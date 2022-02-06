06 Şubat 2022 Pazar

F.Bahçe-Başakşehir mücadelesi haftanın maçıydı. Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal’ın isteğiyle Ozan Tufan’ı geri çağırdı. Orta saha F.Bahçe’nin en kalabalık yeri. Oysa öncelikle sol bek ve hücum hattına takviye şart. İsmail Hoca gece gündüz mesai harcıyor, karşılığı olacak mı bilemem. F.Bahçeli taraftarlar, tribünleri doldurdu. Önce destek vardı, ardından son dönemde Kadıköy’de alıştığımız “Yönetim istifa” sesleri, futbolculara tepki, ıslıklar... Maçta tempo üst düzey değildi. Yıllarını geçirdiği F.Bahçe’ye ilk kez rakip olan Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlileri iyi analiz etmiş. İlk devre Başakşehir yarı alanında beklemeyi seçti. F.Bahçe ise sadece yüklenir gibi yaptı o kadar. Pelkas’ta düzelme var, İrfan’la iyi ikili oldular. Nedense Kartal, onları da kenara aldı. İkinci yarıya Berisha’nın direkten dönen frikiğiyle başlayan Sarı-Lacivertliler, ummadığı anda Berkay’ın golüyle geriye düştü. 90 dakika rakip kaleye gidemeyen, pozisyonu olmayan, mücadele etmeyen, inanmayan, savaşmayan bu F.Bahçe’nin başına Löw gelse ne olur?