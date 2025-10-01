Cumhuriyet Gazetesi Logo
Camide cihat, ticarette takiye mi?
Zülal Kalkandelen
Son Köşe Yazıları

Camide cihat, ticarette takiye mi?

01.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Tarih 26 Eylül 2025. Yer Çamlıca Camisi. Cuma namazı sonrasında camide elinde mikrofon birisi konuşuyor:

“Rabbim, Allah yolunda bizlere cihadı emrediyor. Şu anda malum, Filistin’de olanları hep birlikte takip ediyoruz. Rabbim Filistin’deki kardeşlerimize imdat eylesin. Bütün bunlara karşı direnenlerin direncini artırsın. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bizlere İslami şuurla şuurlanmayı nasip eylesin. Ve hepsinden öte, âlem-i İslamın intibahına, ittihadına bizleri vesile eylesin. Bu millet ayağa kalktığı anda birçok şey değişecektir. Âlem-i İslamın uyanışından tarihte olduğu gibi, her zaman uyanış, ittifak, bunlara bu millet vesile olmuştur. İnanıyorum yine bu millet buna vesile olacaktır.”

Tahmin edilebileceği gibi konuşan kişi AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan! Camide tekbirlerle karşılanmış, camiden çıkarken ayakkabılarını korumalar taşımış. (Konuşmasını videodan dinleyerek aynen yazdım; Türkçe yanlışları kendisine ait. Türkçede “bizler” diye bir adıl yok, “biz” zaten çoğuldur.)

Bu olay medyada yaygın şekilde haberleştirilmedi. Alışıldığı için mi acaba? Hatırlarsanız 26 Mayıs 2023’te yani cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan iki gün önce de aynı camiye gitmiş ve cemaate fetih çağrısı yapmıştı. O zaman da bu köşede o olayı eleştirmiştim. Şimdi de eleştireceğim.

ANAYASA BİR KEZ DAHA ÇİĞNENDİ!

Erdoğan da her yurttaş gibi istediği duayı edebilir ama çok açık ki orada kamu görevlisi olarak, etrafında korumalar dururken cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşuyor, insanlar telefonlarıyla o anları kaydediyor.

Bir cumhurbaşkanı, devletin başı olarak herkesten daha çok anayasaya dikkat etmek zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. maddesinde devletin laik niteliği açıkça yazar. “Bu hükmün anlamı kaldı mı ki!” diyerek teslim olanlardan biri olmadığımdan her defa bunu hatırlatacağım!

Bir cumhurbaşkanının camide “cihat” çağrısı yapması, laik bir devlette anayasayı çiğnemektir. Çünkü bu sözcük, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne göre, “nefisle mücadele, İslamı tebliğ ve düşmanla savaşma anlamına” geliyor. Günümüzde Türkçede ise “İslam uğruna savaşma” anlamında kullanılıyor. Kuşkusuz inançlı bir insan bunları düşünebilir, inancının gereği olarak camiye gidip namaz kılabilir; sorun olan, bir cumhurbaşkanının “milletin cihat için ayağa kalkması gerektiğini” söylemesidir.

Anayasanın 66. maddesinde tanımlanan Türk milletinin içinde farklı dinlere inanan ya da inançsız yurttaşlar da var. Çoğunluk kendisini Müslüman olarak tanımlayabilir ama bu nedenle farklı inançta olanlar ya da inanmayanlar yok sayılamaz. Laik devlet temel olarak toplumda farklı inancı olanları ve inançsızları, egemen inancın baskısından korumak için ortaya çıkmıştır.

İSRAİL’LE TİCARET VE GERÇEKLER

Konunun bir diğer eleştirilecek yanı, Erdoğan’ın bu konuşmayı yapmadan hemen önce İsrail’in en yakın destekçisi Amerika’ya gidip Netanyahu’yu “kahraman” olarak gören Trump’la “dostluk” görüntüsü içinde 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına imza atması! Birleşmiş Milletler oturumunda söylediklerini Trump’ın yüzüne karşı söylememesi...

Diğer yandan, Türkiye’de yetkili makamların İsrail ile ticareti durdurduklarını iddia etmelerine karşın, İsrail merkezli “Maariv” gazetesi, Türkiye’den İsrail’e sevkıyatların Yunanistan üzerinden sürdüğünü yazdı. The Jerusalem Post, The Cradle, Middle East Eye’ın da aralarında olduğu dünya medyasında çıkan haberlere göre, “Türkiye’den çıkan mallar, Kıbrıs ya da Rodos üzerinden yönlendirilip Yunanistan üzerinden belgeleri değiştirilerek İsrail’e ulaştırılıyor. Yasağın resmi beyanlarda varlığına rağmen ticaret fiilen devam ediyor.”

Maariv’deki haberde, “İsrail Müteahhitleri Birliği Başkanı Eran Siv, Ocak-Temmuz 2025 döneminde Türkiye’den 1.9 milyar şekellik (Yaklaşık 23.5 milyar lira/567 milyon dolar) ithalat gerçekleştiğini aktardı” yazıyor.

Bunlar gerçekse durum camide cihat, ticarette takiye mi?

İlgili Konular: #Erdoğan #Cami #Anayasa

Yazarın Son Yazıları

Camide cihat, ticarette takiye mi?

Tarih 26 Eylül 2025. Yer Çamlıca Camisi. Cuma namazı sonrasında camide elinde mikrofon birisi konuşuyor...

Devamını Oku
01.10.2025
Türkiye emperyalizmin kıskacında!

Erdoğan’ın altı yıl sonra Beyaz Saray’da Trump ile görüşmesi, tarihe skandallarla geçti.

Devamını Oku
28.09.2025
Kuyu tipi hapishane işkencedir!

Gazetecilere hapishanelerdeki mahkûmlardan çok sayıda mektup gelir.

Devamını Oku
26.09.2025
Emperyalizmin teröristleri

New York’ta Concordia Zirvesi’nde bir oturum...

Devamını Oku
24.09.2025
Ahlakçıların ahlaksızlığı

Son birkaç hafta içinde Türkiye’de kültür ve sanat alanındaki baskı iyice arttı.

Devamını Oku
21.09.2025
Eğitiyor, donatıyor, destekliyor!

Kim kime yapıyor bunu?

Devamını Oku
19.09.2025
İkinci Cumhuriyetçiler ve CHP

T24 internet sitesi, üç gün önce Hasan Cemal’in “Özgür Özel Tandoğan’dan haykırıyor, tam bir heyecan fırtınası, gözlerim yaşarıyor!” başlıklı bir yazı yazdığını duyurdu.

Devamını Oku
17.09.2025
Bahçeli’ye sorular ve bir gencin isyanı

"Sosyal medyanın kökü kazınmalı."

Devamını Oku
14.09.2025
Üniversiteye hazırlanan bir gençten mektup

Her gazeteci gibi ben de okuyucularımdan çok sayıda ileti alıyorum.

Devamını Oku
12.09.2025
Demokrasicilik, koltuk kavgası ve sınıf kavgası

Herkes bir koltuğun peşinde.

Devamını Oku
10.09.2025
Açılım ve çelişkiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon düzenlenen 19 Mart’tan bu yana iktidarın CHP’ye yönelik baskısını artırması, deyim yerindeyse dört taraftan kuşatmak için yoğun bir çaba harcaması, aynı anda açılım süreci devam ederken bazılarınca çelişkili bulunuyor.

Devamını Oku
07.09.2025
Bunun adı totalitarizm!

Önce bir gerçeğin altını çizelim...

Devamını Oku
05.09.2025
Ortadoğu kazanı fokurduyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bugünlerde çok hareketli, Türkiye’den bölgeye giden gidene...

Devamını Oku
03.09.2025
Büyük zaferin 103. yılında yol ayrımı

Dün kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, emperyalizme karşı vatan savunması için bir dönüm noktasıdır; Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız, özgür ve laik bir ülke olarak kurulmasını sağlayan yol, 103 yıl önce Dumlupınar’daki direnişle sağlanmıştır.

Devamını Oku
31.08.2025
Toplumu neye razı etmeye çalışıyorsunuz?

Son bir haftada açılım sürecinde neler oldu?

Devamını Oku
29.08.2025
Birileri tıka basa yerken diğerleri açsa!

Yer Hatay. Termometreler 45 dereceyi aşarken 16 yaşında tarım işçisi bir çocuk, günlük 650 lira kazandığını söyledi ve ekledi...

Devamını Oku
27.08.2025
Yasayla çelişen bir genelge daha!

Sokak hayvanları konusunu yıllardır kangren haline getirenlerin cephesinden yeni bir karar duyuruldu.

Devamını Oku
24.08.2025
Fırıldak olmayın!

TV kanallarından birinde bir politikacı, AKP’ye geçen belediye başkanlarından biri hakkında konuşuyor...

Devamını Oku
22.08.2025
Cuma hutbeleri anayasal düzene aykırı olamaz!

Son yıllarda yaşanan bir sorun var.

Devamını Oku
20.08.2025
İlkesiz siyaset 3

İlkesiz Siyaset başlığını taşıyan ilk yazımı, muhalif kanattaki siyasetçilerin, o dönemde CHP genel başkanı olan Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Erbakan’ı anma töreninde ona övgüler yağdırması üzerine yazmış ve Millet İttifakı’ndaki ilkesizliği eleştirmiştim.

Devamını Oku
17.08.2025
Algı manipülasyonuna hayır!

Gazetecilik, kamuoyunun görüşünü doğrudan etkileyen bir meslek.

Devamını Oku
15.08.2025
Hayvan cehennemi

Mardin’de bir araba bir eşeğe çarptı ve yanında yavrusu bulunan anne eşeği öylece bırakıp kaçtı.

Devamını Oku
13.08.2025
26 Kasım 2023’ten beri yanıt bekleyen sorum

Öcalan açılımının komisyon üyeleri, cuma günkü ikinci toplantının tam kapalı olmasını oybirliğiyle kabul etti.

Devamını Oku
10.08.2025
‘Aşiretçi, ümmetçi sol’ zırvası!

Türkiye’deki temel sorunun bir sınıf sorunu olduğunu görmezden gelenler...

Devamını Oku
08.08.2025
Açılım ve ‘yeni sol’ tasarımı

3 Ağustos Pazar günü ortaya atılan bir iddia var...

Devamını Oku
06.08.2025
Niye üyelerin önüne sandık konulmadı?

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün ülkede, hatta yurtdışında bile üyelerinin önüne sandık koyan, üye olmayanlar için de dayanışma sandıkları kuran CHP...

Devamını Oku
03.08.2025
‘Cunta’ dedikleriyle masaya oturmak...

İlk iki Yenikapı faciası, Kılıçdaroğlu döneminde yaşandı.

Devamını Oku
01.08.2025
Komisyon tuzağı

Haftalardır TBMM’deki açılım komisyonu konuşuluyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Dinci/etnikçi anayasa, üst kimlik İslam!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açılım konusunda yaptığı konuşma, bu köşede yazdığım her satırın doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Devamını Oku
13.07.2025
Bu perde böyle kapanmaz!

Türkiye’de AKP-MHP-DEM tarafından halka “PKK’nin silah bıraktığı” söylenip anayasa değişiklikleri için zemin hazırlanmaya çalışılırken aynı anda...

Devamını Oku
11.07.2025
Habur’dan Süleymaniye’ye...

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, haftaya Saray’da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek başladı.

Devamını Oku
09.07.2025
Gaflet, dalalet ve hıyanet!

Duymayan kaldı mı bilmiyorum ama Colani’nin (ya da şimdiki adıyla Ahmet eş Şara) ABD beslemesi kukla bir başkan olduğu, ABD kaynaklarınca da doğrulandı.

Devamını Oku
06.07.2025
Şeriatçı kışkırtmayı reddedenler ve kullananlar

LeMan dergisinin karikatürü üzerinden başlatılan komplo, şeriatçıların umduğu sonucu verdi.

Devamını Oku
04.07.2025
Ülke cayır cayır yanıyor; yobazlıktan, gericilikten!

Yine bir yaz, yine her yer alev alev... Bilecik, Sakarya, İzmir, Hatay, Antalya...

Devamını Oku
02.07.2025
CHP’de yaşananların ardında ne var?

Yine duyumlar, dedikodular ve kulis bilgilerinin havada uçuştuğu günler! Kapalı kapılar ardında birtakım planların yürütüldüğünün işareti bu. Benzerini Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının açıklanması sırasında yaşadık, sonrasında olanları hepimiz biliyoruz...

Devamını Oku
29.06.2025
Düşün çocukların yakasından!

İktidar zorunlu eğitimi kısaltma çabası içinde ya, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) durur mu, başkan Burhan Özdemir anında AKP’nin imdadına yetişti ve yeni bir model önerdi.

Devamını Oku
27.06.2025
Teslimiyetten ateşkese!

“KOŞULSUZ ŞARTSIZ TESLİMİYET” Donald J. Trump (17 Haziran saat 19.48, X platformunda Trump’ın paylaşımı.)

Devamını Oku
25.06.2025
Türkiye, ümmetçi bir din devleti olmayacak!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, asıl niyetini hiç gizlemiyor ve zaman zaman hatırlatıyor.

Devamını Oku
22.06.2025
İşçi düşmanını ‘demokrasi şehidi’ yapan etnikçilik

Teröristbaşı Öcalan’a göre Turgut Özal demokrasi şehidiymiş! Nereden biliyoruz?

Devamını Oku
20.06.2025
Emperyalizm, kuklaları ve haydutlar!

Ortadoğu’nun jeopolitik dengelerini kökten değiştirecek Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), İsrail’in İran’a saldırısıyla yeni bir aşamaya geçti.

Devamını Oku
18.06.2025