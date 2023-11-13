Hoş geldin kaptan

13 Kasım 2023 Pazartesi

Beşiktaş’ın çocuğu, unutulmaz kaptanı Rıza Çalımbay şimdi teknik direktör olarak takımının başında. Ve Siyah-Beyazlılar son haftalardan farklı olarak oyuna daha atak daha canlı başlıyor, sonuçsuz da olsa pozisyonlara giriyorlar. Ama 37’de Zaynutdinov’un gözüne vurulan dirseğe hakemin sarı kart gösterememesi her şey bir yana nasıl bir vicdanla açıklanabilir? Ardından Zaynutdinov hastaneye gidiyor ama onu sakatlayan Opoku sahada oynamaya devam ediyor. Çünkü hakem onu 2. sarıdan atamıyor. Fakat aynı hakem Beşiktaşlı futbolcuların faullerini hatta olmayanları bile kaçırmıyor. İkili mücadelelerde faulü yapan Başakşehirli’yi değil de Beşiktaşlı’yı cezalandırması ise komik artık. Bu şekilde Rebic’e sarıyı hemen çıkartıp onu cezalı duruma düşürüyor. Yani Beşiktaş bir de hakemin yanlı kararlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Rıza Hoca, Salih’in yerine Chamberlain’i alarak başlıyor ikinci yarıya. Onur’u da sol beke alıp Tayfur’u sol açığa çekince sol kanat çalışıyor, uzun toplar yerine paslı oyuna geçiliyor. Ve nihayet baskı sonuç veriyor; 57’de Muleka Rebic’in harika pasını iyi bitiriyor ve Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. 76’da da Rebic yerini Demir Ege’ye bırakıyor. Son dakikalarda baskı yiyor Beşiktaş. Ama en azından enerjik göründükleri bu maçta 3 puanı Rıza Hoca’larına hediye ediyorlar.

