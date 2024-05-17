Barış Pehlivan
Barış Pehlivan [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Boğulacağımız lağım

17 Mayıs 2024 Cuma

“Şeytan en büyük günahları işleteceği zaman, onları önce sevap diye yutturmaya çalışır.” Bilen bilir; Shakespeare’in Othello’sunda geçer bu ünlü söz. Kadimliğiyle asırlardır bugünü selamlar.

İlk olarak Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla yazdı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında “kumpas” kurmakla suçlanan Emniyet müdürlerinden biri, suç örgütünün avukatından 300 bin dolar rüşvet aldı. İddia o ki idari tahkikat sırasında da bu rüşveti “Menzil’e yardım topluyordum. Rüşvet değil, hayırlı bir iş için alınan paraydı” sözleri ile savundu.

Suçu böyle savunan o Emniyet müdürünün Menzilci olduğundan şüpheliyim lakin suçuna yaptığı kalkanın arkasında yalnız olmadığına eminim.

Arşiv işte, unutmuyor: Bundan sekiz yıl önceydi. Fİ Yapı adlı inşaat şirketinin patronu Fikret İnan, FETÖ’nün finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında hâkim karşısındaydı. Savcı tutuklanmasını talep ediyordu. Sulh Ceza Hâkimi Hasan Akdemir sorguya ara verdi ve odasına çekildi. Orada, birazdan hakkında karar vereceği İnan’ın “FETÖ’cü olmadığını” ve bu nedenle onu serbest bırakacağını, işadamının avukatı Halil Canbolat’a söyledi.

Gelin görün ki...

Sorgu bittiğinde Fikret İnan “terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından tutuklandı. Hemen ardından, İnan’ın avukatı tekrar hâkimin odasına girdi ve “Hani tutuklamayacaktınız” diye sordu.

Hâkim Akdemir de “Polis ve savcı 15 gün içinde yeni delil sunacak, eğer olmazsa bizzat ben bırakacağım” diye vaatte bulundu. Neler oluyordu? Bir hâkim ve avukat nasıl böyle bir diyaloğa girebilirdi?

"BEN ROBİN HOOD'UM"

Sonrasında neler olmadı ki... Fikret İnan gerçekten cezaevinden çıktı. İnan’ın tahliyesindeki hizmetlerinden dolayı hâkim Hasan Akdemir’in ise 1 milyon dolar istediği ileri sürüldü. Hatta, eğer o para verilmezse FETÖ şüphelisi işadamı yeniden tutuklanacaktı!

Gün geldi, tekrar cezaevine girmekle tehdit edilen FETÖ şüphelisinin avukatı hâkim Hasan Akdemir’le adliyede buluştu. Hâkim Akdemir odasının kapısını kapadı, televizyonun sesini açtı ve duyulan o ki şöyle dedi:

“Ben aslında 1 milyon lira istedim. Aracı kişi haberim olmadan miktarı 2 milyon 100 bin liraya çıkardı. İstediğim 1 milyon lirayı kendim için almayacağım. Hayır işleriyle uğraşan birisine vereceğim. Dört fakire 250 bin liralık birer daire aldırtacağım.”

Fikret İnan’ın avukatı itiraz edince ise, şöyle dedi hâkim Akdemir:

“Ben Robin Hood’um, zenginden alıp fakire veriyorum. Bizim cemaatimiz bu tür iyi işler yapıyor.”

Evet, adalet dağıtmakla görevli bir hâkim, cübbesinin gücünü kullanarak rüşvet almaya çalışıyordu. Bunu da “cemaatimiz” dediği Menzil cemaatinin bir “sofi”si, yani müridi olarak yapıyordu. Ve bu tablo, Türkiye tarihinin en tehlikeli örgütlerinden FETÖ ile mücadelenin perde arkasında yaşanıyordu.

Rüşvetlerin ardı arkası kesilmedi. Ve öyle bir noktaya vardı ki mesele...

Takvim yaprakları 18 Nisan 2017’yi gösteriyordu.

Olaydan haberdar olan savcılık ve Emniyet, suçüstü yapmak için Fikret İnan’dan yardım istedi. Öyle ki kendisinden rüşvet isteyen hâkim ile buluşmada İnan’ın pantolonunun içine iki ayrı ses kaydedici cihaz yerleştirildi.

Her şey o kadar trajikti ki...

Düşünün... Devletin yargısı ve polisi, halen Fethullahçı Terör Örgütü’ne üye olmakla ve örgütü finanse etmekle suçlanan bir işadamıyla işbirliği yapıp başka bir tarikatın müridi olan görevdeki bir yargı mensubuna suçüstü yapmak durumuna düşmüştü. Evet, çok acıydı!

Suçüstü yapıldı. Hâkim Hasan Akdemir tutuklandı. İfadesinde Menzilci olduğunu ve tarikata yardım ettiğini tekrarladı. Başka dosyalarda da rüşvet almakla suçlandı. Yıllarca yargılandı...

Demek istediğim...

Bu meselelerde rol alan şüpheli insanların kimliğinde yazan isimler önemli değil. Asıl yüzleşmekten korktuğumuz çok daha büyük bir lağım var. Yıllardır kokuyor ve artık taşmak üzere. Kurutmazsak hepimiz içinde boğulacağız.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Boğulacağımız lağım 17 Mayıs 2024
Çok korkun ama... 15 Mayıs 2024
Hayal bu ya... 10 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Hesaplaşmalar gölgesinde Kobani kararları
Özdemir İnce
Özdemir İnce Vehbi’nin kerrakesi
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Tasarrufa Diyanet ve Saray'dan başlayalım!
Olaylar Ve Görüşler
Kurucu ve kurulmuş iktidar - Av. Erol Türk
Olaylar Ve Görüşler
Göstermelik tasarruf adımı - Kadir Serkan Selçuk
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Boğulacağımız lağım
Sertaç Eş
Sertaç Eş Yine kandırıldı Türkiye!
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Pusulanın ibresi...
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Seçkin eğitimciler!
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Aykırılar 1: St. Pauli ve Ipswich Town
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs ‘Gençlik gelecek, gelecek gençlik’

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Grup seks’ iddiasıyla gündeme gelmişti: Aynı fabrikada ‘gizli kamera’ skandalı!

‘Grup seks’ iddiasıyla gündeme gelmişti: Aynı fabrikada ‘gizli kamera’ skandalı!
Baştan çıkarıcı 4 burç

Baştan çıkarıcı 4 burç
Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu: 'Ünlü edebiyatçı'

Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu: 'Ünlü edebiyatçı'
Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi

Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi
Sabah yazarından 'Ayhan Bora Kaplan' isyanı: Gece kulüpleri devletin işletmesinde!

Sabah yazarından 'Ayhan Bora Kaplan' isyanı: Gece kulüpleri devletin işletmesinde!
Z Kuşağı Gözünde Y Kuşağının “Yaşlılık” belirtileri

Z Kuşağı Gözünde Y Kuşağının “Yaşlılık” belirtileri
Saray'da gece yarısı zirvesine katılmıştı... Adalet Bakanı Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' sorusuna yanıt

Saray'da gece yarısı zirvesine katılmıştı... Adalet Bakanı Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' sorusuna yanıt
Erzincanlı çiftçilerin yeni favorisi: 800 bin adet dikildi

Erzincanlı çiftçilerin yeni favorisi: 800 bin adet dikildi