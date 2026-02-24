Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yasadışı bahsin kara tablosu
Murat Ağırel
Son Köşe Yazıları

Yasadışı bahsin kara tablosu

24.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Adı: Derkan Başer...

Belki haberlerden adına aşinasınızdır. Yazılarımda ve KİRLİ ÇARK kitabımda ayrıntılı bir şekilde yazdım.

Yasadışı bahis baronu Veysel Şahin’in yakın ekibinde yer alıyor. Handikap operasyonu kapsamında adı geçen ve bir dönem cezaevinde bulunan isimlerden biriydi. Hatta mahkeme; Veysel Şahin, Derkan Başer ve Erdemir Savun hakkında tahliye kararı vermişti. Ancak savcının itirazı üzerine mahkeme yeniden toplandı ve “kararın sehven verildiği” gerekçesiyle tahliye kararını iptal etti.

Veysel Şahin henüz cezaevinden çıkmamıştı fakat Derkan Başer ile Erdemir Savun, tahliye olur olmaz soluğu Gürcistan’da aldı. Derkan Başer’in, daha önce Veysel Şahin’e ait olan yasadışı bahis sitesi Jasminbet’in de sahibi olduğu iddia ediliyor.

Başer’in asıl işi ise yasadışı bahis firmalarının finans ayağını yönetmek. En basit ifadeyle; yasadışı bahis parası tek bir hesaba girip oradan çıkmaz. Çünkü girerse yakalanır. Peki ne yapılıyor?

Önce bahis oynayan vatandaşa bir banka hesabı veriliyor. Ancak bu hesap, bahis sitesinin sahibine ait değil. Ne organizatöre ne de sistemin başındaki isimlere... Bu hesaplar üçüncü kişilere ait.

Kim bu üçüncü kişiler?

Genellikle birbirini tanımayan, çoğu zaman asgari ücretli, öğrenci ya da gelir-gider dengesiyle açıklanamayacak para hareketleri bulunan kişiler bunlar. Gayet sizin benim gibi insanlar. Fakat belli bir ücret karşılığında banka hesaplarını kiraya veriyorlar. Banka hesaplarında milyonlarca liralık işlem hareketi, para girdi çıktısı oluyor.

Yasadışı bahis parası da önce bu hesaplarda toplanıyor.

Sonra ne oluyor?

Toplanan para tek bir yerde tutulmuyor. Bir hesaptan diğerine aktarılıyor. Bir şehirden başka bir şehre... Bir bankadan ötekine... Amaç çok net: Parayı kaynağından uzaklaştırmak, suç gelirini gerçek kaynağından koparmak.

Bu transferlerin büyük kısmı yüz yüze bile gerçekleşmiyor. ATM’den yatırılıyor, mobil bankacılıkla gönderiliyor, internet bankacılığıyla dağıtılıyor. Ortada ne bir kasa var ne de elden teslim. Gezdirilen para eninde sonunda nakde çevriliyor.

Kimi zaman hesap sahibinin kendisi çekiyor, kimi zaman vekâlet verilen biri, kimi zaman da “üst hesap” denilen başka bir kişinin hesabı devreye giriyor. Ancak sonuç değişmiyor: Para, bankacılık sisteminden koparılıp nakde dönüştürülüyor.

Eğer iş büyümüşse, para artmışsa bu kez devreye şirketler giriyor. Ama öyle bildiğiniz şirketler değil. Faaliyeti yok, geliri yok, çalışanı yok ama hesabında milyonlar dolaşıyor. Yani paravan şirketler. Para bu şirketlerin hesaplarına aktarılıyor, ardından yine nakit çekiliyor. Şirket var ama ticaret yok. Para var ama emek yok.

‘TEMİZMİŞ’ GİBİ...

Yeni ulaştığım bir iddianameye göre yasadışı bahis gelirlerinin bir kısmı yurtdışına da çıkarılıyor. Kimi zaman nakit, kimi zaman takibi zor yöntemlerle, kimi zaman kripto, kimi zaman emtia yoluyla... Para önce kirleniyor, sonra dolaştırılıyor, en sonunda “temizmiş” gibi sisteme sokuluyor.

İddianamede yer alan bilgiler bana yabancı değil. Zira bu iddianamede örgüt lideri olarak Derkan Başer, yardımcıları olarak ise Abdulsamet Aksu ve eşi Ceren Başer gösteriliyor. Abdulsamet Aksu ismi, Anadolu Adliyesi’nde görülen yasadışı bahis soruşturmasında da yer alıyor ve o dosyada da yargılama devam ediyor. Orada da örgüt lideri yine Derkan Başer.

Bu iddianame ise karapara aklamaya ilişkin. Toplam 23 kişi yer alıyor. Şüpheliler arasında Gürcistan uyruklu kişiler de var.

“Bana yabancı değil” dememin sebebi şu: Bu isimleri daha önce bu köşede yazdım, televizyon programlarında anlattım. Hatta Ceren Başer’in şirketlerini de ilk kez benden öğrenmiştiniz. MASAK ve savcılık tüm para akışını tespit etmiş durumda.

Ancak iddianamedeki en ilginç isimlerden biri Muhammet Emrah Çinik.

Bu kişiye ait Erc Estetik şirketinin hesap hareketleri incelenmiş. 2017- 2025 döneminde POS cihazları üzerinden yapılan toplam işlem hacmi 674 milyon TL. Bu tutarın önemli bir bölümü tek çekim ve yüksek tutarlı işlemlerden oluşuyor. Firmanın faaliyet alanı medikal estetik, saç ekimi, güzellik ve sağlık turizmi. Ancak söz konusu POS işlemleri bu alanda sunulabilecek tekil hizmet bedelleriyle uyumlu değil.

İşlem adedi ve hacmi dikkate alındığında ticari gerçeklikten uzak bir yoğunluk söz konusu. Şirket hesaplarına toplam 1 milyar 369 milyon TL para girişi olmuş. Bu girişlerin temelini yurtdışı kart-POS işlemleri ile efektif ve kasadan yatırılan paralar oluşturuyor.

Maaş, vergi ve fatura ödemeleri ayrıştırıldığında toplam para çıkışı 1 milyar 100 milyon TL. Çıkışların önemli bir kısmı döviz alımı, kasadan talimatlı ödemeler, şirket ortağı hesaplarına ve çok sayıda farklı kişiye blok transferlerden oluşuyor. Ayrıca yoğun şekilde otel faaliyeti olan firmalara para çıkışı tespit edilmiş.

Şirketin yurtdışı transferleri incelendiğinde toplam 8 milyon 665 bin dolar (yaklaşık 154 milyon TL) yurtdışına para gönderildiği görülüyor. Açık kaynaklarda Premier Lig takımı West Ham United ile kozmetik tedavi ortağı olduğu bilgisi yer alıyor. Bunun yanında Bologna FC, Sevilla FC, medya şirketleri ve farklı kuruluşlara da para çıkışları bulunuyor.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde şirket hesap hareketlerinin öncül suç kapsamındaki para hareketlerine ilişkin olduğu değerlendirilmiş.

Muhammet Emrah Çinik’in bireysel banka hesapları incelendiğinde ise 2017-2025 yılları arasında toplam 175 milyon TL’yi aşan nakit işlem hacmi tespit edilmiş. Hesaplara girişlerin temel kaynağını firma hesaplarından ve kasadan yatırılan nakitler oluşturuyor. Kaynağı belirsiz bu paraların banka dışı yollarla sisteme sokulduğu belirtiliyor.

Para çıkışlarında ise Erc Estetik Turizm şirketine, Midas Menkul Değerler’e ve kripto platformlarına yüksek tutarlı transferler göze çarpıyor.

Tüm bu hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin firma ve bireysel hesaplarının suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması faaliyetlerine hizmet ettiği kanaatine varılmış.

İddianamede ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişi de bulunuyor. Bu kişi yapılanmayı isim isim anlatmış. Derkan Başer’in yeğeni, Ceren Başer’in kuzeni olan bu şahıs, örgüt içindeki rolleri ve neden bu yapılanmada yer aldığını ayrıntılarıyla açıklamış.

Ancak gelin görün ki ben bunları yıllar önce anlattım ve linç edildim. Çünkü bu kişiler öyle bir hayat yaşıyor ki umurlarında değil. Ceza dahi almayacaklarını düşünüyorlar. İşin acı tarafı savcılık makamları ne kadar uğraşırsa uğraşsın gereken yasal düzenlemeler olmadığı için cezasızlık konusu da bir gerçek.

Karartılan hayatlar ise her gün yeni bir trajediye dönüşüyor. Gencecik çocuklar, ev hanımları yalnızca hesaplarını kullandırdıkları için her işlemden ayrı ayrı ceza alıyor ve cezaevine giriyor.

Başkalarının evlatlarının hayatlarının kararmasına sebep olan bu isimler ise kendi çocukları söz konusu olduğunda, yasadışı bahisten elde edilen paralarla futbol takımlarının seremonilerine yüz binlerce lira vererek sahaya çıkarıyor. Lüks araçlarla dolaşıyor, sözde tanıtım günleri düzenliyor, ne kadar ünlü varsa davet ediyorlar.

Ve hayat, onlar için tüm hızıyla devam ediyor.

İlgili Konular: #yasadışı #CEZAevi #iddianame #Yasadışı bahis

Yazarın Son Yazıları

Yasadışı bahsin kara tablosu

Adı: Derkan Başer...

Devamını Oku
24.02.2026
Bu bataklık kurumak zorunda

Yasadışı bahis soruşturması ve futbolda bahis-şike soruşturmaları hız kesmeden devam ediyor.

Devamını Oku
21.02.2026
Dijital çağın vebası: Yasadışı bahis

Biliyorum... Az sonra okuyacağınız satırlardaki konularla ilgili defalarca yazdım.

Devamını Oku
17.02.2026
Gayrimüslimlerin evlerine çöküyorlar

Türkiye, 150 yıl önce gayrimüslimlerin yaşadığı on binlerce ev ve araziye sahip.

Devamını Oku
14.02.2026
Kitabı alamayan elensin mi?

Bir üniversite öğrencisi...

Devamını Oku
10.02.2026
Taş taş üstünde kalmadı ama vicdanlar hâlâ ayakta mı?

Gece saat beşti...

Devamını Oku
07.02.2026
Efes’i nefessiz bırakmayın

Ülkelerin zenginliğini sadece topraktan çıkan değerli madenleri satması ya da yüksek teknoloji ürünleri üretmesi belirlemez.

Devamını Oku
03.02.2026
‘Vergi’ operasyonunda tuz koktu

Türkçemizde çok güzel bir deyim vardır: Tuz koktu.

Devamını Oku
31.01.2026
Umut satmak serbest, hesap vermek zor

Bu köşede sizlere hayatın her alanında gerçeklerle seslenmeye çalışıyorum.

Devamını Oku
27.01.2026
Devlet hastanesinde sahte doktor

Bazen bir haber dosyası gelir; tek bir kişinin hikâyesi gibi görünür ama satır aralarına bakıldığında koca bir sistemin nasıl aksadığını anlatır.

Devamını Oku
24.01.2026
İkinci el araçta bu dolandırıcılığa dikkat

Son dönemde ikinci el araba satış pazarında yaşanan dolandırıcılıkların haddi hesabı yok.

Devamını Oku
20.01.2026
Sahte e-imza ile Hazine arazisi satışı

Sahte belgeler ile kurum bürokratları adına çıkarılan e-imzalar ile yapılanları daha önce yazmıştım.

Devamını Oku
17.01.2026
Küfürlü şarkılar ve çocuklardaki tehlike

Eğer bir çocuk şiddeti ritimle, suçu kafiyeyle, uyuşturucuyu melodilerle öğreniyorsa; bu yalnızca bireysel bir ebeveynlik sorunu değil, toplumsal bir alarmdır. Ve bu alarmı “gençler böyle” diyerek susturamayız.

Devamını Oku
13.01.2026
PayCO operasyonundan neler çıktı

Yasadışı bahis ile ilgili çok yazı yazdığımı biliyorum.

Devamını Oku
10.01.2026
Sahte diploma skandalında yeni iddianame

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 123 sanık hakkında 4 yıldan 136 yıla kadar hapis isteniyor. İddianameye ulaştım.

Devamını Oku
06.01.2026
Gazeteci korktuğu gün ölür

Yıllardır gazetecilik yapıyorum.

Devamını Oku
03.01.2026
Yedigöller’in ‘altında’ ölüm var

“Bolununsesi” gazetesinde yer alan haberde, Yedigöller Milli Parkı’na yalnızca 7-8 kilometre mesafede bulunan Değirmenbeli, Merkeşler ve Afşar köyleri mevkisinde, 880 hektarlık bir alanda altın ve değerli metal arama faaliyeti için başvuru yapıldığı ve bu başvurunun kabul edildiği belirtiliyordu.

Devamını Oku
30.12.2025
'Soruşturma daha yeni başlıyor'

Yasadışı bahis soruşturmasını kamuoyu gibi ben de yakından takip ediyorum.

Devamını Oku
28.12.2025
Kızılay’ın çadır satışı belgelendi!

Türk toplumunun hafızasında ve tarihinde Kızılay, kişilerden bağımsız olarak çok önemli bir yer tutar.

Devamını Oku
23.12.2025
GAIN Medya soruşturmasında kritik soru: Para nereden geldi

Türkiye’de bazı başarı hikâyeleri vardır.

Devamını Oku
20.12.2025
Tutuklama: Tedbir mi, susturma aracı mı?

Ceza, yargılama sonunda verilir; tutuklama ise istisnai bir koruma tedbiri olarak tanımlanır. Ancak son dönemde Türkiye’de yaşananlar, bu teorik ayrımın pratikte hızla eridiğini gösteriyor. Tutuklama artık “yargılamayı güvenceye alan bir önlem” olmaktan çok, yargılamanın kendisi haline gelmiş durumda.

Devamını Oku
16.12.2025
Bu ülkede binalar değil, adalet çöktü

Türkiye büyük depremler yaşadı.

Devamını Oku
13.12.2025
Bahis soruşturmasının dış bağlantısı İngiltere

Bahis soruşturmasının başlangıcı sayılan olayları tam üç sene köşemde ve kitaplarımda yazdım. Türkiye’yi, kamuoyunu harekete geçirmek için elimden geleni yaptım.

Devamını Oku
09.12.2025
Her işlemde ismi olan kişi hukuken yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin soruşturmada her açıdan yaşanan çelişkiler dikkat çekiyor.

Devamını Oku
06.12.2025
Kamu bağlantıları bir türlü soruşturulmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama dikkatimi çekti. Yasadışı bahisle kararlı şekilde mücadele edileceğini ve gençlerin bu karanlık yapılara teslim edilmeyeceğini söyledi.

Devamını Oku
02.12.2025
Bu bedelin hesabını kim verecek?

Türkiye’de öyle davalar görülüyor ki bir mahkeme salonunun duvarları yalnızca hukukun değil, bütün bir ülkenin vicdanının yankısını taşıyor.

Devamını Oku
29.11.2025
Zehirlenmelerde ‘skimpflasyon’ etkisi

Türkiye bir süredir tuhaf bir ekonomik iklimin içinde yaşıyor.

Devamını Oku
22.11.2025
İBB iddianamesinde olmayanlar!

İBB soruşturmasında da aynı süreç yaşandı. İddianameyi satır satır okumaya devam ediyorum, notlar alıyorum. Özellikle soruşturma aşamasında iddianamede yer alan bilgiler açık açık yazıldı, sosyal medya hesaplarından gündem yapıldı. Şimdi bu iddiaların bir kısmını arıyorum iddianamede, ama yok! Mesela İmamoğlu’nun otellerde yapmış olduğu toplantılarda kamera bantlanması ve yanındaki ekibin taşıdığı valiz çok konuşuldu. Valizlerin para dolu olduğu günlerce yazıldı. Herkes linç edildi. Oysa valizlerde para değil, rahmetli Kadir Topbaş döneminde alınan jammer (sinyal kesici) cihazları vardı ama ne önemi vardı ki?

Devamını Oku
18.11.2025
İmamoğlu iddianamesinde göze çarpanlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame yaklaşık 237 gün sonra tamamlandı.

Devamını Oku
15.11.2025
Özlem Çerçioğlu ve itirafçının ifadesi

Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay... Bu iki ismin verdiği ifadeler neticesinde seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar tutuklandı. Operasyon üstüne operasyon yapıldı.

Devamını Oku
11.11.2025
Sayıştay raporları çıktı: Yargılanmayan ‘hatalar’

Sayıştay’ın 2024 yılı mahalli idareler denetim raporları yayımlandı.

Devamını Oku
08.11.2025
Eda Saraç’ın adalet çağrısı

Günlerden pazar... Harbiye’desiniz. “Bugün ne yapayım?” diye düşünürken tiyatroya gitmek istiyorsunuz. Hazırlanıp yola koyuluyorsunuz. Koştur koştur, geç kalmadan tiyatronun yolunu tutuyorsunuz. E malum, İstanbul trafiği! 10 dakikalık yola 1 saatte gidiyorsunuz. Ama bir sorun var. Her yerde polisler, bariyerler, siren sesleri...

Devamını Oku
04.11.2025
Yasadışı bahise operasyonlar art arda

Türkiye’de gündem öyle hızlı değişiyor ki takip edebilmek mümkün değil.

Devamını Oku
01.11.2025
Bahis skandalı: TFF ile konuştum

Düşünün: maçı yöneten hakemler bahis oynamışlar! Ki bir de bu, tespit edilen yasal sitelere girip üye olup oynayan kişiler. Bir de bunun yasadışı bahis ayağı var. Ki son 5 yılda tespit edilebilen rakamlar bunlar. Bu hakemler içinde Süper Lig hakemleri var. Hakem yardımcıları var. Mutlaka uluslararası bakımdan da incelenecektir.

Devamını Oku
28.10.2025
Tele1 soruşturması ve Ekrem İmamoğlu

Türkiye bir kez daha sabaha bir operasyon haberiyle uyandı.

Devamını Oku
25.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporu (2)

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2025 Uyuşturucu Raporu, Türkiye’deki uyuşturucu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hususta çok yazı yazdım, son rapor ile ilgili de yazdım. Rapordaki belirtilen rakamlar çok korkutucu. Çevirip çevirip tekrar okuyorum. Israrla üzerinde durmamız gereken bir durum.

Devamını Oku
21.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporunda inanılmaz rakamlar

Bir ülkenin karanlığını anlamak istiyorsan rakamlara değil, o rakamların sessizliğine bakacaksın.

Devamını Oku
18.10.2025
'Sahte diploma' skandalında yeni perde!

Bu satırları apar topar aldığım bir haber nedeniyle hızlıca yazıyorum. Haber her şeyden önce gelir diyerek o yüzden ifadelerimi de kısa tutacağım.

Devamını Oku
15.10.2025
Milyarlarca liralık Papara iddianamesi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Yasadışı bahis bataklığının üzerine kararlılıkla gideceğiz” mesajını paylaştı.

Devamını Oku
14.10.2025
'Adaletin değil, rövanşın hikâyesi...'

Türkiye’de hukuk metinleri bazen adaletin pusulasıdır bazen de siyasetin kılıfı.

Devamını Oku
11.10.2025