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Barış Pehlivan
Barış Pehlivan [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

İki garip olay

27 Ekim 2023 Cuma

Bir: İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün basın duyurusundan öğrendik: “FETÖ üyeliği” ve “terörizmin finansmanı” suçları kapsamında üç ilde gerçekleşen operasyonda yedi şüpheli gözaltına alındı.

İncelemede, şüphelilerin Bank Asya’yı fonladıklarına dair tespitlerin olduğu ve MASAK raporuna göre örgüt mensuplarıyla para transferlerinin bulunduğu tespit edildi.

Acaba Emniyet’in ismini vermediği kişiler “Doğuş Endüstriyel Çamaşır Yıkama” adlı firmanın yöneticileri olabilir mi? Acaba o şirketin hizmet verdiği kurumlar arasında Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da var mı? Acaba operasyonun yapılması için ihbarın üzerinden üç yıl geçmesi neden beklendi?

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İki: Ekrem Ertuğrul, Hamza Yaman, Ahmet Toker, Abdurrahman Kavun ve Fikriye Şentürk...

Bu isimleri hatırlamayanlar olabilir. Ben yazayım: Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin eski üyeleri...

Çabuk unuttuk; Balyoz kumpasındaki mahkûmiyet kararlarını onamışlardı.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 14 Kasım 2014 tarihli son soruşturmanın açılmasına dair kararını okuyorum. Sayfalarca bu eski yüksek yargı üyelerinin FETÖ’nün talimatları doğrultusunda planlı ve örgütlü çalıştıklarını anlatmıştılar.

Gelin görün ki o ağır suçlamaların karşısında istenen ceza o kadar komik kalıyor ki:

Neymiş, görevi kötüye kullanmışlar!

Neymiş, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilsinmiş!

Sahi, bu hafif ceza isteminin altında imzası bulunan eski Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’i nereden hatırlıyorum acaba?

Neyse, neyse...

Yüce Divan’daki bu yargılamanın duruşması 23 Kasım’da görülecek.

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