Seçim En Büyük Şölendir

14 Mayıs 2023 Pazar

Adil, dürüst ve hukuka dayalı genel seçim demokrasinin birinci unsurudur, vazgeçilmez ilkesidir.

Türkiye’de genel seçimin tarihi 150 yılı geçmektedir. 14 Mayıs 1950 dönüm noktasıdır. O günden bugüne tam 73 yıldır çok partili sistem içinde dürüst ve hukuka dayalı seçimler yapılmış, iktidarlar barış içinde kazanan partiye devredilmiştir.

Bugün Türk halkı, yurdun dört bir köşesinde sandık başına gidecek, huzur ve güven içinde oyunu kullanacak, yeni cumhurbaşkanını seçecek ve yeni Millet Meclisi’nin oluşmasını sağlayacaktır.

Seçimler demokrasinin bir şölenidir. Seçimler halk iradesinin ortaya çıktığı bir bayram niteliğindedir. Dürüst seçim demokrasinin gerçekleştiğini gösteren en önemli simgedir.

Bugün tüm ülkede, tam 191 bin 885 seçim sandığı kuruldu. Seçim kurulları bu sandıklarda demokrasi “mesaisi” yapacaklardır.

Seçim sandığı, dürüst seçimlerin ilk ve temel basamağıdır. Bu sandıklarda seçim sandığı başkanı, kurul üyeleri ve siyasal parti temsilcileri kutsal bir demokrasi görevi yapacaklardır. Her seçmen özgürce oyunu kullanmalıdır ve sandık kuruluna yardımcı olmalıdır. Her seçmen aynı zamanda açık sayımda milli iradenin bir bekçisi gibi davranıp görev bilinciyle hareket etmelidir.

Her oy önemlidir ve her oy aynı zamanda demokrasinin namusudur.

Türk halkı sakin ve onurlu bir biçimde bu demokrasi sınavından başarı ve onurla çıkacaktır.

Başta sandık kurullarının, güvenlik güçlerinin, tüm görevlilerin, tüm seçmenlerin bu demokrasi sınavını onurla yerine getireceğine inanıyoruz.

Sandık demokrasisi yoluyla siyasi iktidarı belirleme yetkisi, Türkiye’nin tüm dünya kamuoyunda en büyük gücüdür.

Bu seçimlerin lekesiz, dürüst ve hukuka dayalı bir biçimde sonuçlandırılması Türkiye’nin onuru ve tüm dünya kamuoyunda en önemli kazanımı olacaktır.

Haydi Türkiye!

Demokrasiye hep beraber sahip çıkalım.

Demokrasi şölenine hep birlikte katılalım.

Oyların namusunu ve kutsal varlığını hep birlikte koruyalım.

İktidarıyla, muhalefetiyle tüm yurttaşlar; Türkiye demokrasi tarihine yeni bir destan yazalım.

Haydi Türkiye, demokrasi meydanı senin...