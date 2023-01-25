AKM: Kocaman bir sanat fabrikası

25 Ocak 2023 Çarşamba

AKM’de geçen hafta Gürer Aykal yönetimindeki İDSO’yu dinledik. Başkemancı Özgecan Günöz’dü. Önce Ferhat Can Büyük, Chopin’in 2. Piyano Konçertosu’nu çaldı. İkinci yarıda seslendirilen Şostakoviç’in 9. Senfonisi dinleyiciyi havalara uçurdu! Başta üflemeler ve vurmalılar olmak üzere bütün orkestra enerjisinin en yüksek düzeyindeydi. Biz de çıktıktan sonra bir süre bu yorumun etkisinden kurtulamadık. Sonra Gürer Aykal ile birlikte “Şefle Yüz Yüze” başlıklı kitabımı imzaladık. Maestro da uzun bir süre Şostakoviç etkisinden kurtulamadığını söylüyordu.

AKM’nin çocukluğumdan beri izlediğim konserlerini şimdi de yeni binada yeni salonda dinlemekten mutlu oluyorum. Pandemiden sonra bugünleri nasıl da özlemişiz! İmza için AKM’nin girişindeki alanda otururken birden şunu fark ettim ki burası kocaman bir fabrika, bir sanat fabrikası!

Sonra AKM’nin deneyimli sanat yönetmeni Remzi Buharalı ile konuştuk. Remzi Bey ki Aspendos Festivali gibi bir dünya markasını yıllarca organize etmişti. AKM’de üç salon var: Birincisi Türk Telekom Opera Salonu; ikincisi tiyatro salonu ve çok amaçlı salon. Bu iki hafta okullar tatil olduğu için, çocuklara-gençliğe yönelik programlar hazırlanmış. Örneğin, Carmen ve La Boheme operaları; La Bayadere balesi, gibi. Tiyatro, sinema ve konser salonlarının yanı sıra sergi merkezi, kongre salonu, sanat galerisi, kayıt stüdyosu ve kütüphane bulunuyor. Ayrıca yine gençlere yönelik atölye çalışmaları var: Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun “Gençlerle Meşk” ve “Müzik Takvimi” başlıklı programları; İstanbul Tarihi Türk Müziği topluluğu; Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Türk Müziği korosu; Türk Müziği Araştırma ve Uygulama topluluğu; Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu; Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Devlet Operası, İstanbul Devlet Tiyatrosu; İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, binada etkinlik gösteriyor.

AKM kocaman bir sahne sanatları fabrikası.

ANKARA CSO

Bu hafta Ankara’dayım. Bu kez Gürer Aykal yönetimindeki CSO’yu izleyeceğim. Konserin programı oldukça yüklü: Ali Darmar’ın flüt, arp ve Oda Orkestrası için yazdığı yeni yapıtı “Geçmiş Esintiler” ilk kez çalınacak. Mozart’ın 24. Piyano Konçertosu’nun solisti piyanist Renan Koen. Geçen yıl Aykal yönetiminde New York Carnegie Hall’de ilk seslendirisi yapılan Michel Assael’in “Auschwitz” adlı senfonik şiiri de Türkiye prömiyerini yapacak.

Sevgili Ankaralı okurlarım, bu konserin ardından CSO fuayesinde Şef Gürer Aykal ile birlikte, onun yaşamöyküsünü yazdığım “Şefle Yüz Yüze” başlıklı kitabı imzalayacağız.