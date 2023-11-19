Erman Kunter
Erman Kunter [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Körfez’e doğru

19 Kasım 2023 Pazar

Geçtiğimiz günlerde ülkemiz spor kamuoyunu özellikle de futbol dünyasını bir konu adeta esir aldı. Futbol Federasyonu, Süper Kupa statüsünü değiştirerek Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak maçın Suudi Arabistan’da oynanacağını açıkladı. Amaç, naklen yayın gelirleri düşen, borç sarmalında çırpınıp batma noktasına gelen kulüplere bir havuç sunabilmek. Önce bize yansıdığı kadarıyla iki kulübün buna onay verdiği daha sonra da spor kamuoyunun baskısıyla bu kararlarından vazgeçtiği. Spor dünyası körfez sermayesini çekmeye çalışıyor. Örneğin FIFA Dünya Kupası’nın Katar’da organize edilmesi, Euroleague’in Dubai’de kurulacak bir takımı lige almaya çalışması gibi (Hoş görünmez bir (!) el bu işi şimdilik durdurdu).

Hangi spor olursa olsun kulüpler özellikle de ülkemizde zor durumda.

Sosyal medyanın bir anlamda esiri olmuşlar. Olmayan paralarla transferler, devasa açıklar veren bütçeler, taraftar baskısı borç batağını derinleştiriyor. Bir dostum bana “Futbol yakıtı para olan bir sobadır” demişti. Ne kadar haklıymış. Hedef günü kurtarmak. Nereye kadar bilmem!

Altyapı yatırımı yerlerde. Varsa yoksa transfer. Artık ciddi projeler devri başlamalı. Ve sabredip akla uygun projeler sonuna kadar desteklenmeli. Parasıyla kendi reklamını yapmak için yönetici olmaya çalışanların devri kapanırsa sporumuz düze çıkar.

En önemlisi kulüpler üzerindeki denetim korkmadan sağlanmalı. Almanya, Fransa ve İskandinav ülkeleri bunu başardılar.

Fransa demişken aklıma geldi: Geçen hafta ülke basketbolunun en önemli takımlarından biri olan Limoges kulübüne muhasebe kayıtlarının yanıltıcı ve gerçek dışı olduğu gerekçesiyle 3 maç hükmen ceza verildi. Para cezası da cabası. Yıllar önce futbolda Avrupa kupa galibi St. Etienne yine benzer sebepten küme düşürülmüştü. Önceki gün Premier Lig takımlarından Everton’ın kâr ve sürdürülebilirlik kuralına uymadığı gerekçesiyle 10 puanı silindi. Onlar nerede, biz neredeyiz?

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Körfez’e doğru 19 Kasım 2023
General de gitti 7 Kasım 2023
Karamsar 31 Ekim 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Yargı nasıl tahrip edildi?
Özdemir İnce
Özdemir İnce ‘İnançlara saygılı laiklik!’
Ali Sirmen
Ali Sirmen Elizabeth’in donu
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Dünyanın geri kalmasının yarattığı büyük zamansal sorun
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Etik devrim için kilit soru
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Kumpastan nasıl kurtuldum?
Murat Ağırel
Murat Ağırel Cevap alamadım sormaya devam
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Öyle böyle değil! Geleceğimizin en büyük sorunu adeta...
Zeynep Oral
Zeynep Oral İnsanlık onuru ya da katillerle bir arada yaşamak istemiyorum
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Devletimiz çok şefkatlidir: Hrant Dink’in katili serbest!
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Duçe’nin yargısı
Erman Kunter
Erman Kunter Körfez’e doğru

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler