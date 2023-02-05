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Cumhuriyet’in tavrı

05 Şubat 2023 Pazar

TÜRKİYE’NİN en köklü gazetesi Cumhuriyet, ülkenin geleceğini ilgilendiren konularda uyarılar yapmayı, tarihsel bir sorumluluk olarak kabul eder. 

Bu nedenle 3 Şubat’ta “6’lı masa dağılamaz, bu seçim mutlaka kazanılmalı” başlıklı bir başyazı kaleme alındı. Yazıda liderlere çağrı yapılarak “Bugün Türkiye’nin dayandığı Cumhuriyet felsefesi tehlikededir... 6’lı masa liderleri daha serin kanlı olmalı, duygulardan uzaklaşmalıdırlar. Bilinmelidir ki AKP iktidarının en çok görmek istediği 6’lı masanın çekişme içine girmesi ve dağılmasıdır” denildi.

6’lı masanın tüm liderlerine yapılan bu çağrı, bazı basın yayın organlarında çarpıtılarak “Cumhuriyet gazetesi Meral Akşener’i hedef aldı” sözleriyle manşetlere taşındı, TV programlarında tartışıldı.

Oysa yazı tarihe geçmiştir. Ulusal çıkarları koruyan o yazıda hiçbir parti lideri hedef alınmamıştır. 

Yazıda açıkça “Hangi siyasi parti lideri olursa olsun, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi öncesinde, masayı kişisel siyasi beklentileriyle dağıtma girişiminde bulunan tarih karşısında sorumludur” denilmiştir.

Nitekim Sayın Akşener de 1 Şubat tarihinde Meclis’te yaptığı konuşmada “Ferasetle, feragatle, fedakârlıkla kurduğumuz bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, inada, şahsi hırsa, koltuk hesabına feda edilemez” demişti.

Başyazı Sayın Akşener’in yaptığı bu uyarıyla örtüşmektedir.

Tekrar ediyoruz: Masayı şu ya da bu nedenlerle dağıtan kim olursa olsun Türk siyasal tarihine sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi olarak geçecektir.

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