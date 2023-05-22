Sakin ve olgun
Son haftalardaki galibiyet
serileriyle her iki takım da
moralli. Zaten karşılıklı hızlı
akınlarla başlıyor oyun. Ama
sonuca gitmek için sadece hız
yeterli olmuyor. Teknik kapasitenin
de yüksek olması gerek. Maç tam
dengedeyken şans ev sahibine
gülüyor; taç atışından gelen topu
Colley, Belhanda’nın önüne
bırakınca 19’da golü buluyor
Adana Demir.
Hakem 23’te ceza
alanı içinde kendini atan
Stambouli’ye neyse ki
inanmıyor ama kart da
göstermiyor. Kartını daha
önceki pozisyondan
Gedson’a saklamış
meğer. Ancak ilk yarının
sonlarına doğru baskısını
artırıyor Kartal. Bu arada
2 dakika içinde 2 tane
penaltısı güme gidiyor
Beşiktaş’ın. Hele Cenk’in
kafasına atılan tekme nasıl
görülemiyor? VAR neden
devreye girmiyor? Ama
Aboubakar’ın 45+4’teki
harika golü açık ve bariz.
Beşiktaş ikinci yarıya
Gedson’un harika plasesiyle
giriyor: 1-2. Zaten karşı kaleye
yakın oynayan Gedson her
aksiyonun içinde. Sonrasında
ev sahibi bastırıyor Beşiktaş
kontra bekliyor. 72’de Saiss’e,
90+6’da Gedson’a yapılan
penaltıları bu kez hakem ve
VAR görüyor. Cenk skoru
3-1’e, Aboubakar da 4-1’e
getiriyor. Oyuncuların hepsi
görevlerini fazlasıyla yerine
getirince Beşiktaş sakin ve
olgun futboluyla Adana’dan 3
puanla ayrılıyor.
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