30 Mart 2025 Pazar

Kartal maça yüksek enerjiyle başladı. Galatasaray savunmasının arasına uzun toplar attılar, hızlı, dikine çıktılar. Rafa soldan zorladı, şık bitirdi. Ardından Polonyalı VAR’dan gelen kırmızı kart durgun Cim-Bom’u canlandırırken Beşiktaş’ı rehavete uğrattı. Ve Siyah-Beyazlılar Torreira’ya rahat vurdurunca skor: 1-1. Sonra Galatasaray oyunu yavaşlattı, Beşiktaş da ona uydu. Kartal topa sahipti ama hızlı değildi. Düğüm Gedson’un duran top organizasyonuyla çözüldü: 2-1. Ve Kartal hak eden oyunuyla derbiyi kazandı.