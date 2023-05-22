22 Mayıs 2023 Pazartesi

Son haftalardaki galibiyet serileriyle her iki takım da moralli. Zaten karşılıklı hızlı akınlarla başlıyor oyun. Ama sonuca gitmek için sadece hız yeterli olmuyor. Teknik kapasitenin de yüksek olması gerek. Maç tam dengedeyken şans ev sahibine gülüyor; taç atışından gelen topu Colley, Belhanda’nın önüne bırakınca 19’da golü buluyor Adana Demir.



Hakem 23’te ceza alanı içinde kendini atan Stambouli’ye neyse ki inanmıyor ama kart da göstermiyor. Kartını daha önceki pozisyondan Gedson’a saklamış meğer. Ancak ilk yarının sonlarına doğru baskısını artırıyor Kartal. Bu arada 2 dakika içinde 2 tane penaltısı güme gidiyor Beşiktaş’ın. Hele Cenk’in kafasına atılan tekme nasıl görülemiyor? VAR neden devreye girmiyor? Ama Aboubakar’ın 45+4’teki harika golü açık ve bariz.



Beşiktaş ikinci yarıya Gedson’un harika plasesiyle giriyor: 1-2. Zaten karşı kaleye yakın oynayan Gedson her aksiyonun içinde. Sonrasında ev sahibi bastırıyor Beşiktaş kontra bekliyor. 72’de Saiss’e, 90+6’da Gedson’a yapılan penaltıları bu kez hakem ve VAR görüyor. Cenk skoru 3-1’e, Aboubakar da 4-1’e getiriyor. Oyuncuların hepsi görevlerini fazlasıyla yerine getirince Beşiktaş sakin ve olgun futboluyla Adana’dan 3 puanla ayrılıyor.

