Sorun Kuntz mu?

14 Eylül 2023 Perşembe

Saatlerce bu minvalde konuşuluyor da konuşuluyor: “Stefan Kuntz yanlış futbolcuları seçiyor”, “Stefan Kuntz oyunu okuyamıyor”, “Stefan Kuntz sahada oyuncuları motive edemiyor”, “Stefan Kuntz altyapı hocası yarışmacı hoca değil”...

Evet futbolumuzda bir sorun olduğu açık. Sadece A Milli Takım’ın değil ülkenin futbolunda sorunların olduğu açık. Fakat keşke sorunların çözümü teknik direktöre bağlı olsa. Teknik direktör değişince sorunlar da çözülse. Gerçek şu ki işler bu kadar basit çözümlü değil çok daha karmaşık. Bir ülke futbolu düşünün ki kulüpler bir türlü altyapıya yatırım yapmıyor. Oyuncu yetiştirmeye, uzun vadeli takım kurmaya yanaşmıyor. Kulüpler sürekli çoğu bir yıl sonra gönderilmek üzere kendilerine kulüp aranan oyuncuların peşinde. Futbol taraftarı da uçaktan ünlü bir futbolcu inmezse kulübüne de futbola da küsüyor. Tesadüfen yetişen birkaç genç de üç kuruşa yurtdışına satılıyor. Yerine 35 yaş üstü oyuncu alınıyor. Milli Takım’a çağırdığın Avrupa’da oynayan oyuncular ise kendi takımlarında forma bulamayan isimler. Yani yurtiçindeki ve yurtdışındaki futbolcular takımlarında istikrar sağlayamamış oyuncular.

KAFALAR DEĞİŞMELİ!

Demek ki asıl sorun hem kulüpler hem de Milli Takım bazında istikrarsızlık sonucu takımlaşamamak. Hep günü kurtarmaya çalışmak, hep insanları oyalayacak işlerin peşinde olmak. Şimdi tam da futbolcu yetiştirmede tecrübesi olan Kuntz gibi bir hocayı bir an önce gönderip bir yerli hocayı getirme derdine düştü herkes. Maksat yine asıl sorunların üstünü örtmek. İnsanları boşu boşuna umutlandırmak. Yerli hoca demişken; biz Milli Takım’da Fatih Terim’i, Şenol Güneş’i, Abdullah Avcı’yı, Ersun Yanal’ı da denemedik mi? Ki kendileri ülkenin en elit hocaları... Peki nasıl gönderildiklerini de hatırlıyor muyuz? Kısa sürede de olsa Lucescu gelmese, takımda kimsenin yapmaya cesaret edemediği gençleşme operasyonu da olmaz, elimizdeki yeni jenerasyonu da göremezdik muhtemelen. Yani sorun teknik direktörün A kişisi veya B kişisi olmasında, yerli veya yabancı olmasında değil. Sorun, kafaların değişmemesinde, varolan çarpık düzenin özenle sürdürülmesinde.

HÂLÂ SES YOK

Kuntz’un milli futbolculara yönelik, “Sahada cevap verilir, röportajlarda değil” sözü sonrası TFF yetkililerinden henüz hiçbir açıklama yapılmadı.