6 dakikada 3 puan

23 Ocak 2023 Pazartesi

Onu tanıyanlar için sürpriz olmayan bir Redmond şutu ve gol. Böylece Beşiktaş’ı Kayseri’de 2. dakikada öne geçiriyor. Zaten Redmond, Cenk’le değişerek oynuyor, ataktayken Tayfur sol kanada kayıyor. Ama Beşiktaş’ın hücum etkinliği ilk yarının sadece ilk ve son 3 dakikasıyla sınırlı. Çünkü Kartal erken golün ardından topu rakibe teslim ediyor. Kayseri de tüm imkânlarıyla atağa kalkıyor ve giderek baskısının dozunu artırıyor. Ta ki Beşiktaş ilk yarının sonlarına doğru rakip alana gitme fırsatı buluna kadar. Salih’le Beşiktaş 42’de 2. golü atıyor.

Kartal’ın bu mahkûm oyununun nedeni aşırı top kayıpları ve orta alanın çabuk savunmaya çekilmesi. Yoksa Tayfur, Gedson ve Salih olağanüstü gayretliler. 2. yarıda oyun dengeleniyor. Beşiktaş artık ileride basıyor ama 3. bölgede final pasları yine kötü. Masuaku kadar isabetli pas verebilseler fark artacak. Ve nihayet Aboubakar 70’te Dele Alli ile birlikte oyuna giriyor. Redmond sağ kanada geçiyor. Fakat oyunda değişen bir şey yok. Şenol Güneş 90’da 2 defans oyuncusu daha alıyor takıma. Bu kadar tedbir de Beşiktaş’a yakışmıyor. Sonuçta 3 puan yaklaşık 6 dakikalık baskıyla geliyor ama Beşiktaş’ın oynadığı oyun skorun karşılığı değil. Gerçi tarla gibi zeminde bundan iyisi de olamaz gibi.