Tıpış, tıpış geri gönderilen hakemler!

06 Temmuz 2021 Salı

Yöneticilerin, ağır makamlarda oturanların, ne konuştuklarına dikkat etmeleri gereken bir çağdayız. Siyaset, iş dünyası ya da spor fark etmez. Eğer ucu bir yerlere dokunan sözler söylemişseniz, o ifadeler bumerang gibi dönüp dolaşıp sizi buluyor. Bu kez Türk futbolunu buldu; EURO 20’nin gerçekten en formda hakemi Cüneyt Çakır ve iki yardımcısı Tarık Ongun’la Bahattin Duran, “En kötü yarıfinal yönetirler” diye davet edildikleri Londra’dan tıpış, tıpış geri gönderildiler. Türk hakemliği ve futbolu için de üzücü. İşin daha üzücüsü, Çakır ve arkadaşlarının düşük puan, kötü yönetim için değil de TFF’nin attığı yanlış adımlar nedeniyle EURO 20’ye veda etmeleri. Çünkü, Çakır, grup ve 2. tur maçlarında üst düzey maçlar yönetti. Eğer Şenes Erzik, Levent Bıçakçı dönemindeki gibi biraz ağırlığımız olsa Çakır en kötü Danimarka-İngiltere maçını, belki de Wembley’deki finali yönetir, Türkiye de 24. olarak veda ettiği Avrupa Şampiyonası’nda bir şekilde temsil olurdu diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz!

AÇIKLAMA YAPILMALI

Peki, Çakır niçin eve döndü? Bu soruyu muhtemelen Londra’daki final için davet alan Sayın TFF Başkanı Nihat Özdemir sormalı UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e! O hakkımızın da olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Süper Ligi projesinde UEFA’nın arkasında duran federasylonların başında TFF geliyordu. Bir ara MHK Eğitim Danışmanlığı yapan, Rosetti’nin de kulağına fısıldamalı Özdemir, “Hiç mi savunamadın Cüneyt Hoca’nın hakkını” diye! Nihat Özdemir sorabilir mi bilemem ama, biz yıllardır UEFA içindeki hakem gladyosuna şirin gözükmek için Uilenberg’di, Rosetti’ydi diye çuvalla para saçıp yabancı eğitmen getiriyorsak, soru sorma hakkımız da olur! Önündeki penaltıyı görmeyen, koşamayan Hollandalı Kuipers, yola devam ederken, ilk iki maçında yıldızlı pekiyi alan Çakır eleniyorsa, bunun bir açıklaması olmalı. Lobi iması yaparken Servet Yardımcı’ya da birkaç soru sormak gerekir: “İstanbul, 2021 Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanırken, TFF Başkanı Nihat Özdemir Bey’in, ‘O kadar hazırlık yaptık, İngilizler tıpış tıpış İstanbul’a gelip Şampiyonlar Ligi finali oynayacak’ sözleri, acaba UEFA’da ve UEFA içinde ağır top haline gelen İngilizlerin tepkisine neden olmuş ve onlar da EURO 20’deki tek Türk markası Cüneyt Çakır’ı tıpış tıpış İstanbul’a geri göndermiş olabilirler mi” diye!

Çünkü Servet Bey’in İstanbul sürecinde, TFF ile UEFA arasındaki buzları eritmek için ne kadar çaba harcadığını biliyoruz ve yine Cüneyt Çakır konusunda ne denli hayal kırıklığı yaşadığının da farkındayız! Şu soru da sorulabilir Yardımcı’ya, MHK’nin tek özelliği dürüstlük olan başkanı Serdar Tatlı’nın Avrupa’dan kopuk iletişim tarzı, Çakır’ı engellemiş olabilir mi diye! Ayağımıza gelen final şansı nedensiz yere kaçıryorsa Nihat Beyden ve Servet Bey’den yanıt bekleme hakkı doğuyor ister istemez!