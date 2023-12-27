‘Sokakta yürüyemeyecek’

27 Aralık 2023 Çarşamba

CHP liderlerinin yazgısı bu; önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi bırakmışlardı, ardından Çubuk’taki bir cenazede linçten şans eseri kurtuldu. Şimdilerde de benzeri bir senaryo Özgür Özel için yazılıyor.

Evet senaryo bu; hem de tam yerel seçimler yaklaşırken, “kendi evi” Manisa’daki şehit cenazesinde protestoya hedef olan, güvenlik güçlerinin işlerini sıkı tutmasıyla olası bir linçten kurtulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başına gelen bu olay “münferit” bir vaka değil, planlı, programlı, hatta finanse edilen bir senaryodur. Yoksa Manisalı Enis Budak’ın cenazesine katıldı diye kimse Manisa’nın bir başka evladı, eczacısı ve yılların siyasetçisi Özel’e bırakın saldırmayı, söz bile söylemez. Beğenmese de başını öne eğer susar. Zaten, gerçek Manisalılar ile acılı aileden tek bir olumsuz söz edilmedi Özel’e; hatta Budak ailesi, camide yaşananlar nedeniyle üzüntülerini dile getirdiler ertesi gün. CHP liderinin dün grup toplantısında söylediği gibi, “bindirilmiş kıta”ların girişimidir bu saldırı. Kulislerden sızan bilgilere göre çevre ilçelerden “getirilen” malum partinin üyelerine araçlarda, “Özgür Özel camiye girdiğinde yuhalayın, çıkarken önünü kesin” talimatları verilmiş. O yüzden Manisa’daki saldırı yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi bir işaret fişeğidir. Ne yazık ki birilerinin işine gelen bu tip eylemler çeşitli şekillerde ödüllendirilmekte, failler de kahramanlaştırılmaktadır. Ve ne tesadüftür ki bu planlı linç girişimlerinin hedefi hep muhalefettir. İşin kötüsü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Özgür Özel aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek” sözü, seçimlere 100 gün kala ateşe benzin dökmek kadar risklidir. Ne yazık ki, birileri gündemi değiştirme adına bu çirkin senaryoyu yeniden sahnelemeye başlamıştır.

ADAY MESELESİ!

Yerel seçimlere üç ay kala ilçe, il ve büyükşehirlerde adaylar netleşmeye başladı. Geçen hafta İstanbul, Ankara, Bolu, Samsun ve Çanakkale adaylarını duyuran CHP, yarınki PM toplantısı sonrasında da bazı önemli bölgelerdeki tercihlerini açıklayacak. Ancak İzmir ve Antalya’nın başkan adayları biraz gecikeceğe benziyor. Özellikle İzmir’de İBB genel sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile eski milletvekili Alaattin Yüksel arasında büyük çekişme var, mevcut başkan Tunç Soyer de denklemin içinde. Yine “il kadar değerli” büyük ilçeler Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş ve Çankaya’da hararetli anketler yapılıyor. Bu ilçelerde ortak sorun TİP ve TKP’nin aday çıkarıp çıkarmayacağı konusu. Esenyurt, Sarıyer ve Ataşehir’de ise parti örgütü anketlerin yarı sıra hemşeri dernekleri ile STK’lerin görüşlerini de önemsiyor. Ki Eseynurt’ta Kars, Ardahan; Sarıyer’de Ordu, Giresun, Trabzon, Ataşehir’de de Malatya, Sivas, Amasya hemşeri derneklerinin seçimin kazananı belirleyecek (üstelik blok hareket eden) on binlerce oyu var.

Bu süreçte kamuoyu, “CHP adayları niye açıklamadı?” diye parti yönetimini eleştirse de AKP daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayını bile belirleyemedi. Çünkü anketlerde CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına çıkacak olası isimler fark yiyor. Tevfik Göksu, Hilmi Türkmen, Metin Külünk, hatta Murat Kurum ile Fahrettin Koca bile çok gerilerde. Sadece, şu an aktif siyasette yer almayan İHA-SİHA üreticisi mühendis Selçuk Bayraktar ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın İmamoğlu’na puan olarak yaklaşabileceği söyleniyor. Ki bu ikili de 7-8 puan geride. Manisa ve Mersin’e talep açıp diğer büyükşehirleri AKP’ye bırakan MHP’nin İstanbul için Ali Yerlikaya ısrarı da göz ardı edilmemeli. Görünen o ki İstanbul için son söz her şeyde olduğu gibi Saray’da! İstanbul’un yanı sıra Antalya’da da sorun yaşanıyor.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Menderes Türel AKP anketlerinde önde çıksa da mevcut Başkan Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın adaylaşması halinde CHP’nin yarışı göğüsleyeceği gün gibi aşikar. O yüzden AKP şapkadan tavşan çıkarıp eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aday yaparsa kimse şaşırmasın.