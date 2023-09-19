Diyetteyken tok tutan 4 besin
En sevdiğim sorulardan biridir. Çok yemek istemiyorum aslında ama az yesem de uzun süre tok kalsam? Yok mu hocam bunun bir çaresi? Aslında var! Elbette açlık tokluk mekanizması ile sorun yaşayanlar, şeker hassasiyeti olanlar, yeme bozukluğu olanlar bu konuda biraz daha zorlanabilirler ama merak etmeyin, bu yazdıklarım size de iyi gelecek.
Eğer metabolik sorunlar var ise bunun için hekiminizin size verdiği ilaç tedavisini aksatmamalısınız. Diyet yapacaksanız programın bu sağlık durumuna ve tedavisine uygun olarak planlanması gerekiyor.
Egzersiz tokluk hissini etkiler mi? Hem de nasıl? Ben bilimsel verilerin egzersiz yapanların veya hareketli bireylerin, hareketsiz olanlara göre çok daha iyi bir iştah kontrolüne sahip olduklarını söylesem de , siz yine de bunu bir deneyin. Gerçekten, deneyin ve görün. Beslenme programınızda değişiklik yapmadan, yemekten 1 saat sonra bir yürüyüşe çıkın. Yada günlük adım sayılarınıza bakın; diyelim ki 3000 adım ortalamanız, bunu 6000 adıma çıkarın. En az 3-4 gün bu şekilde artışı sağlayın. Hatta olabiliyor ise 1 hafta. Aradaki farkı görünce diyeceksiniz ki… ‘ben neden daha önce başlamadım!’
Bu yiyecekler uzun süre tok tutabilir
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