Olimpiyatın İstanbul’la imtihanı!

27 Nisan 2021 Salı

“İstanbul günün birinde Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahibi yapabilecek mi?” 1990 yılından bu yana yanıt bulunamayan bu soruyu bir kez daha gündeme getirelim. Bu günlerde eğer, “Olimpiyat” sözcüğünü dillendirmeye başlamazsak, stratejik planı belirlemezsek tıpkı 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2020 adaylıklarımızda olduğu gibi boynu bükük ayrılırız. “Nasılsa tesis yaptık” anlayışı ile İstanbul olimpiyat falan alamaz. Olimpiyatın hala, “tesis-vaat-olimpik köy-ulaşım-konaklama” üçgenine verildiğini var sayıyor birileri. Oysa, bu konu başlıkları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC’nin kriterlerinden sadece birkaçı! Günün birinde olimpiyatı bu kadim kente getireceksek, 5 seçimdir göz ardı edilen konulara eğilmek gerekiyor. İnsana yatırımı ilk adım alacak olursak, 18 olimpik kriterden en önemlileri, siyasi ve ekonomik yapıyla çevre bilinci. Bu üç kriterde de herhangi bir adayın çok gerisindeyiz. Çünkü Türkiye insan hakları konusunda sakıncalı ülkeler arasında, ekonomimiz de maşallah seviyesinde! Çevre konusunu hiç açmıyorum, 3. İstanbul diye tutturup, mevcut olimpiyat köyünün (Halkalı) yanına koca betonarme yapıları dikenler zaten bu kriteri çöpe attılar. Onun dışındaki ulaşım, konaklama, gümrük, pazarlama, spor mekanı, paralimpik oyunlar, güvenlik, teknolojiden oluşan kriterleri geçeriz ama oyuncak maketlerle değil. Örneğin, aday olduk, dosyayı verdik, 106 IOC seçici üyesinden bir grup da kente geldi; artık onları vapura bindirip, Haydarpaşa Garı’nın yanına inşa edeceğimizi söyleyeceğimiz olimpiyat açılış stadı ile kandıramayız. Çünkü 106 üyenin çok büyük bölümü kentin kültürel mirasını dünya mirası olarak görüyor ve Kanal İstanbul gibi “Çılgın projelere” karınları tok!

Diyelim ki kriterleri yerine getirdik; işin asıl zoru ise 106 üyeye, klasik kent gezileri dışında nasıl yaklaşacağımız meselesi. İşte burada da iş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na düşüyor. Çünkü olimpiyatın en önemli ayağı belediye başkanıdır. Ayrıca İmamoğlu’nun geçenlerde IOC Başkanı Thomas Bach ile yaptığı zoom toplantısında, sporun 1 numaralı patronu, “Dinamik ve herkese erişen kişiliğiniz” ifadesini kullandı İBB Başkanı için. Buradaki demokrasi vurgusu kaybettiğimiz 2020 seçimlerindeki anti-demokratik uygulamalara da bir göndermeydi. Adaylık tarihimizin en fazla oyunu aldığımız 2020 seçiminde (Tokyo 60-İstanbul 36), 10-15 oyun sırf Gezi Parkı eylemlerinde tekerlekli sandalyeli bireye TOMA’nın sıktığı biber gazlı sudan gittiğini de unutmayalım! Oy kullanacak 106 kişiden birçoğu dünyadaki önemli etkinliklere giderler. O etkinlikler öncesi yapılacak fuarlarda ‘İstanbul’ markasını, kentin patronu İmamoğlu aracılığı ile tanıtmalıyız üyelere! Hatta bu fuarlardan birkaçına başkan da gitmeli, Spor Bakanı ile birlikte. LGBTİ, hayvan hakları gibi konuları derhal uluslararası standartlara çekmeliyiz, çünkü devlet başkanları ve şeyhler dışında oy kullanan taban bu konulara aşırı hassas! Bu çalışma Cumhurbaşkanı-Belediye Başkanı-Spor Bakanı-TMOK Başkanı dörtlüsü ile yapılmalı. Tayyip Bey, mevcut siyasi kavgayı bir yana bırakıp İBB Başkanı İmamoğlu’nun ikna-tanıtım gücüne destek vermezse, 6. kez olimpiyat kaybeden kent olarak tarihe geçeriz!