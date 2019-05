Seni nankör sermaye seni!

Tayyip Erdoğan tam da YSK’nin durumu açıklayacağı gün Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretine giden Ömer Koç ve Koç Holding CEO’su davranışına oldukça alınmış. TÜSİAD’a da. Bence haklı, “17 yıllık iktidarlarında ne istediler de sermaye sahiplerine verilmedi?” Tayyip Erdoğan alındığını pek çabuk ifade eden biri, ayakkabı kutularındaki dolarlar açığa çıktığında da FETÖ’cüler için “ne istediler de vermedik?” diyerek alınganlığını belli etmişti.

“Yiğidi öldür ama hakkını yeme” diye bir söz ülkemizde sık sık söylenir. Tayyip Erdoğan haklı, ne istediler de vermedi? Mesela, büyük iş kadını (!) Güler Sabancı’nın 9 milyoncuk şahsi vergisini gene Sabancı’nın elektrik şirketlerinin 500 milyonu bulan vergisini bir kalemde sildiniz. Yani bu kadar da nankörlük olur mu? Tüketici dernekleri elektrik fiyatına eklenen sayaç okuma bedelinin bir haksızlık olduğunu söyleyip, dava açtılar ama her şeyi bilen damadınız hemen Meclis’e bir öneri getirdi, MHP ve AKP oylarıyla öneri kabul edildi ve artık sayaç okuma parasına kimse dava açamaz! Hakkaten bu sermeye pek bir nankör!

Soma’da maden çöktü. 301 kömür işçisi hayatını kaybetti. Çoluk çocuk ayazda kaldılar ama iktidarın emrinden bir gıdım bile çıkma cesaretleri olmayan savcılar, hâkimler tarafından maden şirketinin sahibi üç gün yatıp çıktı ve maden işletme ruhsatını yeniden aldı. Nankörlük etmeyin!

17 yıl boyunca işçiler aldatıldılar. Grev hakkı hemen her yerde OHAL yasalarına takıldı, taşeron işçilik tavan yaptı. İşçi ölümleri sıradan bir hal aldı. Patronlar azıcık hak iddia eden işçileri sapır sapır fabrikalardan, işyerlerinden kovdular. Çünkü yasalar öylesine azgın bir sermaye savunuculuğu yapıyordu ki, patronlar hayatlarının en kârlı dönemini yaşadılar, yaşıyorlar da! Hey sermaye nankörlük etme!

Daha ne yapsınlar, kârlı şeker fabrikalarını size neredeyse bedavaya verdiler. Ayrıca şeker pancarı ekimini kısıtlayıp uluslararası ortaklıklar kurmanızı ve bu ülkenin insanlarını mısır şurubuyla zehirlenmesini göz ardı ettiler. “Ölen ölür kalan sağlar bizimdir!” dediler.

Adeta bir cinayet mahalli haline gelen yeni havaalanı yapımında her gün 3-5 işçi ölümünü kendi yandaş medyalarına haber salıp üstünü örttüler. Ah unuttum, pek çok patronu medya patronu yaptılar, başka medya patronlarını vergiyle, belki de yaşam hakkıyla korkutarak! Yani bunları unutmanız ayıp oluyor, nankörlük yapmayın!

İmar affı çıkararak ülkenin herkese açık olması gereken kıyılarını emrinize verdiler. Açıkça ormanları yakıp bin kişilik her şey dahil otelleri arka arkaya diktiniz, iktidar bundan öyle bir keyif aldı ki, tabii (tamamen duygusal), bu otellerin sahiplerini bakan bile yaptı. Dünyanın neresinde turistik otel sahipleri aynı zamanda Turizm Bakanı, bu bir ilk. Bir ilk daha var, özel okul sahiplerini de Eğitim Bakanı yaptınız. Bu ne paye dağıtmak böyle! Çok haklısın Tayyip Erdoğan, bunlar hepten yoldan çıktı.

Bu arada ellerini üstünden eksik etmediğiniz bazı patronlarda paralarını çaktırmadan yurtdışına kaçırdılar. Yani sizin Londra’da bir malikâneniz yok ama, milletin “… koymayı” iş bellemiş Cengiz Holding’in sahibi Londra’da bir malikâne değil, bir sokak satın almış, sokaktaki bütün evleri almış! Böyle saygısızlık yapılmaz! İnsan bir düşünür, başkanımın Londra’da bir sokağı yoksa benim de olmamalı, der. Nankörler!

Bir de sermayeyle birlikte nankörlük yapan eski Cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakanınız Davutoğlu var. Davutoğlu sizi taklit edip, 15 Temmuz Köprüsü’nde sırtında bayrak, elinde cep telefonu bir intihar girişimcisini sözüm ona kurtardı. Yani ayıp oluyor, sizi taklit etmeleri çok çok ayıp, çünkü siz teksiniz!

Biraz da magazin; etçi Nusret’in koruyucusu Şahenk’e az parsa vermediniz, Yalıkavak Marina onun, o şimdilerde ne yapıyor? Bankasını da başkalarına satmış sanırım, size sordu mu?

Size aşkını ilan eden Ethem Sancak, bugünlerde pek ortalıkta görülmüyor. Tank-Palet Fabrikası’nı aldıktan sonra sesi soluğu çıkmıyor oysa şimdi oldukça zor bir dönemden geçiyorsunuz, neden sizin arkanızda değil. Ayıp, çok ayıp!

Neyse Cumhurbaşkanım size yerden göğe kadar hak veriyorum, şimdi şu nankörlere şiddetli bir Osmanlı tokadı atın! Kendilerine gelsinler. Diyanet de bu ara pek sessiz. Sakız çiğnemek orucu bozar mı, sadece bununla uğraşıyor. Onlara dört bakanlığın bütçesinden daha çok para verdiniz; cami, imam sayısı zamanınızda tavan yaptı, aynı mahalleye dört cami bile yaptırdınız, ama onlar tam sizin arkanızda olmalarını beklediğiniz zamanda yoklar. Çiğnedikleri sakızların hesabını sormalısınız! Bir de Haşim Kılıç, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı. Hemen sudan çıkmış ak kaşık pozisyonuna geçti. Bir ağzının payı verin, rica ederim.

Nankörlerin listesi oldukça uzun, şimdilik bu kadarla yetinelim.