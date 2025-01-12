Emre Kongar
Emre Kongar ekongar@cumhuriyet.com.tr Son Yazısı / Tüm Yazıları

Evdeki hesap çarşıya uymaz!

12 Ocak 2025 Pazar

Bugünkü yazımın başlığının anlamı “Senin yaptığın plan, her zaman gerçekleşmez”, “Olaylar her zaman senin istediğin gibi olmaz” demek.

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Artık seçmen nezdinde iyice yıpranmış olan Erdoğan/AKP/Bahçeli/ MHP iktidarının başlattığı “Yeni Süreç”te “evdeki hesap çarşıya uyacak mı”?

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Önce iktidarın “evdeki hesabına” bakalım:

1) Yitirilen seçmen çoğunluğunu Kürtlerin desteğiyle yeniden kazanmak.

2) Erdoğan’ın zaten Anayasa’ya aykırı olan 3. kez Cumhurbaşkanlığı’nı olanaklı olduğu ölçüde uzatmak.

3) Ülkeyi her konuda iflas ettirmiş olan “Şahsım Devleti Rejimi”ni kurumlaştırmak ve yerleştirmek.

4) Bütün bu süreci “Yeni Bir Dinci Anayasa” yaparak sonlandırmak ve başarıyı mühürlemek!

5) Bu dört hedef için Emperyalizmle ve PKK ile Suriye üzerinden uzlaşma aramak!

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Emperyalizmin “evdeki hesabı” nedir?

1) Türkiye’nin Ortadoğu’da Bağımsız ve Özgürce davranan güçlü bir “Ulusal Devlet”, bir “Bölgesel Güç” olmasını ve Emperyalizmin etkisinden çıkmasını önlemek.

2) Bunun için Atatürkçü/ Kemalist ideolojiyi çökertmek; onun karşıtlığını besleyen dinciliği, mezhepçiliği ve ayrılıkçı ırkçılığı desteklemek.

3) Ortadoğu’da İsrail’in güvenliğini sağlamak için bağımsız bir Kürt Devleti kurmak.

4) Bunun için Irak’taki, Suriye’deki, Türkiye’deki, İran’daki Kürtleri birleştirmek.

5) Bu projenin karşısında olan yönetimleri istikrarsızlaştırmak veya iktidardan düşürmek; Türkiye’yi kullanmak ve Suriye’yi biçimlendirmek.

6) Trump’ın özel pragmatizmi olarak ABD dışındaki savaş ve çatışmaları, yine ABD’nin çıkarlarını gözetecek biçimde, ama yerel güçlerin kendi kaynaklarıyla halletmelerini sağlamak!

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Kürtlerin “evdeki hesabı” nedir?

1) PKK, PYD, YPG’in hesabı, Irak’taki gibi bir Kürt Devleti’ni, Suriye’de ve Türkiye’de de kurmak.

2) DEM Parti’nin hesabı, kendi hedeflerini (bu hedefler her ne ise) gerçekleştirmek için mevcut “Şahsım Devleti Rejimi” içinde, hem Kürtleri temsil eden bütün legal ve illegal örgütler, hem iktidar hem muhalefet, hem kendi seçmeni hem de genel seçmen nezdindeki meşruiyetini ve desteğini güçlendirmek.

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Peki “çarşı” ne diyor?

“Bu hesapların hiçbiri tek başına tutmaz” diyor!

CHP’nin, MHP’nin ve hatta AKP’nin ve DEM’in bile tabanlarına, hele hele öteki muhalif partilerin seçmenlerine kulak verin, duyarsınız!

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Peki ben ne diyorum?

Çarşı’ya göre bu hesaplar tutmayacağı için:

Bağımsızlığı, Özgürlüğü, Eşitliği, Kardeşliği, Dayanışmayı, Adaleti...

Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’ni...

Türkiye Cumhuriyeti’ni...

Savunmaya devam diyorum.


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