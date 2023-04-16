Medyaya baskılar artıyor

16 Nisan 2023 Pazar

14 Mayıs 2023 seçimlerine giderken iktidarın medya üzerindeki baskısı iyice arttı.

En son örnek, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a “Düzenin mafyalaşması” başlıklı yazısı nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi.

Ceza, Yanardağ’ın “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurumlarını aşağıladığı” gerekçesiyle verilmiş ve elbette temyiz yolu açık.

Savunmasında, yazısının tamamen siyasi analiz ve eleştiri mahiyetinde olduğunu belirten Yanardağ, hem hükümeti hem de toplumu uyardığını söylemiş.

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Çağdaş Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, “Bu açıklama her an erişime engellenebilir!” uyarısıyla, Mart ayı “Medya İzleme Raporu”nu ve bu rapor hakkındaki “açıklamasını” yayımladı.

Yayımlanan “açıklamanın” özetini, içerideki ve dışarıdaki tüm okurlarım için, aşağıda, bölümler halinde aktarıyorum.

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Dikkat çeken gelişmelerden biri, erişime engellenen bir habere ilişkin yapılan haberin de erişime engellenmesiydi.

Geçen ay, Türkiye’nin, Irak anayasasına aykırı olarak Irak Kürt Yönetimi ile yaptığı petrol ticaretinden kaynaklı Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından cezaya çarptırılmasına ilişkin 28 ve 29 Mart tarihlerinde “Birileri götürdü cezası millete” ve “Parayı kazanan niye ödemiyor” başlıklarıyla yayımlanan haberlere, 30 Mart 2021 tarihinde mahkeme kanalıyla erişim engeli konuldu.

Söz konusu haberlerin erişime engellendiğini duyuran Karar gazetesindeki habere de bir gün sonra erişim engeli getirildi.

Haber, AKP döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini de yürüten, aynı zamanda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak ile ilgiliydi.

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Erişim engeli kararları kapsamında yaşanan bir diğer gelişme, 1990’larda başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde kamu görevlileri ile sivillere yönelik saldırılarıyla bilinen Hizbullah bağlamında Hür Dava Partisi’ne (HÜDA PAR) ilişkin yapılan haberlere getirilen erişim engelleriydi.

HÜDA PAR’ın, AKP ve MHP’nin öncülüğündeki Cumhur İttifakı’na dahil edilmesi sonrası yapılan Hizbullah içerikli haberlere...

Hele ki haberlerdeki içeriklerin çok geniş bir kesim tarafından zaten yıllardır biliniyor olmasına karşın...

Konulan engel, sansürcü anlayışın bataklıkta çırpınmaktan farksız olduğunu bir kez daha göstermiştir.

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Geçen ay; Türkiye’de üye sayısı bakımından en büyük katılımcı sözlük olan Ekşi Sözlük’e 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri sonrası getirilen erişim engeli, kaldırılmasından bir gün sonra tekrar uygulandı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb projesi kapsamında faaliyet gösteren sitesine de Mart ayı içinde erişim engeli getirildi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçen ay da “işbaşı”ndaydı.

Halk TV, FOX TV, TELE1, Flash Haber ve HaberTürk’ü cezalandırmayı es geçmeyen RTÜK, muhafazakâr aile yapısına ilişkin eleştiriler içeren “Kızılcık Şerbeti” isimli dizi nedeniyle Show TV’ye de ceza verdi.

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Geçen ay; AFP foto muhabiri Bülent Kılıç hakkında, İstanbul’da 2021 yılındaki “19. Onur Yürüyüşü”nü takip ederken polisin boğazına bastırarak ters kelepçeyle gözaltına aldığı olaya ilişkin “görevi yaptırmamak için direnmek” ve “hakaret” suçlamalarıyla açılan dava, basına yönelik düşmanlığın gelebileceği noktaları göstermesi açısından acı bir örnek olarak kayıtlara geçti.

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Kocaeli Barış gazetesi muhabiri Merve Dişli’nin, “AKP’li gençlere rağmen ocak kurmuşlar, gençlerin haberi yok!” başlıklı haber nedeniyle; AK Gençlik Ocakları Genel Başkanı Barış Çiftçi tarafından aranarak “Bedelini ödeteceğim” denilerek tehdit edilmesi de raporda yer alan olaylardan biriydi.

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İçerideki ve dışarıdaki sevgili okurlarım, elbette haksız ve hukuksuz kararlarla mahkûm edilmiş olanları, hastaları, yaşlıları, hamileleri, lohusaları, çocukları unutmuyoruz, unutmayacağız.

Anayasa Mahkemesi’nin tartışmalı kararlarını da not ettik.

Bağımsız adaletin tecellisi için 14 Mayıs seçimlerini bekliyoruz.