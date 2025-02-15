Adalı’nın yolu

15 Şubat 2025 Cumartesi

Ortalık yine toz duman. Aslında asıl savaş son sahadan çekilme olayından sonra çıktı sanki. Herkes birbirine ağır sözler söylüyor. Ama kimsenin temele dokunduğu yok. Çünkü her şeye sil baştan başlayabilmek için önce güç merkezlerinde kim varsa silip atmak gerek. Ne ki en çok şikâyetçi görünenler bile bu sistemden besleniyor. Sonuçta tüm bu yakınmalar kuru gürültüden öteye geçemiyor. Bir de şu ağızdan düşmeyen “marka değerinin korunması” meselesi var ki gerçekten şaka gibi. Bıraktım Süper Lig’i ülke sporunu iki takımdan ibaret görürseniz, transfer balonlarını şişirir teşvik ederseniz, yalan hayalleri körüklerseniz, ligin markasının kahvehanelerdeki çay markaları kadar bile değeri kalmaz.

En komiği de “yabancılar ne düşünecek” kaygısı. Bırakın siz Avrupalıların ne düşündüğünü. Bizim meselemiz bu. Siz çözümlere odaklanın. Gerçekten bu halk buna mı layık? Futbola aşık taraftara, futbolsevere bu kaos mu layık? Örneğin devre arasında 7 transfer yapan Galatasaray, geçen yıl Sparta Prag’a ve bu yıl Young Boys’dan sonra AZ’ye de mağlup oldu. Rastlantı olabilir mi bu kronik yenilgiler? En önemli maçlara toplama takımlarla çıkıldığı için olmasın sakın. Ama biz “O şurada, bu burada oynamalıydı” diye saatlerce konuşuyoruz. İşin temelinden tamamen uzaklaşarak. Ve tüm bu kargaşa içinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı son derece umut veren şeyler söyledi basın toplantısında ama güme gitti maalesef. Sosyal medya ve taraftar baskısıyla hareket etmeyeceklerinin altını çizdi. Zamana ihtiyaçları olduğunu, her adımı dikkatle atacaklarını ekledi. Önceliğin sağlıklı kulüp yapısına kavuşmak olduğunu belirtti. Adalı söylediklerine de uygun davranıyor. Bir kısım taraftarın ya da taraftar görünümlü kişilerin “O alınsın bu alınsın” baskısına rağmen Arroyo ve Ricardo gibi genç 2 yetenekli oyuncuyu aldı. Ülke futbolunu “yaşlılar yurdu”na çeviren şöhret eskilerinin peşine düşmedi. Rant sistemine karşı büyük adım bu. Ayrıca “büyük” olmanın sadece saçılan paralarla olmadığını gösterdi Adalı. “Büyük” olmanın farklı boyutlarını da bize hatırlattı. Yolu açık olsun. Dilerim ileride olabilecek rantçı pusularını ve aleyhte kampanyaları da boşa çıkartarak yoluna devam eder.