgası

Herkes bir koltuğun peşinde.

Devamını Oku
10.09.2025
Açılım ve çelişkiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon düzenlenen 19 Mart’tan bu yana iktidarın CHP’ye yönelik baskısını artırması, deyim yerindeyse dört taraftan kuşatmak için yoğun bir çaba harcaması, aynı anda açılım süreci devam ederken bazılarınca çelişkili bulunuyor.

Devamını Oku
07.09.2025
Bunun adı totalitarizm!

Önce bir gerçeğin altını çizelim...

Devamını Oku
05.09.2025
Ortadoğu kazanı fokurduyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bugünlerde çok hareketli, Türkiye’den bölgeye giden gidene...

Devamını Oku
03.09.2025
Büyük zaferin 103. yılında yol ayrımı

Dün kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, emperyalizme karşı vatan savunması için bir dönüm noktasıdır; Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız, özgür ve laik bir ülke olarak kurulmasını sağlayan yol, 103 yıl önce Dumlupınar’daki direnişle sağlanmıştır.

Devamını Oku
31.08.2025
Toplumu neye razı etmeye çalışıyorsunuz?

Son bir haftada açılım sürecinde neler oldu?

Devamını Oku
29.08.2025
Birileri tıka basa yerken diğerleri açsa!

Yer Hatay. Termometreler 45 dereceyi aşarken 16 yaşında tarım işçisi bir çocuk, günlük 650 lira kazandığını söyledi ve ekledi...

Devamını Oku
27.08.2025
Yasayla çelişen bir genelge daha!

Sokak hayvanları konusunu yıllardır kangren haline getirenlerin cephesinden yeni bir karar duyuruldu.

Devamını Oku
24.08.2025
Fırıldak olmayın!

TV kanallarından birinde bir politikacı, AKP’ye geçen belediye başkanlarından biri hakkında konuşuyor...

Devamını Oku
22.08.2025
Cuma hutbeleri anayasal düzene aykırı olamaz!

Son yıllarda yaşanan bir sorun var.

Devamını Oku
20.08.2025
İlkesiz siyaset 3

İlkesiz Siyaset başlığını taşıyan ilk yazımı, muhalif kanattaki siyasetçilerin, o dönemde CHP genel başkanı olan Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Erbakan’ı anma töreninde ona övgüler yağdırması üzerine yazmış ve Millet İttifakı’ndaki ilkesizliği eleştirmiştim.

Devamını Oku
17.08.2025
Algı manipülasyonuna hayır!

Gazetecilik, kamuoyunun görüşünü doğrudan etkileyen bir meslek.

Devamını Oku
15.08.2025
Hayvan cehennemi

Mardin’de bir araba bir eşeğe çarptı ve yanında yavrusu bulunan anne eşeği öylece bırakıp kaçtı.

Devamını Oku
13.08.2025
26 Kasım 2023’ten beri yanıt bekleyen sorum

Öcalan açılımının komisyon üyeleri, cuma günkü ikinci toplantının tam kapalı olmasını oybirliğiyle kabul etti.

Devamını Oku
10.08.2025
‘Aşiretçi, ümmetçi sol’ zırvası!

Türkiye’deki temel sorunun bir sınıf sorunu olduğunu görmezden gelenler...

Devamını Oku
08.08.2025
Açılım ve ‘yeni sol’ tasarımı

3 Ağustos Pazar günü ortaya atılan bir iddia var...

Devamını Oku
06.08.2025
Niye üyelerin önüne sandık konulmadı?

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün ülkede, hatta yurtdışında bile üyelerinin önüne sandık koyan, üye olmayanlar için de dayanışma sandıkları kuran CHP...

Devamını Oku
03.08.2025
‘Cunta’ dedikleriyle masaya oturmak...

İlk iki Yenikapı faciası, Kılıçdaroğlu döneminde yaşandı.

Devamını Oku
01.08.2025
Komisyon tuzağı

Haftalardır TBMM’deki açılım komisyonu konuşuluyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Dinci/etnikçi anayasa, üst kimlik İslam!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açılım konusunda yaptığı konuşma, bu köşede yazdığım her satırın doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Devamını Oku
13.07.2025
Bu perde böyle kapanmaz!

Türkiye’de AKP-MHP-DEM tarafından halka “PKK’nin silah bıraktığı” söylenip anayasa değişiklikleri için zemin hazırlanmaya çalışılırken aynı anda...

Devamını Oku
11.07.2025
Habur’dan Süleymaniye’ye...

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, haftaya Saray’da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek başladı.

Devamını Oku
09.07.2025
Gaflet, dalalet ve hıyanet!

Duymayan kaldı mı bilmiyorum ama Colani’nin (ya da şimdiki adıyla Ahmet eş Şara) ABD beslemesi kukla bir başkan olduğu, ABD kaynaklarınca da doğrulandı.

Devamını Oku
06.07.2025
Şeriatçı kışkırtmayı reddedenler ve kullananlar

LeMan dergisinin karikatürü üzerinden başlatılan komplo, şeriatçıların umduğu sonucu verdi.

Devamını Oku
04.07.2025
Ülke cayır cayır yanıyor; yobazlıktan, gericilikten!

Yine bir yaz, yine her yer alev alev... Bilecik, Sakarya, İzmir, Hatay, Antalya...

Devamını Oku
02.07.2025
CHP’de yaşananların ardında ne var?

Yine duyumlar, dedikodular ve kulis bilgilerinin havada uçuştuğu günler! Kapalı kapılar ardında birtakım planların yürütüldüğünün işareti bu. Benzerini Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının açıklanması sırasında yaşadık, sonrasında olanları hepimiz biliyoruz...

Devamını Oku
29.06.2025
Düşün çocukların yakasından!

İktidar zorunlu eğitimi kısaltma çabası içinde ya, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) durur mu, başkan Burhan Özdemir anında AKP’nin imdadına yetişti ve yeni bir model önerdi.

Devamını Oku
27.06.2025
Teslimiyetten ateşkese!

“KOŞULSUZ ŞARTSIZ TESLİMİYET” Donald J. Trump (17 Haziran saat 19.48, X platformunda Trump’ın paylaşımı.)

Devamını Oku
25.06.2025
Türkiye, ümmetçi bir din devleti olmayacak!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, asıl niyetini hiç gizlemiyor ve zaman zaman hatırlatıyor.

Devamını Oku
22.06.2025
İşçi düşmanını ‘demokrasi şehidi’ yapan etnikçilik

Teröristbaşı Öcalan’a göre Turgut Özal demokrasi şehidiymiş! Nereden biliyoruz?

Devamını Oku
20.06.2025