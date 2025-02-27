Figüranlar ligi

27 Şubat 2025 Perşembe

Artık şu, “Hakemler de hata yapabilir, Avrupalı hakemler ne hatalar yapıyor” sözlerinden vazgeçsek mi? Her şey bu kadar apaçık ortadayken. Tamam hakem hataları hep vardı ama son yıllarda işin dozu kaçtı. Hem de bu hatalar forma renklerine göre tek yanlı işliyorsa. Sonuçta şampiyonluklar belirleniyor, küme hattında büyük haksızlıklar oluyor.

Girilen bu çıkmaz sokakta TFF çözümü derbilere yabancı hakem getirmekte buldu. Yerli hakemlerin, özellikle bü- yüklerden ikisinin maçlarında etki altın- da kalıp tek yanlı maç yönettiklerinin itirafı bu. Ayrıca adaletsizlik varsa sadece derbilere değil her maça yabancı hakem getirmeniz gerekirdi. G.Saray-F.Bahçe maçına geldi diye sadece derbilere usulen yabancı hakem getirmek bu ligin 2, bilemediniz 4 takımdan ibaret olduğunun itirafı değil mi?

Üstelik taşıma su ile değirmen dönmez; getirilen yabancı hakemler işin us- tası. Neden geldiklerini bildikleri için suya sabuna dokunmadan “suç benden gitsin” havasında maç yönetmeyecekleri ne malum? İşte G.Saray-F.Bahçe maçı. Vincic, kusursuz değil hır gürsüz maç yönetti. 45 dakika oynanan maçta 35 faul çaldı. Ki bizim en şikâyet ettiğimiz şeydi bu; oyunun sık sık durması. “Zaten 2 takım kavgalı, hocaları yenilme korkusu içinde ben de maçı 0-0’a bağlarım” demiş olmalı kurt hakem? Sonunda beraberlik yabancı hakeme görünürde karşı çıkan ve kaleci dahil 7 savunmacıyla oynayan G.Saray’a yaradı. Yabancı hakemde ısrar etmese belki de o maçı F.Bahçe kazanırdı. Biz böyle abes işlerle uğraşıyoruz. Ülkede birçok alanda ayrımcılık ve evet ırkçılık doludizgin giderken, birden bir “maymun” sözcüğü üzerine hassaslaşıp bilimsel tartışmalara dalıyoruz.

Maçtaki garip görüntüler hiç mi rahatsız etmedi sizi. Bir spor karşılaş- masında 3 bin küsur çevik kuvvet polisi görev yaptı. Maç sonu sporcuların çevresini yüzlerce polis çevirdi. Sonra Mourinho’nun ortamı “cangıl”a benzetmesine kızıyoruz. Çok hassasız ama maç önü futbolcuların birbirinin elini sıkmamasına da takılmıyoruz.

“Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” lafı vardır. Şu derbideki görüntüye bakınca tek mantıklı çözüm ligi G.Saray ve F.Bahçe’den ibaret bir lig haline getirmek ve her hafta binlerce polis eşliğinde bu 2 takıma maç yaptırmak, sezon sonunda 2 takıma birer şampiyonluk kupası vermek.

Diğer takımlar figüran olmaktan sıkılmışlardır zaten. Onlar da aralarında “Figüranlar Ligi” kurarlar belki...

Ya da adil ve eşit bir lig nasıl kurulur, onu düşünelim mi artık?

