Demokrasi direnmektir: Haydi sandığa!

12 Mayıs 2023 Cuma

Bilinçli seçmenin “Demokratik DİRENİŞİ” sonuç verdi ve Muharrem İnce adaylıktan çekildi.

Aynı DİRENİŞ 14 Mayıs seçimlerinin de sonucunu belirleyecektir diye düşünüyorum.

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“Demokratik Manifesto DİREN” kitabımın ikinci baskısı 14 Mayıs’a yetişemedi.

Bu manifestonun ilk baskısını 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan ve “Şahsım Devletini” kuran “Sözde Halkoylaması”ndan önce yazmıştım.

(Gerçekte kaybedildiği halde, yasalara aykırı YSK kararlarıyla kazanıldığı için “Sözde Halkoylaması” diyorum.)

Bu “Sözde Halkoylaması”ndan önceki Demokratik DİRENİŞ, Erdoğan/AKP iktidarının baskılarıyla olumlu sonuç verememişti.

Kitaba, ilk baskısındaki hacmi kadar yaptığım bir ilave ile, DİRENİŞ eylemini 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesine getirdim...

Ama ne yazık ki seçim öncesine yetiştiremedim.

Bugün, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlanacak olan bu kitabın sonuç bölümünden bir parça alıntılayarak 14 Mayıs öncesinde de değerli okurlarıma “Demokrasi için DİREN!” demek istiyorum.

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Yirmi yılda sadece toplumun yapısını değil, bireysel olarak kişiliklerimizi de değiştirdiler...

“Yaşama Sevincimizi” çaldılar:

Çünkü geçim derdi, herkesi bunalttı...

Çünkü belirsizlik, bütün gelecek planlarımızı bozdu...

Çünkü adaletsizlik, bütün özgürlük ortamını, can ve mal güvenliğimizi yok etti...

Çünkü baskı ve yasaklar, yaşam biçimlerimizi etkiledi.

14 Mayıs günü, “Yaşama Sevincimizi” geri almalıyız!

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Yaşama Sevinci:

Geçim derdi olmadan çalışmak...

Gelecek korkusu olmadan yaşamak...

Özgürlüğe, can ve mal güvenliğine sahip olmak!

Yorucu bir günün akşamında, yuvanda, ayaklarını uzatıp dinlenmek...

Gelecek kaygısı hissetmeden, günün bitmiş olmasının keyfini sürmek...

Çocuklarının, torunlarının geleceklerinin, ipotek altında olmadığı ve özgürce oluşturulabileceği bir toplumda yaşamanın güvencesini hissetmek!

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Yaşama Sevinci:

Küçük, küçücük bir armağan almak...

Küçük, küçücük bir armağan vermek!

Şefkatli, sevgi dolu bir elin başınızı okşaması...

Sevdiğiniz birinin başını okşamak!

Bir kedinin, bir köpeğin, bir kuzunun, bir hayvanın başının okşanması, karnının gıdıklanması...

Bir kedinin, bir köpeğin, bir kuzunun, bir hayvanın ilgisi, sevgisi, sıcaklığı...

Kendine saygı duyanların, özsaygısı yüksek olanların, başkalarına da saygı duyduğu, sevgi ve saygı dolu bir toplumda yaşamanın keyfi!

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Yaşama Sevinci:

Doğayla bütünleşmek...

Yürümek, koşmak, yüzmek...

Güzel bir manzara seyretmek...

Her yeri betonlaştırarak yozlaştıran bir inşaat çılgınlığına rağmen, çimenler üzerinde yalın ayak gezmek, temiz havayı ciğerlerine çekmek ve yaşadığını hissetmek!

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Bütün bu mutluluk anlarımızı...

Bütün “Yaşama Sevincimizi” çaldılar:

Çünkü insanlara, geçim derdinin yanında, adaletsizlik, gelecek korkusu, umutsuzluk, belirsizlik, karamsarlık, pompaladılar...

Bizi dipsiz bir karanlıktan oluşan bir karabasana mahkûm ettiler.

14 Mayıs’ta umutlarımızı...

“Yaşama Sevincimizi” geri alacağız!

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14 MAYIS 2023 GÜNÜ YAŞAMA SEVİNCİMİZİ GERİ ALSAK DA ALAMASAK DA DEMOKRASİ İÇİN DEMOKRATİK DİRENİŞ DEVAM EDECEKTİR...

DEVAM ETMELİDİR...

ÇÜNKÜ DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLER SÜREKLİ OLARAK TEHDİT ALTINDADIR!

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HAYDİN EYLEME:

PANELSE PANEL...

MİTİNGSE MİTİNG...

YÜRÜYÜŞSE YÜRÜYÜŞ...

SANDIKSA SANDIK!

Not: Yarın Remzi Kitabevi Suadiye Mağazası’nda DEVRİMİN VE KARŞI DEVRİMİN YÜZ YILI kitap dizimizin “Karşı Devrim Yanılsaması” adlı 3. Cildi için, söyleşi ve imza günümüz var. Bütün okurlarımızı bekliyoruz.