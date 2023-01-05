2023’e inadına kararlılıkla bakacağız ve başaracağız!

05 Ocak 2023 Perşembe

2023, her şeye rağmen umutların doruk yapmasını sağladı! İnsanlar o kadar bezdi ki hukuksuzluktan, haksızlıktan, şiddetten ve faillerinin “aklanmasından”... Daha fazla saymama gerek yok, çünkü zaten siz de o insanlardan birisiniz! Ve biliyoruz ki Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız 2023, bütün bu saydığımız kötülüklerin sonunun geldiği yıl olmalı.

Toplumumuzun çoğunluğu, gerçekten insani yanı güçlü, yardımsever, kanaatkâr ve abartılı hırslar taşımayan güzel insanların bir karması... İstedikleri de fazla değil! Minimum medeni şartlarda yaşayabilmek, çocuklarına harçlık verebilmek, kimseye muhtaç olmadan ay sonunu getirebilmek... Halbuki onları kuşatan koşullar, dayatılanlar kabul edilemez bir ortam yaratıyor.

İMAMOĞLU VE SİNAN ATEŞ VAKALARI

Bir önem sırasına veya kronolojiye koymadan yazıyorum. Önce, en yakın örneklerden “ahmak” davasından bahsedelim. Önce koskoca İBB’nin başkanlığını iki kere üst üste kazan, hem de ikincisinde 806 bin 426 oy farkla! Sonra envaiçeşit dezenformasyona rağmen motivasyonunu koru. Üç yıl geçtikten sonra, bin bir çelmeye rağmen yürütmeye çalıştığın görevine, tamamen uydurma davalarla el koymaya çalışsınlar. Sana “hakaret ettin” desinler ama bin kat daha ağır sözler sarf edenler, aşk şiiri yazmış gibi ortada gezebilsin!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara’nın orta yerinde resmen infaz edildi. Ne Ülkü Ocakları’ndan ne MHP’den ne de AKP’den ne bir feryat ne bir taziye duyduk. Tepkiler CHP ve İYİ Parti’den geldi, hem de en üst düzeyden! Halkımız ise fazlasıyla endişeli... Seçimler yaklaşırken böyle bir olayın üst düzey seviyede görmezden gelinebilmesi, güvensizlik atmosferini artırıyor. Yandaş medya da üç maymunu oynarken Emniyet ve yargının görece pasifliği hayrete düşürüyor. Ateş’in kederli ailesine başsağlığı dilerken yaşanan tepkisizliğe karşı duyduğum şaşkınlığı ifade edecek kelime bulamıyorum.

TEPKİ DOĞURMA ŞELALELERİ

Yargıya güven, tavan değil taban yapmış durumda... Yaşı 80’i aşmış generaller, FETÖ savcıları ve hâkimlerin kumpasıyla cezaevinde tutuluyor; fakat sözde FETÖ ile savaştığını söyleyen iktidarın buna aldırdığı yok! Ülkemiz basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 149. sırada. İktidarın etkinlikleri rahatça gerçekleşirken özgürlükçü konserler ya da festivaller keyfi sebeplerle iptal ediliyor. Ekonomik şiddet halkın yaşam enerjisini tüketiyor; en temel ihtiyaçlar lüks kategorisine giriyor. İster trafikte ister sokakta ister hastanede şiddet olaylarına girişenler karakolların bir kapısından giriyorlar, öbür kapısından çıkıyor. Konya Barınağı’nda kürekle köpekleri katleden görevliler salıveriliyor. Barınak veterinerlerine, yöneticilerine, belediye başkanına dokunan zaten yok! Sistematik hale gelen sokak hayvanlarına yönelik şiddet, göstermelik cezalar sayesinde adeta teşvik ediliyor. İstanbul Sözleşmesi’nden uzaklaşma ve her gün kurban verdiğimiz kadınlar ise bizleri isyan ettiriyor!

Toplumumuzun temiz kalpli çoğunluğundan bahsetmiştik ya, maalesef birçok cani de barındırıyor bu topraklar...

2023!

Koca bir asrı deviren Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamasına doğru geri sayıma geçtiğimiz şu günlerde, demokratik yollarla gelecek yeni düzeni, adaleti, özgürlük dolu günleri iple ve özlemle çekiyoruz! Ben muhalif siyasi partilere de halka da objektif basına da güveniyorum. Gün moralsizliğe teslim olma günü değil, ikinci yüzyılımızın büyüsüne inanarak seçime kararlı ve iyimser adımlarla hazırlanma günü! Bu yıl demokrasimizi kurtarma yılı!