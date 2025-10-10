Cumhuriyet Gazetesi Logo
Habur’dan beter bir rezalet!
Zülal Kalkandelen
10.10.2025 04:00
Güncellenme:
7 Ekim 2025, Türkiye’nin tarihine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terörist başı Abdullah Öcalan için “Biji serok Apo” yani Türkçesi ile “Önder Apo çok yaşa” anlamına gelen sloganların atıldığı gün olarak geçti. TBMM’de bu rezalet daha önce de yaşanmıştı ama bu kez farklı olarak kürsüde DEM Partisi Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit vardı.

Önce Diyarbakır’dan Öcalan’ın özgürlüğü için Ankara’ya yürüyen kadınlar TBMM’ye girerken aynı sloganı atmalarına karşın hiçbir müdahaleyle karşılaşmadı. Sonra DEM’in grup toplantısında Koçyiğit, bu grubu “Amed’den, Kürdistan’ın dört bir yanından sayın Öcalan’ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz” diyerek karşıladı, sonrasında toplantı salonunda yine Öcalan sloganları atıldı.

TERÖRİSTİN PROPAGANDASINI YAPMAK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazi Meclisi’indeki bu olay, şehit ailelerine karşı büyük bir saygısızlıktır. PKK terör örgütü elebaşının kahramanmış gibi egemenliğin simgesi olan Meclis’te alkışlanması, Türkiye’ye hakarettir!

PKK bir terör örgütü, Öcalan da ömür boyu hapse mahkûm edilmiş bir teröristtir. Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan yasalara göre terörü övmek, propagandasını yapmak suçtur. Öyleyse yetkililere soruyorum: Bu yasalar yürürlükten kalktı mı ki TBMM çatısı altında Öcalan övülerek bu skandala izin veriliyor? Bunu bilmek her yurttaşın hakkıdır.

7 Ekim’de tanık olduğumuz rezalet, yazımın başlığında da belirttiğim gibi 2009’da Habur sınır kapısında yaşanan rezaletten de beterdir. 16 yıl önce sınır kapısında çadır mahkemeleri kurup devletin savcısını teröristlerin ayağına götüren ve göstermelik yargılama yaparak teröristleri ülkeye sokanlar, şimdi TBMM’de terörist başının alkışlanmasına izin veriyor.

TBMM KÜRSÜSÜNDE KONUŞAN ESKİ PKK’Lİ

7 Ekim’de olanlar bununla da kalmadı. Yüksel Genç, DEM Partisi grup toplantısında kürsüye çıkarılarak konuşturuldu. Daha önce TBMM’de kurulan Öcalan komisyonunda da Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM) Koordinatörü olarak görüşü alınan bu kişi, PKK’nin dağ kadrosunda dört yıl görev yapan biri!

Gazi Meclis’teki bu utanç verici manzaraya TBMM’deki muhalefet ise seyirci kaldı. Sadece İYİ Parti adına TBMM Genel Kurulu’nda konuşan grup başkanvekili Buğra Kavuncu, “Dünyanın hangi ülkesinin meclisinde terör örgütü elebaşı lehine sloganların atıldığı ve bunun hiçbir yaptırımla karşılaşmadığı olmuştur?” diyerek eleştirdi. “Muhalif” medyanın büyük bir kısmı ise olanları sansürledi ki açılıma tepki dizginlensin.

Aynı gün grup toplantısında CHP’yi yerden yere vuran Bahçeli, yine “kurucu önder” dediği Öcalan’ı övdü ve komisyondan bir heyetin İmralı’ya giderek teröristle görüşmesi gerektiğini söyledi.

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da aynı saatlerde Öcalan’ın “Komisyon gelirse demokratik müzakere sürecini başlatacağım” dediğini duyurdu.

MEŞRUİYETİNİ YİTİRENLER

Türkiye’yi öyle bir noktaya getirdiler ki ülkeye demokratikleşmeyi terörist Öcalan’ın getireceği yalanını fütursuzca atabiliyorlar. Bunu onlara sağlayan ise ne acıdır ki TBMM’de kurulan komisyondur.

Meşruiyetlerini ABD’de arayan emperyalizmin güdümündeki siyasetçiler, ülkeyi öyle bir çıkmaza soktu ki halkın tam anlamıyla feleği şaştı.

Cumhuriyet Devrimi’nin düşmanları toplumu öyle bir paralize ettiler ki “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” diyen teğmenler ordudan atılırken PKK’nin elebaşı terörist Öcalan TBMM’de “Önder Apo çok yaşa!” denerek alkışlanıyor!

7 Ekim’de TBMM’deki rezalete seyirci kalan siyasi partiler ve siyasetçiler meşruiyetini kaybetmiştir. Bu artık çukurun en dibidir! Tek kurtuluş yolu, Kuvayı Milliye ruhunu diriltecek antiemperyalist, laik, kamucu ve emekten yana bir örgütlenmedir.

