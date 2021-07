30 Temmuz 2021 Cuma

Şu salgın günlerinde olimpiyat yapmanın yanlışlığını ne kadar vurgulasak da hepimiz TV karşısına kilitlenmiş haldeyiz.

Biz de 18 daldaki sporcularımızla Tokyo’dayız. Aslında tabii ki madalya almak sporcu için en güzel ödül ama orada olabilmek ve yarışabilmek de çok önemli. Sporu kitlelere yaymış, daha örgütlü ülkelerin daha fazla sporcuyla bu tarz organizasyonlara katılması, sporcularını daha iyi hazırlaması ise hiç tesadüf değil. Umarım biz de Tokyo Olimpiyatları vesilesiyle daha bir heveslenir ve herkes için sporun önemini kavrarız.

KIYAFET SORUNU

İnsanların gözü hazır oradayken Olimpiyat’ta bazı sıra dışı olaylar da oluyor tabii ki. Önce Voleybol Kadın Takımımızın Çin galibiyetinin ardından fırsat bu fırsat diyen her zamanki gericiler, işi “iffetli kadın burnunu bile göstermez”e kadar vardırdı mesela. Kadını sadece bir cinsel nesne olarak gören bu sapkın erkeklerin iffeti sadece kadında araması da bıktırdı artık bizi… Yani kızlarımıza şöyle bir rahatça sevinmemize, gururlanmamıza bile fırsat vermediler.

Sonra Almanya jimnastik takımı giysi sorununu başka bir uçtan gündeme taşıdı. Yarışırken kısa mayo yerine tüm vücudu saran mayo giyeceklerini, çünkü böyle kendilerini daha rahat hissettiklerini, cinsel nesne olarak görülmek istemediklerini açıkladılar. Norveç plaj hentbol takımı da benzer bir tavır göstermişti.

Önemli bir konu bu. Günümüzde kadının burnunu bile kapatmaya çalışanlar olduğu gibi özellikle gelişmiş ülkelerde kadını bir cinsel meta olarak kullananlar da var.

Tabii giysi konusunda burada temel karar sporculara ait olmalı. İstedikleri gibi giyinmeliler ama o spor türünün elverdiği ölçüde.

Bu arada Almanya uzun mayo giyince, kısa giyenler teşhirci olmuyor. Örneğin Britanyalı paralimpik uzun atlamacı Olivia Breen daha kapalı mayo giymesi yönündeki baskılara direndi ve mayo ile daha rahat olduğunu söyledi.

ALTERNATİFLER OLMALI

Peki, şimdi ne olacak? Daha doğrusu ne olmalı? Bir kere her sporun o sporu icra etmek için uygun olan kıyafetleri var. Buz hokeyi kıyafeti ayrı, artistik jimnastik ayrı, futbol ayrı. Yani öyle herkes kafasına göre kıyafet seçemez. Fakat bunun bu kadar kesin sınırlar içinde olmaması da gerekir. Her şeyden önce sporcuların kendilerini rahat hissetmeleri lazım. O zaman alternatifli kıyafetler olmalı her spor dalında. Ve bu alternatiflere de aktif kadın sporcu temsilcileri ile ilgili federasyonlar birlikte karar vermeli.

ASIL SORUN

Kadın kuruluşlarının belirttiği gibi kadını cinsel simge olarak gösterme ve bunun üzerinden nemalanma tabii ki var. Buna karşı her alanda uyanıklık ve mücadele önemli.

Ama asıl önemli olan, kadına yaşamın her alanında ayar çekmeye çalışanlara rağmen kadınların ve kadın sporcuların kendilerini en rahat hissettikleri şekilde giyinmeleri, bu da en doğal hakları.

Kadına sadece kıyafet konusunda ayrımcılık olsa keşke. Çok daha fenası kadına taciz meselemiz var. Bunu yok sayamayız. Sadece bizde değil, dünyanın her yerinde var diye de geçiştiremeyeceğimiz kadar büyük sorun bu. Burada varlık sebepleri ayrımcılık, cinsiyetçilik olan kesimlere karşı toplumun reaksiyonu önemli. Yaptırımlar önemli.

Ne diyelim, kadının evde, sokakta, çarşıda, pazarda, spor salonunda, hemen her yerde kendini rahat, özgür, güvende hissedeceği günlere bir gün ulaşmak dileğiyle…