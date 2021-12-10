AKP ikinciliğe düştü mü?

10 Aralık 2021 Cuma

Sevgili okurlarım, araştırma şirketlerinin yaşaması yayımladıkları sonuçların güvenilirliğine bağlıdır.

Özellikle seçimler yapıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlar, daha önce yapılan ölçümlerin ne kadar isabetli olduğunu ve şirketlerin güvenilirliğini belirler.

Gerek meslek ahlakı gerekse ticaret ahlakı bakımından bu şirketler araştırmalarından elde ettikleri gerçek sonuçları, saptırmadan açıklamak zorundadırlar.

Her araştırma sonucuyla birlikte, araştırmanın nasıl finanse edildiği, hangi yöntemle ve kaç kişiyle yapıldığı da yayımlanmak zorundadır.

Evrensel olarak kabul edilen standart, araştırmanın, genel nüfusu temsil edecek özelliklere sahip olan 1200 kadar kişiden oluşan bir örneklem ile yapıldığında elde edilen sonuçların da artı eksi yüzde 2 civarında bir sapmaya sahip olduğu biçimindedir.

Bazı şirketler, belli seçmen veya tüketici eğilimlerini, örneğin her ay gibi, periyodik olarak ölçer ve tutum ve davranışların değişme eğilimlerini de belirlerler.

Birçok parti hakkındaki tutum ve davranışların ölçüldüğü araştırmaların sonuçları, zaten çok bölünmeden dolayı küçük yüzdeler halinde olduğundan, kesin yüzdeler ve sıralamalar, hata payları içinde kaldığından, çok güvenilir kabul edilemez.

Fakat bu araştırmaların sonuçları zaman içinde değerlendirildiğinde, hangi partilerin oylarının ne yönde eğilimler gösterdiği genel olarak ortaya çıkar.

Son araştırmaların sonuçlarına göre, iktidarın oylarında düşme, muhalefet oylarında ise yükselme eğilimleri görüldüğü açıktır.

***

Avrasya Araştırma şirketinin 27 Kasım ile 3 Aralık arasında 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen seçim anketinde partilerin alacağı oylar şöyle tespit edilmiş:

CHP: Yüzde 30.4

AKP: Yüzde 27.6

İYİ Parti: Yüzde 12.9

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 6.5

DEVA: Yüzde 6

GELECEK: Yüzde 2.5

SAADET: Yüzde 1.3

DİĞER: Yüzde 1.7

Millet İttifakı: 51.1

Cumhur İttifakı: 34.1

***

Yöneylem Araştırma şirketinin 30 Kasım ile 5 Aralık arasında 27 ilde 2002 kişi ile konuşularak yapılan anketinin sonuçları da şöyle:

Kararsızlar ve oy kullanamayanlar dağıtılmadan önce:

CHP: Yüzde 25.6

AKP: Yüzde 24.3

İYİ Parti: Yüzde 10.6

HDP: Yüzde 7.8

MHP Yüzde 5.2

Kararsızların oy dağılımı:

Millet İttifakı: Yüzde 23.7

Cumhur İttifakı: Yüzde 11.2

Diğer partiler: Yüzde 5.9

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce:

Millet İttifakı: Yüzde 40.2

Cumhur İttifakı: Yüzde 32.5

Recep Tayyip Erdoğan’a önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde “asla oy vermem” diyenlerin oranı 59.6

Seçmenlerin yüzde 64.7’si muhalefetin Erdoğan karşısında seçimi kazanacağını düşündüğünü ifade etti.

***

Metropoll şirketinin yayımladığı anket sonuçları da şöyle.

Kararsızlar, oransal olarak dağıtıldıktan sonra:

AKP: Yüzde 34.3

CHP: Yüzde 22.6

İYİ PARTİ: Yüzde 14.9

HDP: Yüzde 12.8

MHP: Yüzde 6.6

DEVA: Yüzde 2.9

MEMLEKET: Yüzde 2

SAADET: Yüzde 1.5

DİĞER: Yüzde 2.5

Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi:

Onaylayan: Yüzde 39.3 (+0.4),

Onaylamayan: Yüzde 54.5 (-1.7)

Millet İttifakı: 41.9

Cumhur İttifakı: 40.9

***

Sevgili okurlarım, bu araştırmaların sonuçlarından anlaşıldığına göre, AKP’nin ve MHP’nin oyları eriyor, CHP’nin ve İYİ Parti’nin oyları olarak artıyor.

Sonuçta en azından CHP ile AKP’nin oyları arasında AKP lehine görülen farkın kapanmakta olduğunu net olarak söyleyebiliriz.

Bu fark bitmiş midir?

CHP öne geçmiş midir?

Bunları kesin olarak söylemek bu araştırmaların bilimsel sapma oranlarına göre pek olanaklı değil.

Ama başka bir eğilim daha kesin olarak görülüyor:

Cumhur İttifakı yani iktidar, muhalefetin gerisinde kalıyor.

Herkes iktidar değişikliğine hazır olsun!