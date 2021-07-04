Hayvanları Koruma Yasası’nda büyük aldatmaca!
AKP’nin hayvanlarla ilgili yasa teklifi hakkındaki doğru değerlendirmeyi Ali Sirmen yaptı:
“Kadınların şiddete maruz kalmaları, ölümle tehdit edilmeleri ve de canice öldürülmeleri karşısında kılını kıpırdatmayan bu siyasal irade mi, hayvanları hapis cezasını da içeren önlemlerle kötü davranış ve öldürülmeye karşı koruyacaktır?
Göreceksiniz ki bu işte bir sahtekârlık var. Ya yasa hayvanlara eziyet eden, bunları öldürenlerin yararlanacakları boşluklarla çıkarılacak ya da uygulamada, gereği düşünülerek hayvana kötü davrananı, öldüreni sıyıracak yollar bulunacaktır.
Şurası iyi bilinmelidir ki keyif için hayvanların öldürülmesi uygulamasını sürdürecek olan AKP - MHP iktidarının mensupları bir hayvanı öldüren yurttaşı, hapisle cezalandırıp üstelik bir de içeri atsalar kendi tabanları tarafından tükürükle boğulurlar.”
Medya, yasa teklifini incelemeden AKP’nin basın bültenini haberleştirip duruyor ama Ali Sirmen haklı.
Yatarı olmayan cezalar
AKP, “hayvana yönelik şiddete hapis cezası geliyor” dese de gerçek farklı. Teklifte çeşitli suçlara 3 aydan başlayıp değişen sürelerde hapis cezaları öngörülüyor. Oysa İnfaz Kanunu gereği, üç yıldan az hapis cezaları uygulanmıyor, erteleniyor.
Bunun olmaması için yasaya hayvanlarla ilgili bu cezaların ertelemeden muaf tutulmasını talep etmiştik ama bu yapılmadı. Sonuç olarak bu cezaların yatarı olmayacak; sadece yasada göstermelik olarak yazacak.
Örneğin hayvana tecavüz için belirlenen ceza, 6 aydan 3 yıla kadar olduğundan, tecavüzcüler yine aramızda gezecek. Teklifte onca uyarıya karşın hayvanla “cinsel ilişki” ifadesi de yer alıyor. Defalarca yazdık, tekrarlayalım: İnsanla hayvan arasında bu türden her ilişki, her durumda tecavüzdür!
Teklifte yatarı olabilecek en fazla cezayı bir hayvanın neslini yok etme suçu için öngörmüşler ama iki gün önce toplanan Merkez Av Komisyonu’nda, Dünyayı Koruma Birliği’nin küresel ölçekte nesli tehlike altındaki türler olarak kırmızı bültende yer verdiği birçok memeli ve kuş türünün avlanması için karar alındı!
“Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı kalkıyor” diyorlar ama şiddet uygulanan hayvan sahipsiz ise soruşturma açma yetkisi Tarım Bakanlığı’nın inisiyatifine kalıyor. Düşünsenize, bunca yolsuzluk karşısında kılı kıpırdamayan bir hükümet, kendi yandaşı birine hayvana şiddet uyguladığı için dava mı açacak...
Belediyeler ceza kapsamına alınmadı
Üstelik hayvan hakları savunucularının en çok üzerinde durduğu belediyelerin de ceza kapsamına alınması teklifte yok!
Hayvanat bahçeleri kapatılmadığı gibi kamu kurumlarının yenilerini açmasına ayrıca doğal yaşam parkı altında hayvanların esir edileceği yeni sömürü merkezlerinin oluşmasına olanak tanınıyor ve bunlara hangi hayvanların alınacağı da bilinmediğinden sokak köpeklerini toplama kamplarına dönüşme riski de var.
Yunus parkları kapatılmıyor, yenileri açılmayacak ama var olanlar yönetmeliklerle yeniden düzenlenerek sürdürülecek...
Medyada “petshop’larda kedi/köpek satışı yasaklanıyor” dense de bu mekânlarda sadece kedi/köpek bulundurma yasaklanıyor. Ancak üretim merkezlerinden hayvan satışının yapılacağı, katalog üzerinden kedi/köpek satışının devam edeceği görülüyor. Barınaklardaki hayvanların yuvalandırılması gerekirken bu kirli ticaret devam edecek.
Ayrıca petshop’larda tavşan, kuş, balık, kaplumbağa gibi diğer hayvanların satışının süreceği anlaşılıyor, egzotik ve yabani hayvanların satışının yasaklanmasına dair bir madde de yok.
“Tehlikeli ırk” söylemi devam ediyor; bu türlerin ayrıca bakanlığın çıkaracağı yönetmeliklerle belirleneceğinin söylenmesi, melezlerin de buna dahil edilerek kapsamın genişletilme amacından kaynaklanıyor.
Hayvanlar değil, insan refahı ve kazancı korunuyor!
“Folklorik” denilerek deve ve boğa güreşi gibi hayvanlara korkunç eziyet içeren sömürüler sürdürülüyor. Güya yasak denilen şiddet dolu horoz ve köpek dövüşleri için de caydırıcı olmayan idari para cezaları devam ediyor.
AKP milletvekilleri, TBMM’deki toplantıda, “Adalar’da atlı faytonu biz kaldırdık!” diye diretirken, teklifte atlı faytonların ülke çapında kaldırılması için bir düzenleme yok...
5199 sayılı yasanın 14. maddesi, “Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmayı” yasaklıyor. Burada “vücutlarına” kelimesinden sonra “tedavi maksatlı olmayan” ibaresi ekleniyor ve bunun amacı “veteriner hekimlik uygulamalarına engel olunmaması” şeklinde açıklanıyor.
Buradaki amaç, “tedavi” adı altında deneysel uygulamalar açmaktır. Ayrıca bu düzenleme, kısırlaştırmanın yetkili veteriner hekimler dışında kişilerce yapılmasına da yol açabilir.
AKP, birçok maddede kelime oyunları yaparak durumu hayvanlar aleyhine geriye götürecek skandal bir teklif sundu. Böyle bir metin, hayvan hakları için yıllardır mücadele eden hak savunucuları ile dalga geçmektir.
Hayvanlar üzerinden kazanç sağlayanları, onlara eziyet edenleri korurken, bir de utanmadan “hayvanlar mal değil, can statüsünde olacak” diyorlar!
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