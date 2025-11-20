Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gıda güvenliği ve acil önlemler
Ahmet Saltık
Son Köşe Yazıları

Gıda güvenliği ve acil önlemler

20.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Artan gıda zehirlenmesi ölümleriyle yüz yüzeyiz. Derin ekonomik kriz, mevzuat boşluğu ve uluslararası yükümlerin yerine getirilmesinde aksamalarla çok boyutlu kamu sağlığı krizi. 5996 s. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasası’nda gıda kavramı çiftlikten çatala tüm üretim, işleme, koruma, taşıma ve sunum aşamalarını kapsayan geniş bir sistemdir. DSÖ üyesi olarak Uluslararası Sağlık Tüzüğü gereği gıda kaynaklı acil durumları bildirme, hızlı yanıt verme ve halk sağlığını koruma yükümündeyiz. Tek Sağlık yaklaşımı ile insan, hayvan ve çevre sağlığı bütünselliği arasındaki bağlantı, gıda güvenliği politikasına eklemlenmeli. FAO’ya karşı yükümümüz gıda güvenliği ve beslenme niteliğini artırma yoksullukla savaşmayı gerektiriyor. Son dönemde tarım ürünlerinin yüksek pestisit kalıntısı nedeniyle iadesi, uluslararası standart Codex Alimentarius’a uyumda ve denetimde ciddi sorunları göstermekte. Bu gerivermeler uluslararası güven yitiğine ve bu ürünlerin iç piyasaya düşük fiyatlarla girerek halk sağlığını tehdit etmesine yol açmakta.

Gıda güvenliğinin ağır düzeyde bozulması sistemik sorunlardan kaynaklanmakta. Ağır ekonomik bunalım ve çok yüksek gıda enflasyonu, yoksulluğun artması, zehirlenme riskini büyütmekte: Üretici baskısı; tarımsal girdi bedelinin aşırı artması, üreticileri maliyeti düşürmek için ruhsatsız, kaçak veya izin verilen dozu aşkın pestisit ve veteriner ilacı kullanmaya itmekte. Halkın alım gücünün düşmesi, ucuz, denetimsiz gıdalara yönelmesine ve besinlerin bozulmaya elverişli koşullarda uzun süre saklanmasına yol açmakta. Tarım Bakanlığı yetersiz çalışan ve kaynakla denetim yükünü de taşıyamıyor. Küçük işletmelerde, toplu tüketim yerlerinde Hijyen ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi yetersiz. Bilgi kirliliği ve medya sorumsuzluğu; gıda ile ilgili bilim dışı açıklamalar halkın doğru bilgiye ulaşımını engellemekte.

İstatistikler ve acı tablo: Gıda zehirlenmesi olguları için güncel, yeterli veriye ulaşmak zor. TÜİK 2024 Ölüm İstatistiklerinde zehirlenme türleri ayrı verilmiyor, genel başlıklarda toplanıyor. Kayda giren gıda kaynaklı hastalık sayısının bildirileni çok aştığı açık. Gelişmiş ülkelerde bildirimlerin gerçek olgu sayısının yüzde 5-10’u olduğu kestirilmekte. Bu, Türkiye’de her yıl yüz binlerce kişinin gıda kökenli hastalık yaşadığı anlamına gelir. Gerçek ölüm sayısı, kayda girenden çok yüksek! 5996 s. yasa birincil yetkiyi Tarım Bakanlığı’na (üretimden perakendeye dek izleme, denetim, örnek alma ve analiz) vermekte. Sağlık Bakanlığı son tüketimde özellikle zehirlenme olgularının izlenmesi, salgın araştırması ve halk sağlığının korunmasından sorumlu. Yetki karmaşası giderilmeli, kurumların görev tanımı netleşmeli. Etkin ve öngelen (proaktif) denetim için, siyasal-ekonomik baskıdan bağımsız, salt bilimsel veriye dayanan, AB’deki EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) benzeri özerk ve güçlü bir Gıda Güvenliği Otoritesi kurulmalı. Ceza yaptırımları caydırıcı olmalı, can yitiminde ağır cezalar olmalı. Özellikle riskli gıdalarda (et, süt, deniz ürünleri vb.) üretimden tüketime HACCP ilkeleri tam ve sürekli uygulanmalı, kayıtlar sanal ortamda kamuoyu denetimine açılmalı.

ACİL ÖNLEMLER VE YOL HARİTASI/İVEDİ EYLEM PLANI

Bu halk sağlığı krizini durdurmak için ivedilikle atılması gereken adımlar kısa erimli ivedi (acil) önlemler şöyle: Gıda zehirlenmesi salgınlarında Sağlık Bakanlığı’nın epidemiyolojik soruşturma ve Tarım Bakanlığı’nın gıda kaynaklı denetimini eşgüdümleyen Ulusal Gıda Zehirlenmesi Hızlı Yanıt Düzeneği kurulmalı. Okul, hastane, askeri birlik, cezaevi ve işyerleri gibi toplu tüketim yerlerinde, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri belgeleri ve hijyen kuralları uygulanmasında sıfır toleransla sıkı denetim başlatılmalı. Özellikle yazın ve riskli gıdalarda (et, süt, dondurulmuş ürünler), depolama ve dağıtımda soğuk zincir kesinkes kırılmamalı. Medya, sivil toplum, akademi işbirliğiyle doğru gıda saklama ve hazırlama, tüketme tekniklerini içeren yaygın halk eğitimi yapılmalı.

Orta-uzun erimde yapısal önlemler: EFSA Modeli. Mevzuattaki yetki karmaşasını ve siyasal baskıyı sonlandırmak için özerk, saydam ve denetim gücü yüksek Bağımsız Gıda Güvenliği Otoritesi kurulmalı. Ekonomik krizin yıkımını azaltmak için tarım politikaları, maliyeti düşürerek ve sürdürülebilir üretimi teşvik ederek pestisit ve ilaç kalıntısı riskini azaltmaya odaklanmalı. Yoksulların güvenli gıdaya erişimi için sosyal yardım artırılmalı. Sağlık Hukuku adımı ile gıda zehirlenmesi ölümleri için ceza sorumluluğu ağırlaştırılmalı.

Sonuç: Gıda güvenliği anayasal hak! Ağır krizi aşma salt mevzuatla değil siyasal kararlılık, özerklik, etkin denetim ve ağır ekonomik bunalımın halk sağlığına yakıcı etkilerini giderecek bütüncül sosyal politikalarla olanaklı. Acı tablonun bilimsel akılcılıkla ve hızla çözülmesi için tüm tarafları ivedi göreve çağırıyoruz.

İlgili Konular: #Sağlık #gıda #gıda zehirlenmesi #gıda güvenliği #önlem

Yazarın Son Yazıları

Gıda güvenliği ve acil önlemler

Artan gıda zehirlenmesi ölümleriyle yüz yüzeyiz.

Devamını Oku
20.11.2025
Türkiye siyasetinde yeni paradigma: “Terörsüz Türkiye” mavi boncuğu ve MHP’nin kökten dönüşüm kumarı

Türkiye bir yıldır, milliyetçi cephenin Kürt sorunu-terörle mücadele söyleminde kökten değişimle sarsılıyor

Devamını Oku
06.11.2025
Sofradaki çifte kriz: Gıda güvencesi ve gıda güvenliği tehdidi

Türkiye, tarımsal özgücü (potansiyeli) yüksek bir ülke olmasına karşın, gıda-toplum beslenmesi alanında giderek derinleşen, yaygınlaşan ve sürdürülemez kerteye ulaşan çift yönlü bunalımla karşı karşıya.

Devamını Oku
23.10.2025
Fener Rum Patrikhanesi neden ekümenik olamaz?!

İstanbul Fener’de yüzlerce yıldır varolan Fener Rum Patrikhanesi (FRP), ülkemizin kültürel-tarihsel varsıllığının önemli bir öğesi.

Devamını Oku
09.10.2025
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin temel sorunları

2003’te başlatılan kökü dışarıda Sağlıkta Dönüşüm Programı, günümüzde yurttaşlar ve sağlık çalışanları için ciddi ve derinleşen sorunlar doğurdu.

Devamını Oku
25.09.2025
Şafak yakındır...

Ülkemiz, 3 Kasım 2002’de iktidara getirilen proje parti AKP eliyle çok yönlü ve derin bir karmaşaya adım adım sürüklendi.

Devamını Oku
11.09.2025
Susuzluğun eşiğinde: Türkiye ve dünyada su kıtlığı

Konya’da bir çiftçinin 80 yıllık kuyusunda su bitti!

Devamını Oku
28.08.2025
‘Komisyon’ meşru mu?!

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (kısaca komisyon), anayasal-siyasal açıdan derinlikli değerlendirme gerektiriyor.

Devamını Oku
14.08.2025
AKP-MHP-DEM taşeron ittifakı ve uçurumun kıyısındaki Cumhuriyet

Ülke afetten afete sürükleniyor; bir karabasan gibi hatta ta kendisi yaşadıklarımız.

Devamını Oku
31.07.2025
AKP-MHP-DEM ortaklığı: Türkiye’den siyasal tarihe dersler...

“Terörsüz Türkiye süreci bir pazarlık süreci değil. İmralı’dan yapılan çağrıda da böyle bir pazarlığın olmadığı açıkça belli” diyen Bakan Tunç...

Devamını Oku
17.07.2025
Türkiye; 3 Temmuz 2025: Tarihin günlüğüne notlar...

“Bu toplumun yetiştirdiği 35 pırıl pırıl insan, saatler boyu süren bir süreç içinde devletin gözleri önünde, ilan ede ede yakılıyor.”

Devamını Oku
03.07.2025
İran’a emperyal saldırı: Sıra Türkiye’de!

1978’de İran’da şiddet gösterileri başladı...

Devamını Oku
19.06.2025
Laiklik... Neden vazgeçil(e)mez? Nasıl yitirdik, nasıl geri kazanmalı?

M. Luther’in Katolik Kilisesi kapısına 95 maddelik ültimatomunu çakmasıyla Protestanlık doğdu.

Devamını Oku
05.06.2025
Lozan Antlaşması’nın iptali için dava açılabilir mi?

Lozan Antlaşması (LA), 24 Temmuz 1923’te bağıtlanmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası toplumda siyasal ve hukuksal meşruluğunu belgeleyen, sınırlarını, egemenliğini tanımlayan kurucu antlaşmadır.

Devamını Oku
22.05.2025
AKP, şiddetin iktidarı: Toplumsal baskı ve sessiz yıkım

AKP, şiddetin iktidarı: Toplumsal baskı ve sessiz yıkım

Devamını Oku
08.05.2025
Ulusal egemenliğin gasbı: 105. yıl ‘Türkiye Cemahiriyesi!?’

Ulusal egemenliğin gasbı: 105. yıl ‘Türkiye Cemahiriyesi!?’

Devamını Oku
24.04.2025
Tutuklu ve hükümlülerin sağlık hakkı

Tutuklu ve hükümlülerin sağlık hakkı

Devamını Oku
10.04.2025
Çürüyen AKP rejimi ve meşru direniş

Çürüyen akp rejimi ve meşru direniş

Devamını Oku
27.03.2025
14 Mart’ın 198. yılı: Çökertilen sağlık sistemi

14 Mart’ın 198. yılı: Çökertilen sağlık sistemi

Devamını Oku
13.03.2025
Artan aşı reddi ve devletin ivedi yükümü

Artan aşı reddi ve devletin ivedi yükümü

Devamını Oku
27.02.2025
2024 nüfus verileri ve demografi politikamız

2024 nüfus verileri ve demografi politikamız

Devamını Oku
13.02.2025
32. Adalet ve Demokrasi Haftası kapanırken...

32. Adalet ve Demokrasi Haftası kapanırken...

Devamını Oku
30.01.2025
Beştepe’de bir mitralyöz

Beştepe’de bir mitralyöz

Devamını Oku
16.01.2025
AKP=RTE’nin 22 bin 104 TL planı ve sakladıkları

AKP=RTE’nin 22 bin 104 TL planı ve sakladıkları

Devamını Oku
02.01.2025
Sağlık bakanının öfke patlaması!

Sağlık bakanının öfke patlaması!

Devamını Oku
19.12.2024
Aile hekimleri ne istiyor?

Aile hekimleri ne istiyor?

Devamını Oku
05.12.2024
Efendiler, çalınanlar Hazine’ye geri konacak!

Efendiler, çalınanlar Hazine’ye geri konacak!

Devamını Oku
21.11.2024
‘Erdoğan’ın çaresizliği’ tehdidi

‘Erdoğan’ın çaresizliği’ tehdidi

Devamını Oku
07.11.2024
Yenidoğan Çetesi'nin anlamı

Yenidoğan çetesinin anlamı

Devamını Oku
24.10.2024
Genel Sağlık Sigortası (GSS)

Genel Sağlık Sigortası (GSS)

Devamını Oku
10.10.2024
Toplumun akıl sağlığı alarm veriyor!

Toplumun akıl sağlığı alarm veriyor!

Devamını Oku
26.09.2024
Çürüme, çöküş ve Erdoğan’a çağrı

Çürüme, çöküş ve Erdoğan’a çağrı

Devamını Oku
12.09.2024
Cumhuriyetin yargıcı mı, molla kadı mı?!

Cumhuriyetin yargıcı mı, molla kadı mı?!

Devamını Oku
29.08.2024
Ahmet Saltık yazdı...

23 yıllık AKP darbeciliği ve yıkımı

Devamını Oku
15.08.2024
Heybeliada konferansımız: Lozan Barış Antlaşması’na tehditler

Heybeliada konferansımız: Lozan Barış Antlaşması’na tehditler

Devamını Oku
01.08.2024
Yeni sağlık bakanımız Dr. Memişoğlu’na..

Yeni sağlık bakanımız Dr. Memişoğlu’na..

Devamını Oku
18.07.2024
TTB-Türk Tabipleri Birliği’nde yeni dönem

TTB-Türk Tabipleri Birliği’nde yeni dönem

Devamını Oku
04.07.2024
‘Kurban’(!?) Bayramı çağrışımları...

‘Kurban’(!?) Bayramı çağrışımları...

Devamını Oku
20.06.2024
Nüfus artışı sorunu!?

Nüfus artışı sorunu!?

Devamını Oku
06.06.2024
TTB seçimleri...

TTB seçimleri...

Devamını Oku
23.05.2024