Gülengül Altınsay
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Hakkıyla

30 Mart 2025 Pazar

Kartal maça yüksek enerjiyle başladı. Galatasaray savunmasının arasına uzun toplar attılar, hızlı, dikine çıktılar. Rafa soldan zorladı, şık bitirdi. Ardından Polonyalı VAR’dan gelen kırmızı kart durgun Cim-Bom’u canlandırırken Beşiktaş’ı rehavete uğrattı. Ve Siyah-Beyazlılar Torreira’ya rahat vurdurunca skor: 1-1. Sonra Galatasaray oyunu yavaşlattı, Beşiktaş da ona uydu. Kartal topa sahipti ama hızlı değildi. Düğüm Gedson’un duran top organizasyonuyla çözüldü: 2-1. Ve Kartal hak eden oyunuyla derbiyi kazandı.


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