‘Yönetememe’ krizi...

26 Nisan 2021 Pazartesi

Türkiye uzun süredir AKP iktidarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “yönetilemiyor!..” Bir “yönetilememe” krizi yaşanıyor. Örneğin CHP’nin “128 milyar dolar nerede” sorusu... İktidar temsilcileri bu soruya hâlâ kamuoyunu tatmin edecek bir yanıt veremiyor. Öyle ki ülkeyi yöneten isimlerden birbirleriyle çelişen açıklamalar geliyor. Halk deyişiyle “her kafadan farklı bir ses çıkıyor”. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı soruyu yineledikçe Cumhur İttifakı daha da köşeye sıkışıyor.

Cumhuriyet, 24 Nisan’da “İşte 128 milyar doları eriten protokol” manşetiyle çıktı. Muhabirimiz Erdem Sevgi’nin haberi, Türkiye’nin odaklandığı “128 milyar doların” satışına izin veren Merkez Bankası ile Hazine arasındaki “içeriği bilinmeyen” 2017 tarihli protokol belgesiyle sır perdesini araladı. 7 maddelik protokolün 5. maddesine göre satış işlemlerinde Hazine aleyhine oluşacak kur farkları Merkez’e yüklendi. 7. madde ise protokolün, imza tarihinden 22 gün önce yürürlüğe girdiğini ortaya koydu. Bu protokolü gazetemize değerlendiren eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, protokol ile hukukun kenara itildiğini belirterek “Bu protokol kesinlikle suç” tespitini yaptı...

Oyları eridikçe muhalefetin sesini kısmak için her türlü yöntemi seçen AKP iktidarı, ekonomi yönetiminde de uzun bir süredir piyasa gerçeklerinden kopmuş gözüküyor. Tıpkı dış politikada uzun yıllardır yaşadığı yalpalama gibi!.. İşte yalpalamanın zirve yaptığı bir dönemde geldi ABD Başkanı’nın açıklaması... Siyasetçi kimliğiyle tarih yazıcılığına soyunan, Ermeni lobisine boyun eğen ABD Başkanı Biden, 1915’te yaşananlar için “soykırım” ifadesini kullandı. Cumhuriyet bu gelişmeyi, dün manşetinden “Tarihi çarpıtma” başlığıyla duyurdu...

Sahi!.. Bu ifade kullanılmadan 24 saat önce Biden ile Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde nasıl bir diyalog yaşandı? Şu an net bir şekilde bilmiyoruz... Ancak Erdoğan’ın tutumu, krizleri artık yönetemeyen Ankara’nın bu vahim olayı da haziran ayındaki NATO zirvesindeki ikili buluşmaya kadar ötelediğini gösteriyor. Suriye’de terör örgütü YPG’ye TIR’larla yaptığı silah yardımıyla açık destek veren ABD yönetiminin Trakya’nın dibinde Atina’yla kurduğu yakın ilişki, S-400’ler, F-35’ler krizi... Bir de üstüne ABD Başkanı’nın yazılı açıklamasında iki kez yer verdiği “soykırım” ifadesi. Bu durumu, AKP iktidarının uzun yıllardır bölgemizde yürüttüğü İhvancı dış politikadaki başarısızlığının faturasının çocuklarımıza kötü bir miras olarak kalacağının bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz.

19 yıldır iç siyasette izlediği politikalarla her konuda -ulusal konular da dahil- kutuplaşma yaratan AKP iktidarı, oyları eridikçe her alanda baskıyı daha da artırdı. Bu baskı, ekonomideki ağır tabloyu içinden çıkılamaz bir duruma getirdi. Görüldü ki Meclis’i işlevsiz kılan “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” dikiş tutmuyor... Türkiye’nin dış dünyadaki itibarı, “tek adam rejiminde” zedeleniyor... Bu durum, “yönetememe” kriziyle daha da büyüyor. Çıkış yolu -muhalefetin dediği gibi- bir an önce halkın önüne seçim sandığının konulması gibi gözüküyor!..

Hıfzı Topuz ve Seyhan Avşar

CUMHURİYET’E İKİ ÖDÜL



Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 2020 yılının başarılı gazetecilerini belirledi. “Yılın Haber Ödülü”nü yargı muhabirimiz Seyhan Avşar kazandı. Yazarımız duayen gazeteci Hıfzı Topuz da meslektaşımız Recep Yaşar’la birlikte hazırladığı “Yakın Dönem Türk Basın Tarihi” eseriyle Orhan Koloğlu İnceleme Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. Cumhuriyet ailesi olarak gururluyuz... Asırlık çınarımız, ağabeyimiz Hıfzı Topuz ile iki ay sonra anne olmaya hazırlanan genç muhabirimiz Seyhan Avşar’ı içtenlikle kutluyoruz...