Suç getirende?

17 Mart 2024 Pazar

Beşiktaş Antalya’ya karşı 4-1-4-1 gibi gözüken ama aslında 5-4-1 dizilişinde. Geri dörtlü önündeki Amartey düpedüz defans oyuncusu çünkü. Oysa ki asıl orta alanı güçlendirip bağlantıları doğru kurmak ve savunmayı da atağı da birlikte yapmak gerekmez mi? Sanırım Santos takımda sağlanamayan istikrara, savunmacı sayısını artırarak çözüm arıyor. Ama olmuyor işte. Antalya, Beşiktaş kalesine ilk gelişinde golü buluyor. Zaten topu alan her Antalyalı hiç bir müdahale görmeden Beşiktaş kalesine iniyor. Savunma ile forvet arası bomboş. Siyah-Beyazlıların ilk etkili pozisyonu 25’te Semih’in şutuyla oluyor. Semih sol kanada çekilmesine rağmen gole en yakın isim. Ama 2. gol de Antalya’dan bir penaltıyla geliyor. Fernandes’in rakibin formasını hafif çekmesi ve VAR’ın bunun üstüne atlamasıyla. 2. yarıya Amartey-Muleka değişikliği ve bir golle başlıyor Beşiktaş. Ama farkın bire inmesine rağmen savunmaya geçmiyor Antalya. Beşiktaş da nihayet büyük takım olduğunu hatırlıyor. Ve Kartal çok daha fazla rakip alanda. Dilim varmıyor ama belli ki Santos hocalığı bırakmamış fakat hocalık onu bırakmış. Bir takım nasıl olur da ilk 45 dakikayı böyle çöpe atar? İkinci yarıda da kargaşadan medet umar? Nitekim son saniyede kargaşadan bir VAR penaltısı kazanıyor ama bunu da değerlendiremiyor.

