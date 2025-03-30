Gülengül Altınsay
Hakkıyla
Kartal maça yüksek enerjiyle başladı. Galatasaray savunmasının arasına uzun toplar attılar, hızlı, dikine çıktılar. Rafa soldan zorladı, şık bitirdi. Ardından Polonyalı VAR’dan gelen kırmızı kart durgun Cim-Bom’u canlandırırken Beşiktaş’ı rehavete uğrattı. Ve Siyah-Beyazlılar Torreira’ya rahat vurdurunca skor: 1-1. Sonra Galatasaray oyunu yavaşlattı, Beşiktaş da ona uydu. Kartal topa sahipti ama hızlı değildi. Düğüm Gedson’un duran top organizasyonuyla çözüldü: 2-1. Ve Kartal hak eden oyunuyla derbiyi kazandı.
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