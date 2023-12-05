Hayata döndü

05 Aralık 2023 Salı

Yaklaşık 15 gündür Beşiktaş kongresine yoğunlaştım. Sizler için en iyi haberleri verdiğimi düşünüyorum. Ancak son gün seçim sonuçlarını sayfamızda aktaramadık. Bunun nedeni baskı saatinin erken olması. Anlayışınız için teşekkür ederim. Böyle aksaklıklar hayatımızın her alanında var. Yeni kan Hasan Arat’ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe-Sivasspor maçına geçmeden Sarı-Lacivertlilerin Danimarka temsilcisi karşında aldığı 6-1’lik yenilgi hoş olmadı. İsmail Kartal’ın taktiksel hata yaptığını düşünüyorum. Hocanın özür dilemesi erdemlik, umarım bir daha benzerleri yaşanmaz. Taraftar destek verir bağrına basar ama işler kötü gittiğinde topa tutar. Yaşanmadı mı yaşandı.

F.Bahçe ilk yarı baskılı ve istekliydi. Önce Szymanski sonra da İrfan Can ölçüp, biçip attığı şık golle skoru 2-0 yaptı. İkinci yarının başında Sivas farkı bire indirince herkesin aklında “Eyvah yine mi?” sorusu oluşsa da Dzeko buna izin vermedi, F.Bahçe net bir galibiyetle liderliği G.Saray’dan geri aldı.