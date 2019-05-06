95. yaşımızı kutlarken DEMOKRASİ SINAVI

Cumhuriyet, yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en özel gazetesi...

Kuruluşunda “Ulusal Kurtuluş Savaşı” direnişiyle “Kemalist devrim”in harcı karılı... Adını ve kuruluş parasını Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesine önderlik eden Atatürk vermiş...

Zaman zaman Cumhuriyet’teki odamda yurtdışından gelen öğrencileri ağırlarım. En son birkaç gün önce Danimarka’dan gelen öğrenciler konuğumuzdu. 30’u aşkın lise öğrencisine bu kısa tarihçeyi anlattığımda, odadan alkış sesleri yükseliyordu...

***

Yarın 95. yaşımızı kutlayacağız... 95. kuruluş yıldönümümüz için bir gün öncesi İzmir’deyiz. Bugün saat 18.00’de Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası’ndayız. İzmirlilere ve Egelilere bir sürprizimiz var. Aylardır hazırlığını sürdürdüğümüz “Cumhuriyet EGE” 10 Mayıs Cuma günü yeniden İzmir’e, Ege’ye “merhaba” diyor. İlk sayıda Cumhuriyet okurları için yazan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de belirttiği gibi, İzmir ve Cumhuriyet birbirine çok yakışacak. İzmir’den tüm Türkiye’ye yayılan umut ışığı daha da çoğalacak...

7 Mayıs Salı akşamı hem Ankara’da hem İstanbul’dayız. İstanbul’daki kutlamalar için saat 19.00’da Şişli’deki Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde olacağız. Hakan Tepeli şefliğinde Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası “95. yaşımızda 95 genç sesle” sahne alacak. Sanatçı Erdal Erzincan bağlama resitali sunacak...

Cumhuriyetçiler, başkentte ise saat 21.00’de Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde buluşacak. Kurulduğu günden bugüne Türk toplumuna ilkleri yaşatan Cumhuriyet gazetesi, kuruluş kutlamalarında bu sene Türkçe Rock’ı senfonik ezgilerle buluşturmayı hedefliyor. Musa Göçmen’in şefliğindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın konserinde, İngiliz metal grubu Iron Maiden’dan Erkin Koray’a, Cem Karaca’dan Barış Manço’ya Türkçe Rock’ın unutulmaz isimlerinin parçaları “Senforock” konsepti ile senfoni orkestrasına uyarlanacak.

***

95. yaşımızı kutlayacağımız bugünlerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) “tarihi bir sınav” verecek. Tüm ülkenin gözü kulağı Ankara’da bugün yapılacak toplantıya çevrildi. Haydi şimdi 10 yıl öncesine dönelim... 85. yaşımızı kutladıktan bir gün sonra 8 Mayıs 2009’da İlhan Selçuk, Pencere köşesinde okura şöyle sesleniyor:



“Cumhuriyeti -Atatürk’ün isteğiyle- kuran Yunus Nadi kimdir?..

Bir anı:

1920’de işgal polisi İstanbul’a egemendir. Türk subayları yolda gördükleri işgal subaylarına selam vermek zorundadırlar...

İşte böyle bir zamanda ve mekânda bir gün işgal polisi Yunus Nadi’nin evini basar...

Yunus Nadi bir sandığa saklanır, eşi Nazime Nadi sandığın üstüne oturur...

Evi basan polis ortalığı denetlerken Nazime Nadi yerinden kımıldamaz...

İşgal polisi gittikten sonra Nazime Hanım oturduğu yerden kalkar, sandığın kapağını açar...

Yunus Nadi, Nazime Hanım’ı ve çocuklarını İstanbul’da bırakarak Ankara’ya kaçar; o günlerde sonu belirsiz bir macera sayılan Kemalist direnişe katılır...

... Yunus Nadi Cumhuriyet gazetesini kurdu...

Nadir Nadi bu kuruluşu bin bir zahmet ve dirençle kurumlaştırdı...

Bugünkü Cumhuriyet çalışanları bu tarihin mirasını üstlenmişlerdir...

...Atatürk Cumhuriyeti bittiği gün Cumhuriyet de biter...

Ve ne yazık ki 20’nci yüzyılın ilk çeyreğinde kurulan gazetemiz, 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde bu tehlikeyle karşı karşıya...

Ancak biz, bugünkü koşullar ne olursa olsun, Atatürk Cumhuriyetinin yaşama gücünü koruduğuna ve varoluşunu savunduğuna inanıyoruz...”

***

Cumhuriyetçiler bugün de “koşullar ne olursa olsun, Atatürk Cumhuriyetinin yaşama gücünü koruduğuna ve varoluşunu savunduğuna” inanıyor.

Bir kez daha tarihe not düşelim... AKP’nin İstanbul seçimlerini ve sandıktan çıkan halk iradesini kabullenmesi, YSK’nin de seçimin iptaliyle ilgili başvuruları reddetmesi gerekiyor.

Demokrasi ve hukukun gereği budur!..