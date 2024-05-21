Arif Kızılyalın
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Adı derbi!

21 Mayıs 2024 Salı

Öncelikle Fenerbahçe bileğinin hakkı ve derbi aklı ile kazandı. Biliyordu ki, duracak oyun, tribünlerin müdahalesi işlerine yarayacaktı, yaradı da. Galatasaray camia olarak tuzağa düştü; Djiku’nun atıldığı pozisyonda Kaan’ın Fenerbahçe kulübesine yaptığı hareket aslında Okan Buruk’un öğrencilerinin, “Maç garanti, işin şovuna bakalım” havasının tezahürüydü. İlk yarıda ilk şutun 35. dakikada gelmesi, maçın isabetli şut atılmadan bitmesi kafaların şampiyonluk kutlamalarında olduğunun göstergesiydi. “Okan-ball” bu kez tutmadı. İşin garibi, 0-0’ı koruyacak Abdülkerim-Ndombele gibi isimleri de kullanmadı; madem atamıyorsun, yeme! Seyirci gerginlik ve “Ne güzel koreografi yaptık” havasında kaldı. Maç sonrasındaki kaosta Galatasaray yönetimi de kendi sahasında konuk gibiydi. Başkana haber vermeden açıklama yapma yetkisine sahip, inisiyatif alabilen (Örneğin Riyad’daki maç) Genel Sekreter Eray Yazgan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un hak mahrumiyeti cezası varken stada gelişi karşısında sus pus ve yalnız kalıyorsa, nedenleri aramalı! “Her şey ani gelişti” savunması yersiz, Yazgan’la en az 8-10 yönetici (Ama yönetim, ama denetleme, ama sicil) akredite kartlarıyla sahada olsa, stat müdürü dayak yemez, kendisi de “Dayak yersin” sözüne hedef olmazdı. Demek ki birileri küstürülmüş! Neyse, Galatasaray şampiyon olur, ama Fenerbahçe derbisindeki bu ‘çaresiz muktedir’ havası baki (!) kalır. 

MONTELLA’YA ALKIŞ

A Milli Takım’ın İtalyan çalıştırıcısı Montella, Ali Sami Yen’deydi. Derbiyle son 8 aydaki 300. maçını izlemiş. 18 Haziran’da EURO 2024’teki ilk maçımızı oynayacağız ve 18 Haziran Montella’nın doğum günü. Umarız, şu kaotik ortamdan sıyıracağı futbolcularla tarih yazar, çünkü ülkenin derbisi bile artık keyif vermiyor, bari Milli Takım’la sevinelim!


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