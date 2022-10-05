Laiklik ve Medeni Kanun

05 Ekim 2022 Çarşamba

Atatürk’ün Aydınlanma Devrimleri’nin en önemli adımlarından birisi olan Medeni Kanun, 96 yıl önce, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi. Atatürk, çağdaş bir toplum yaratmak amacını gerçekleştirmek için laiklik ilkesini birinci hedef olarak kabul etmişti.

Medeni Kanun, yurttaşlar yasası olup, günlük yaşamda şeriata dayalı hükümler yerine laik bir düzenleme getirmiştir. Böylece sosyal yaşamın şeriat hükümlerine olan bağı kesilerek hukuk alanındaki en büyük devrim gerçekleştirilmiştir.

Medeni Kanun’un gerekçesinde Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, şu tarihsel ve önemli saptamayı yapmıştır:

“Kanunları dine dayalı devletler kısa bir zaman sonra memleketin ve halkın istemlerini karşılayamazlar. Çünkü dinler değişmez kurallar koyar. Hayat yürür, gereksinmeler hızla değişir, din kanunları mutlak olarak ilerleyen hayat karşısında şekilden ve ölü sözcüklerden fazla bir değer, bir anlam ifade etmezler...”

Türk Medeni Kanunu başlı başına büyük bir devrimdir. Toplum yapımızın büyük dönüşümlerini sağlayan en önemli yasadır.

Medeni Kanun, kadın ve erkeği birer yurttaş olarak eşitledi. Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine yasak getirdi ve tek eşliliği “resmi nikâh” şartı ile kabul ederek Türk kadınına onurlu bir yer kazandırdı.

Medeni Kanun, kadın haklarını korudu.

Miras konusunda kız ve erkek çocuklar arasındaki adaletsizliği kaldırdı.

İslam dünyasında bir ilk gerçekleşti. Din kurallarından kaynaklanan ve bin yıllık geçmişe dayalı sistem ortadan kaldırılıyordu.

Atatürk, Medeni Kanun’u kadınlarla ilişkilendirerek şöyle diyor:

“Siyasi ve sosyal hakların kadınlar tarafından kullanılmasının mutluluğunu yaşıyorum.”

Bugün İran’da kadınlar başörtülerini çıkarmak için mollalara karşı bir savaş veriyorlar.

Türk-İslam dünyasında, kadınlara haklarını tanıyan ilk devlet Türkiye’dir. Laiklik ilkesi aslında uygar Türkiye’nin tüm dünyada en önemli gücüdür. Bu nedenle laik ilkelere dayalı hukuk sistemini titizlikle korumalıyız.

Siyaset dünyasında yer alanlar, günlük siyaset dalgalanmalarına kapılmadan, laiklik ilkesini savunmalı ve titizlikle korumalıdırlar.