Ağacın kurtları

29 Ocak 2023 Pazar

Tarih, 12 Ocak 1986. Oldukça soğuk bir kış günü.

Polis, Isparta-Burdur il sınırında üç aracı durdurdu. Araçtakiler toplam 14 kişiydi. Öndeki araçta, 12 Eylül 1980’den beri aranan ama il il konferanslar vermesine rağmen bir türlü yakalanamayan(!) Fethullah Gülen bulunuyordu. Araçtakilerin hepsi gözaltına alındı.

Fethullah Gülen’in bulunduğu araçta bir de askeri doktor bulunmaktaydı: Cahit Sarsılmaz’ın kardeşi doktor Üsteğmen Mustafa Sarsılmaz.

2’si hariç, 11 kişi Fethullah Gülen’i öncesinde tanımadıklarını söylemişlerdi. İnkâr ve iftira, örgütün dün de bugün de değişmeyen iki temel ilkesiydi. Fethullah Gülen’i öncesinde tanımadığını ifade edenler arasında Mustafa Sarsılmaz da vardı.

Bu gözaltı üzerine kıyamet koptu. Telefonlar çalıştı. O zaman başbakan olan Turgut Özal ve içişleri bakanına ulaşıldı. Sonuç, Fethullah Gülen ve yanındakilerin hepsi serbest kaldı. Herkes işine gücüne döndü.

SUÇLULAR SAVCI, FETÖ’CÜLER AVCI

Tabii Mustafa Sarsılmaz da GATA’daki görevinin başına.

Yıllar sonra 17 Nisan 1993’te Turgut Özal kalp krizi geçirerek Hacettepe’de vefat edecek, oradan defin hazırlıkları için GATA’ya kaldırılacaktı.

Büyük tesadüf mü yoksa başka bir şey mi bilmem ama o gece nöbetçi doktor kimdi biliyor musunuz? Yıllar önce Turgut Özal’ın devreye girmesiyle hakkında işlem yapılmayan ve görevine devam etme şansı bulan Mustafa Sarsılmaz!

Dolayısıyla otopsi işlemlerinin de onun tarafından yapılması gerekiyordu.

Peki, Sarsılmaz, Özal’a otopsi yapmış mıydı? Yapmadıysa neden yapmamıştı?

Otopsinin sorumluluğu Mustafa Sarsılmaz’a aitti. Ama o bu görevini yerine getirmedi. Bu konuda Özal ailesi de bir girişimde bulunmadı. Özal’ın ailesi ve Mustafa Sarsılmaz, orada yapılması gerekeni yapmamışlar, işlemi eksik bırakmışlardı. Özal otopsi yapılmadan gömülmüştü.

Peki, aradan yıllar geçtikten sonra vaveyla koparan, Özal’ın ölümü için “Zehirlendi” diyenler kimler? Özal’ın ailesi ve Mustafa Sarsılmaz’ın bağlı olduğu Fethullahçı örgüt!

ALAVERE DALAVERE, MASUMLAR SİLİVRİ’YE

Bu vaveyla sonrası ne oldu?

Basın yoğun biçimde manipüle edilerek “Turgut Özal’ı, Ergenekon zehirleyerek öldürdü” algısı yaratılıp kamuoyu oluşturuldu, sonunda da soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine Özal’ın 2013 yılında mezarı açıldı. Örnekler alındı. Adli Tıp uzmanları, hazırladıkları raporda Özal’ın zehirden öldüğüne dair bir bulguya rastlanmadığını belirttiler. Ancak bu işlemin hemen vefat sonrası yapılması durumunda daha sağlıklı sonuç alınabileceğine de vurgu yaptılar. Tartışmalar hâlâ sürmekte...

Özal’ın öldürülmüş olabileceğine inananlar veya öyle gözükenler, bir de bunu “Ergenekon” diye olmayan bir örgüte yıkmaya çalışanlar, kabulü mümkün olmayacak şekilde, hâlâ toplumun kafasını karıştıran yalanlarla algı oluşturmaya çalışmaktalar.

Fakat bugüne kadar kimse, o gece bu otopsiyi yapması gereken, bu işin bir numaralı sorumlusu olan Mustafa Sarsılmaz’dan bahsetmedi.*

MUSTAFA ÖNSEL

Okuduğunuz satırlar, 2000 yılından öteye TSK’nin ve zaten tüm kurumların gövdesine ölümcül ağaç kurtları gibi sızan, on binlerce yurtsever genci tasfiye ederek onların yerine ABD uşağı şakirtlerini yerleştirip devleti, orduyu berhava eden FETÖ kumpaslarının bire bir mağduru Mustafa Önsel’in Ağacın Kurdu: Fethullah’ın Askerleri1 kitabından alınmıştır.

TSK’nin üst düzey komutanlarından biriyken Balyoz kumpasıyla hayatı kararan ve çok ağır bedeller ödeyen Önsel’in bu yapıtı, Türkiye’nin kurban edildiği kanlı sunağın; okunması, bilinmesi gereken bir tarihçesi.

* Kırmızı Kedi Yayınevi, 2023.