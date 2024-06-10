G.Saray’da durup dururken kriz!
Galatasaray’da Dursun Özbek tarihi oy rekoruyla başkan oldu. Hak etti de. 2 yıl 2 şampiyonluk ve bu ekonomik şartlarda su almadan ilerleyen koca bir gemi. Ne var ki, bu şampiyonlukların temel taşlarından Erden Timur’un ayrılığı Galatasaray’daki coşkuyu sönük bıraktı. GSYİAD ve Divan Kurulu’nun “kapalı” kutlamaları dışı üyelerle bir araya bile gelemedi koca kulüp. Çünkü şampiyonluk kutlamasının yapılacağı günlerde Erden Timur krizi gündemdeydi. Ayrılmamalıydı Timur. Bırakmamalıydı Özbek. Timur niye bu kadar önemli diyecek olursanız, Icardi’nin sosyal medya paylaşımlarına bakmanız yeter. Takımla yönetim ve camia arasında hava yastığıydı. Krizleri yumuşatıp yansıttı. Gerçi, son 1 yılda özellikle Fenerbahçe ile girişilen yarışta “bazı” arkadaşlarınca çok yalnız bırakıldı, hatta dışarıda dedikodusu da yapıldı, ama Erden Timur’un, burada Adnan Polat’ın 2000’li yılların ortalarında gösterdiği duruşu göstermesi ve inadına kalması gerekirdi. Sonuçta Özbek gibi, Timur gibi Polat gibi isimler kolay yetişmiyor Türk sporunda!
A Milli Futbol Takımımızın
Avrupa Şampiyonası finallerinde
Gürcistan’la oynayacağı maça
8 gün kaldı, hâlâ ülke havaya
giremedi. Geçenlerde dünya devi
İtalya ile maç oynadık, kimsenin
haberi olmadı. Bizim aklımız
fikrimiz renkler arasındaki kayıkçı
kavgasında. Kimse Uğurcan’ın,
Kerem Aktürkoğlu’nun, Semih
Kılıçsoy’un, Ferdi Kadıoğlu’nun
ve Hakan Çalhanoğlu’nun
performansıyla ilgilenmiyor. TFF
ve Milli Takım sponsorları da
eski havalarında değil. Eskiyi
anımsıyorum da Ülker’i, Turkcell’i,
Mercedes’i, Nike’ı, Arçelik’i
ve daha birçoğu meydanlarda
etkinlik düzenler, halkı havaya
sokarlardı. Demek ki onların
da işine geliyor bu sessizlik!
Hani gidip 3 maç oynayıp
(yani elenip) dönsek kimsenin
umurunda olmayacak. Yazık,
Türk futbolunun “milli”liğini
görmeyenlere daha da yazık!
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Evlenebilmek için lokum dağıtarak dua istedi
- 8 Haziran'da uzaya gidecek
- Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı hakkında şoke eden suçlam
- İstanbul'da termometreler 32 dereceyi gösterdi!
- 31 Mart rüzgarı devam ediyor
- Gıda takviyeleri nasıl kullanılmalı?
- Kızı devlet korumasına alınmıştı!
- Yuvarlak ekmek alınınca evi terk etti...
- Pazara giden eli boş dönüyor!
- Uzmanlar uyardı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- İşte ilk sandık sonuçları
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- Oyuncu Gamze Özçelik evlendi
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı