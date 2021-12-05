CUMHURİYET YAŞAYACAKTIR

05 Aralık 2021 Pazar

Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün aşamalarının tanığı olan Cumhuriyet gazetesi, tarihsel çizgisini koruyarak, geleceğe yürümeye devam etmektedir.

Okuruna en güncel haberleri, olayların arka planını ve perde arkası gelişmeleri yorumlarıyla birlikte aktarma sorumluluğunu hep birinci görevi sayan Cumhuriyet, kendi içindeki gelişmeleri de saklamamakta, okuruyla açıklıkla paylaşmaktadır.

2 Aralık Perşembe günü yayımlanan başyazıda gazete içindeki gelişmeleri okuyucumuza aktarmıştık. Aynı gün Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu, gazetemizin İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Alev Coşkun’un başkanlığında toplanmıştır. Gazetenin iç barışının zedelenmemesi, yönetim çarkının sağlıklı dönmesi için neler yapılması gerektiği dört saat süreyle enine boyuna tartışılmış, toplantıya katılan tüm yönetim kurulu üyeleri düşüncelerini açıklıkla ortaya koymuştur.

Vakıf toplantısında gazetenin yazıişleri yönetiminde kimi değişiklikler yapılması konusu da görüşülmüş ve bu konuda kararlar alınmıştır.

Cumhuriyet gazetesi, Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, gazeteyi yayımlayan Yenigün AŞ yöneticileri ve tüm çalışanlar bir bütündür. Gazetenin asıl sahibi, onun sadık okuyucusudur.

Biz Cumhuriyet gazetesinin çalışanları ve yöneticileri olarak çok iyi biliyoruz ki hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz.

Türkiye’nin içinde bulunduğu karanlık süreçten çıkması, Cumhuriyetin 100. yılında kurtuluş ve kuruluş değerlerinin ülke yönetimine yeniden egemen olması için tüm gücünü ortaya koyan Cumhuriyet, bu yolda gücünü halktan almaktadır; toplumun ve okurlarının Cumhuriyet’ten beklentilerinin ayrımındadır. Cumhuriyet gazetesi, tarihten gelen aydınlanmacı, demokratik, laik, insan haklarını savunan, emekten yana ve bağımsız çizgisinden ödün vermeden yaşamını tüm ekonomik ve siyasal baskılara karşın sürdürmeye devam edecektir.

Bu yolda önüne çıkacak engelleri aşacak tüm güce, bilince ve yönetim iradesine sahiptir.