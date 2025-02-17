İyi ki Nesyri var
Anderlecht maçında övdüğümüz F.Bahçe, Kasımpaşa karşısında yine herkesi yanılttı. Sarı-Lacivertliler bir iyi, bir orta, bir vasat. Bakalım ne zaman en iyi olacak? F.Bahçe, Nesyri’nin golüne kadar Kasımpaşa kalesine gidemedi. Ama rakibinin 3 net gollük pozisyonu vardı. Bunlardan biri veya ikisi gol olsa maç ilginç bir hal alabilirdi. Fred’in asistinde Nesyri perdeyi açtı. İyi ki Nesyri var. Sonra Oğuz farkı 2’ye çıkardı. “F.Bahçe kazandı” derken Kasımpaşa farkı 1’e indirdi. Ardından kaleci Gianniotis öyle iki kritik top çıkardı ki... Devamında Kasımpaşa 2 gol kaçırdı. Ve Nesyri bir kez daha sahne aldı, skoru 3-1 yaptı, SarıLacivertliler derin bir oh çekti! G.Saray’la farkı 3’e indiren Kanarya, bugün rakibinin puan kaybını bekleyecek, ardından da 24 Şubat’taki derbide Aslantepe’ye galibiyet için çıkacak.
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