Gençlik ve insanlık mutlaka kazanacaktır!
GENÇLER VE GENÇLİK FARKI:
***
Gençlerin bazılarını, bazen yok edebilir, hatta öldürebilirsiniz...
Gençlik, sürekli olarak asla, ne yok edebilir, ne de öldürebilir!
***
Gençlerin bazılarını, bazen hapsedebilirsiniz...
Gençliği, sürekli olarak asla!
***
Gençlerin bazılarını, bazen susturabilirsiniz...
Gençliği, sürekli olarak asla!
***
Gençlerin bazılarını, bazen aldatabilirsiniz...
Gençliği, sürekli olarak asla!
***
Gençlerin bazılarının beyinlerini, bazen yıkayabilirsiniz...
Gençliğin beynini, sürekli olarak asla!
***
Gençlerin bazılarını, bazen durdurabilirsiniz...
Gençliği, sürekli olarak asla!
***
Gençlerin bazılarını, bazen satın alabilirsiniz...
Gençliği, sürekli olarak asla!
***
Gençlerin bazıları, bazen dönek olabilir...
Gençlik, sürekli olarak asla!
***
Gençlerin bazıları, bazen korkabilir...
Gençlik, sürekli olarak asla!
***
Gençlerin bazılarını, bazen köleleştirebilirsiniz...
Gençliği, sürekli olarak asla!
***
İNSANLAR VE İNSANLIK FARKI:
***
İnsanların bazılarını, bazen yok edebilir, hatta öldürebilirsiniz...
İnsanlık, sürekli olarak asla; ne yok edebilir, ne de öldürülebilir.
***
İnsanların bazılarını, bazen hapsedebilirsiniz...
İnsanlığı, sürekli olarak asla!
***
İnsanların bazılarını, bazen susturabilirsiniz...
İnsanlığı, sürekli olarak asla!
***
İnsanların bazılarını, bazen aldatabilirsiniz...
İnsanlığı, sürekli olarak asla!
***
İnsanların bazılarının beyinlerini, bazen yıkayabilirsiniz...
İnsanlığın beynini, sürekli olarak asla!
***
İnsanların bazılarını, bazen durdurabilirsiniz...
İnsanlığı, sürekli olarak asla!
***
İnsanların bazılarını, bazen satın alabilirsiniz...
İnsanlığı, sürekli olarak asla!
***
İnsanların bazıları, bazen dönek olabilir...
İnsanlık, sürekli olarak asla!
***
İnsanların bazıları, bazen korkabilir...
İnsanlık, sürekli olarak asla!
***
İnsanların bazılarını, köleleştirebilirsiniz...
İnsanlığı, sürekli olarak asla!
***
Çünkü gençlik ve insanlık, daima daha özgür, daha eşit, daha bağımsız, daha adil bir toplum arayacak, gençler ve insanlar gerekirse bu idealler için ölümü bile göze alacaklardır!
KAHROLSUN FAŞİZM!
KAHROLSUN EMPERYALİZM!
NOT: Bu yazı, özellikle:
Politikacılar...
Polisler...
Savcılar, Yargıçlar...
“Her yaştaki gençler”...
Ve “İnsan olanlar”...
İçin yazılmıştır!
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