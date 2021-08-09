Kamuoyuna: Cumhuriyet Bir Bütündür

09 Ağustos 2021 Pazartesi

Türkiye, bir felaketler ülkesine döndü. Acılı günler yaşıyoruz. Akdeniz ve Ege’den yangın, Karadeniz ve Van’dan sel, İç Anadolu’dan kuraklık haberleri geliyor.

Afganistan’da Türk askerinin yeni görevler alıp almayacağı konuşulurken bu ülkede yıllarca ABD’ye hizmet etmiş kişileri Taliban’dan kaçırmak için Türkiye üzerinden tahliye, soruna yeni bir düğüm ekledi. Dış politika alanında ülke, iktidarın yanlış politikaları yüzünden yalnızlık çemberi ile çevrelenmiş durumda.

Böylesi ortamlarda en tehlikeli durum, kamuoyunun doğru bilgi ve gerçeklerden uzaklaştırılmasıdır. Toplumların bunalımdan çıkış reçetelerinden biri de hiç kuşkusuz gerçek bilgiye ulaşımın sağlanmasıdır.

Cumhuriyet gazetesi, geçmişte olduğu gibi bugün de ne pahasına olursa olsun gerçeği okurlarına aktarmak için tüm gücüyle, temel çizgisini koruyarak mücadele etmektedir.

AKP iktidarı, en etkin muhalefet görevini yapan Cumhuriyet gazetesine karşı yeni önlemler ve yasaklar getirmeyi sürdürmektedir. Nitekim, 30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Kararnamesi, temel olarak Cumhuriyet gazetesini hedef almıştır.

Gazetemizi ekonomik yönden baskı altında tutmak için adaletsiz kurallar getirilmiştir.

Cumhuriyet, yalnızca ülkemizdeki ve dünyadaki gerçekleri değil, kendi içindeki gerçekleri de okura ulaştırmayı vazgeçilmez bir sorumluluk sayar.

Cumhuriyet gazetesinin üst kurulu olan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu, Vakıf Başkanı Alev Coşkun’un başkanlığında geçen hafta içinde toplandı. Türkiye’nin yakıcı gündeminin yanı sıra gazeteye ilişkin kamuoyunun da bilgi sahibi olduğu kimi konuları değerlendirdi ve kararlara vardı.

Gazetemiz çalışanlarına son 18 ay içinde üç kez iyileştirme yapılmıştır. Bu durumda çalışanların aylık ücretlerinde yüzde 52 kök maaş artışı sağlanmıştır. Yemek ücretlerinde yüzde 33 artış yapılmıştır. Ayrıca, tüm kadrolu çalışanlarımıza tamamlayıcı sağlık sigortası yapılmıştır.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun temel ilkelerini kapsayan bu iyileştirmeler nedeniyle ve tüm çalışanları kucaklayan barışçı tavır ve uygulamaları da göz önünde tutularak Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un oybirliğiyle desteklendiği karar altına alınmıştır.

Bu çerçevede bir kez daha vurgulanması gerekir ki Cumhuriyet gazetesinin vazgeçemeyeceği, korumakta ve sürdürmekte çok kararlı olduğu değerleri vardır. Bunların başında; Atatürk ilkeleri, laik Cumhuriyetin korunması ve gazetemizin her zaman, her koşulda emekten, emekçiden, örgütlenme hakkı ve düşünce özgürlüğünden yana olması gelir.

Gazete, en üst düzey yöneticisinden her kademedeki çalışanına kadar bir bütündür. Cumhuriyet gazetesi çalışanları, sorumlulukları farklı olan eşit insanlardır.

Cumhuriyet gazetesi, ilkelerinden ödün vermeden, örnek bir gazetecilik kurumu olarak yayın yaşamının 100. yılına ve sonrasına güvenle, bilinçle, dayanışma içinde ilerlemektedir.