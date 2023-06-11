Size ne ben ömür boyu milletvekiliyim!

11 Haziran 2023 Pazar

Sevgili dostlarım, yaşadığımız seçim hepimizi aşırı politik yaptı. Ardından Türk parasına yapılan küçük devalüasyon, dolar ve Avro’nun yükselişi, faizlerin serbest bırakılması ve tabii iğneden ipliğe gelen zamlarla fakirdik daha da fakirleştik. Bazı muhalif arkadaşlar televizyonlardan elinde sihirli değnek olduğu rivayet edilen eski ama şimdi yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yardım etmemiz gerektiğini söylemeye başladılar. Yakında Kızılay başkanı gibi o da IBAN verip cebimizdeki üç kuruşluk parayı devletin bekası için isteyebilir. Türk halkı yardımseverliğini çoktan yitirdi, hava alır.

Neyse bırakalım bunları şu seçim iyi ki yapıldı, iyi ki herkesin rengi belli oldu. Ve birçok yeni bilgiye ulaşmamız sağlandı. Doğrusu ben de iktisat okuduğum için rakamlara merak sardım. Ve önüme en güçlü muhalefet partimiz CHP’nin bizim vergilerimizle neredeyse ömür boyu beslediğimiz milletvekillerinin kaç dönem bu işi yaptıklarının bilgisi düştü. Meclis’in yasama süresinin beş olduğunu aman unutmayalım.

Başlayalım:

Erdoğan Toprak: 7 dönem milletvekili. 7x5= 35

Engin Altay: 7 dönem milletvekili. 7x5= 35

Faik Öztrak: 6 dönem milletvekili. 6x5= 30

İlhan Kesici: 6 dönem milletvekili. 6x5= 30

Yaşar Tüzün: 6 dönem milletvekili. 6x5= 30

Veli Ağbaba: 5 dönem milletvekili. 5x5=25

Tekin Bingöl: 5 dönem milletvekili. 5x5= 25

Uğur Bayraktutan: 5 dönem milletvekili. 5x5= 25

Mahmut Tanal: 5 dönem milletvekili. 5x5= 25

Bülent Tezcan: 5 dönem milletvekili. 5x5= 25

Sezgin Tanrıkulu: 5 dönem milletvekili. 5x5= 25

Murat Emir: 4 dönem milletvekili. 4x5 =20

Tuncay Özkan: 4 dönem milletvekili. 4x5= 20

Burcu Köksal: 4 dönem milletvekili. 4x5= 20

Barış Karadeniz: 4 dönem milletvekili. 4x5= 20

Gamze İlgezdi: 4 dönem milletvekili. 4x5= 20

Hüseyin Yıldız: 4 dönem milletvekili. 4x5= 20

Enis Berberoğlu: 4 dönem milletvekili. 4x5= 20

Oğuz Salıcı: 4 dönem milletvekili. 4x5= 20

Orhan Sarıbal: 4 dönem milletvekili. 4x5= 20

Vallahi demek ki milletvekiliği bir meslekmiş. Ballı bir meslek. Fazlasıyla dolgun bir maaş, sülalece sağlık hizmeti (tek göz bir katarak ameliyatının fiyatı 10 bin lira), kırk lirayı geçmeyen kuzu gerdan dahil lezzetli yemekler, özel bir şoför ve son model bir araba, bir sekreter, bir danışman. Ankara dışındaki milletvekillerine lojman ve bedava uçak. Anca firma idare eden CEO’lar da bu lüks var. Meclis’teki konforlu odalarını unuttum.

Şimdi diyeceksiniz ki AKP’de de HDP’de de uzun yıllar milletvekilliği yapanlar var. Doğrudur ama AKP yirmi yıllık bir parti, yani 35, 30 onlar da yok. HDP de şaşırmış durumda, onlarda da imtiyazlı bir ekip var.

Arkadaşlar 21. yüzyıl bir teknoloji çağı ve geçmişin söylemleri değişiyor. Ben AKP dışında hiçbir partinin algı yönetemediğini düşünüyorum. AKP Türkiye ve dünyadaki algı yönetimini başaran reklam şirketleriyle çalışıyor. Ve bunlar çok başarılılar. Örneğin seçim öncesi bir AKP reklamı vardı, baba oğlunu uyandırıp birlikte okula gidiyorlar ve baba oğlunu öğretmenine bırakırken şöyle diyor: “Sana emanet”, usta kapıdan çıkıyor içerideki çalışanına sesleniyor “Sana emanet” ve emanet edilenler artıyor. Bakın “Sana emanet” temelde dinsel bir çağrışım yapar: “Allah’a emanet ol!” İşte filmi yapanlar halkımız arasında çok söylenen bu iki sözcükle emanet edilenin AKP olduğunu anlatıyorlar. Bu reklamı anında şöyle değiştirmek mümkündü, baba oğlunu öğretmenine emanet ediyor ve bir an film kararıyor, yazılar başlıyor: 20 binden fazla öğretmen atanamadı. Atanamayan öğretmenler içinde intihar edenler oldu. Dükkân sahibi çalışına dükkânı emanet ediyor ve bir karartma daha, ülkemizde dört yıl içinde 20 bin 500 esnaf iflas etti. Neyse artık yeter kimseler beni ne milletvekili yapacak ne de akıl sormak için kapımı çalacak ama huyum kurusun yazmadan edemiyorum.