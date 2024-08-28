Okçuların hocasından yanıt var

28 Ağustos 2024 Çarşamba

Takip edenler bilir: İki genç başarılı okçumuz Yasemin Anagöz’ün ve Gülnaz Büşranur Coşkun’un mektuplarını önceki Arka Bahçe’de yayımladım. İki isim de spor hayatları boyunca yaşadıkları mağduriyetleri anlatıyorlardı.

İşte o mektupta ismi geçenlerden biri de Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin’di. Antrenör Ergin de köşemde aktarılan iddialara yanıt vermek istedi.

İşte kısaltarak yayımladığım Yusuf Göktuğ Ergin’in o açıklaması:

“Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun ‘Olimpiyatın Gençleri Projesi’ni ilk kez uygulamaya başladığımız 2013 yılında milli takımlarımıza davet edilmiş, Federasyonumuzun imkânları ile tüm ihtiyaçları karşılanmış ve bugün akla aykırı ithamlarla suçladıkları Okçuluk Federasyonu Milli Takım Teknik Ekibi tarafından yetiştirilmişlerdir. Henüz 14 yaşında iken milli takımlarımızın hazırlık sürecine dahil etmiş olduğum bu iki sporcu ile geriye dönük 10 yıllık çalışma sürecimizde tüm sporcu kariyer planlamalarını yaptım, malzeme tedariklerini sağladım, kendilerine sponsorlar bularak maddi imkânlar yaratmaya çalıştım, eğitimleri ile yakından ilgilendim, kamp programlarına yabancı dil eğitimlerini dahil ederek bu alandaki gelişimlerini sağlamaya çalıştım.

Bu süreçte her iki sporcumuz da büyük fedakârlıklarla kariyerlerine devam ederek ülkemize hizmet etmiştir. Zaman zaman ortaya çıkan ‘hedeften ve amaçtan uzaklaşma’ süreçlerinde yine onların yanında olarak spora devam etmelerini sağlayan bizzat benim. Yasemin Ecem Anagöz ilki 2014 yılında Nanjing’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’ndan 1 gün önce olmak üzere toplamda 6 defa okçuluğu bırakmaya karar verdi. Her seferinde geleceğini düşünmesi, örnek ve güçlü bir Türk kadını olarak en iyi yaptığı işe yani okçuluğa devam etmesi gerektiğini söyleyip ikna eden ben oldum.

‘ÇABAMIZ YETERLİ OLMADI’

“2022 yılında takım halinde önemli başarılar kazanmış olsak da Yasemin Ecem Anagöz bireysel olarak istediği başarıları yakalayamayınca bir kez daha okçuluğu bırakmak istediğini dile getirdi. Ben de bir kez daha bırakmaması yönünde ikna etmeye çalıştım. Takım psikoloğumuzu kendisi ile görüştürdüm. Ancak çabamız yeterli olmadı ve en azından 1 yıl süreyle uzak kalmak istediğini belirterek ayrılma dilekçesini federasyonumuza sundu. 1 yıl süreyle federasyon imkanlarından uzakta kalması ve doğru antrenman yöntemleri ile çalışmamış olması performansında düşüşe sebep oldu. Buna rağmen son yarışmadan önce hâlâ ilk 5 sırada yer alarak, 2024 Milli Takım Aday Kadrosuna girme şansı vardı. Gülnaz Büşranur Coşkun ise son yarışmadan önce zaten 4. sıradaydı. Maalesef son yarışmada gerekli performansı gösteremediler. Benim veya federasyonun bu sporcuların son yarışma gösterecekleri performansa göre bir kural koyabilmemiz nasıl mümkün olabilir?

Özellikle, 2022 yılında Avrupa Şampiyonu olduktan sonra, 2023 yılında milli takım aday kadrosunda yer almasına rağmen 3 kişilik asıl kadroya girmeyi başaramayan Gülnaz Büşranur Coşkun, tarafımdan inisiyatif alınarak olimpiyatlara kota veren ilk yarışma olan 2023 Açık Hava Dünya Şampiyonası kadrosuna dahil edilmiş ancak burada da 86. sırada yer alarak kota mücadelesinden çok uzakta kalmıştır.

‘Yaşam felsefem Atatürk’

“Okçuluk Milli Takımı her bir kategori için 3 sporcudan oluşmaktadır. Biz Türkiye sıralamasında ilk 5’te yer alan tüm sporcuları herhangi bir yaş vb. şart aramadan milli takım aday kadrosuna davet ediyoruz. Dolayısıyla, milli takım için ima edilen şekilde bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Bu 5 kişinin dışında kalanlar için 21 yaş altında olma şartı vardır ve bu da bizim ‘Olimpiyatın Gençleri Projesi’ kapsamında 2013 yılından bu yana yaptığımız bir uygulamadır. Bu proje sayesinde Türk okçuluğu tarihinde ilk kez olimpiyat ve dünya şampiyonlukları kazandığı gibi birçok Avrupa şampiyonluğu ve toplamda 372 uluslararası madalya kazanmıştır.

Tüm hayatını okçuluk sporuna adamış, 2008 Pekin Olimpiyatları’nda ülkesini temsil ederek ‘Olimpian’ unvanı kazanmış, ülkesine ve ülkesinin gençlerine hizmet etmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan çalışan, tüm yaşam felsefesini Atatürk ilkeleri üzerinde kurgulamış, Türk sporunun ve spor adamlarının da en iyi şekilde temsil edilebilmesi için uluslararası spor organizasyonlarında görev alan, tüm katılımcıların oybirliği ile Dünya Okçuluk Federasyonu’nun antrenör komitesi başkanlığı görevine seçilmiş ve dünyada 3 kez de ‘yılın en iyi antrenörü’ olarak gösterilmiş olan ben Yusuf Göktuğ Ergin’in, kişilerden bağımsız olarak ülkemin uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edildiğinden emin olmaktan başka hiçbir amacım yoktur, olmamıştır. Hakkımda yapılacak olan tüm değerlendirmelerin bu gerçekler ışığında yapılması en büyük dileğimdir.”