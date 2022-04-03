Özlenen tablo

03 Nisan 2022 Pazar

Milli maç arasından önce Fenerbahçe’yi nasıl bıraktıysam Kayserispor deplasmanında aynı şekilde istekli, tempolu görüntüsüyle buldum. Hatta birçok oyuncunun daha da konsantre olduğunu söyleyebilirim. Bu isimlerin başında Osayi, Serdar Aziz ile Novak geliyor. Kayseri zor deplasman, Hikmet Karaman büyük takımlara sürprizi sever, F.Bahçe ve Beşiktaş’ı Türkiye Kupası’nda eledi hatırlatalım. F.Bahçe’nin motivasyonu yüksekti. Özellikle ilk yarıda Zajc ve Rossi’nin attığı gollerin dışında kaçan net fırsatlar da vardı.

İsmail Kartal’ın öğrencileri, ön alan baskısını iyi yaptı, kazandığı toplarla hücum geliştirdi. Bunda Crespo ve Zajc’ın katkısı büyük. İki oyuncu birbiriyle çok uyumlu, aynı zamanda takıma fiziksel güç katıyorlar. Onlara Mert Hakan Yandaş da eşlik edince kenarlarda İrfan Can ve Rossi, yaratıcı yönlerini daha iyi sergiliyor. Hem İrfan Can’ın hem de Arda Güler’in gollerine şapka çıkarılır. Kuşkusuz skor 1-0’ken Kayserili Emrah’ın 90’a giden frikiğini muhteşem kurtaran kaleci Altay takımını ayakta tutan isimdi. F.Bahçe sahayı iyi parselledi, Kayserispor’a alan ve hücum aksiyonu için zaman tanımadı.



Sezona iyi başlayan, deplasmandaki Trabzonspor maçıyla düşüşe geçen Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal’la doğru oyunu buldu. Neticesi son 7 haftada alınan 6 galibiyet, 1 beraberlik ve ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe. Kartal, Sarı-Lacivertlilere sezon finalini iyi şekilde yaptıracağa benziyor. F.Bahçe’nin özlediği tablo buydu

