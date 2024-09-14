Karanlık feodal düzen

14 Eylül 2024 Cumartesi

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

Bir kötü haber de Tekirdağ’dan geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğradığı belirlenen 2 yaşındaki Sıla Y’nin durumunun ciddi ve stabil olduğu belirlendi.

Bakın, 2 yaşında diyorum!

Olayla ilgili annenin de aralarında olduğu beş şüpheli tutuklandı. Annenin bebeği “uyanmıyor” diye hastaneye getirdi.

Sıla bebek 1 ay önce de vücudunda morluklarla hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili tutuklu olan 18 yaşından küçük iki şüphelinin, bebeğe cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Narin’in ardından böylesine korkunç bir haber daha gelince aklım da kanım da dondu.

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu bu acılarla ve skandallarla dolu Narin cinayetinin ve bu son olayın bize çok şey anlattığını düşündüğüm için Adalet Bakanlığı verilerini tekrar inceledim.

Memleketin nasıl bir çukura düştüğü gerçeği suratıma çarptı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre cumhuriyet başsavcılıklarında soruşturma evresinde gelen dosya sayısına göre “cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara” dair dosya sayısı 187 bin 336. Bu dosyalardaki şüpheli sayısı 200 bin 611. Bakın hemen bir sayfa sonra ayrıntılarına yer verilmiş ve kategorilere ayrılmış.

“Çocukların cinsel istismarı” ile ilgili dosya sayısı 66 bin 138! Bu dosyalardaki şüpheli sayısı 69 bin 773 kişi!

“Reşit olmayanlar cinsel ilişki suçu” dosya sayısı 27 bin 674. Şüpheli sayısı 26 bin 144 kişi.

Bakın bu sayılar sadece savcılık makamındaki çocuklara ait olan dosyaların sayıları.

Peki, ne kadarı mahkemelere yansımış ona bakalım.

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen 187 bin 336 dosyanın 78 bin 240 tanesi davaya dönüşmüş.

200 bin 611 olan şüpheli sayısı 82 bin 295 olarak tespit edilmiş. Görülen davalar neticesinde 15 bin 200 tane davada 15 bin 244 kişi hakkında mahkûmiyet kararı çıkmış.

Çocukların cinsel istismarı ile ilgili 66 bin 138 dosyanın 31 bin 216 tanesine dava açılmış. Görülen davalarda 6656 dosyada mahkûmiyet kararı çıkmış ve 7 bin 88 kişi ceza almış.

“Reşit olmayanlar cinsel ilişki” suçuna ait 27 bin 674 dosyadan 3 bin 197 tanesi davaya dönüşmüş. Dava sonucunda 624 dosyada mahkûmiyet kararı çıkmış ve 640 kişi ceza almış.

Bittiğini düşünmeyin.

TÜİK 2023 yılı Doğum İstatistikleri Raporu verilerine de baktım tekrar.

15-17 yaş grubunda 6 bin 505, 15 yaş altında 130 çocuk doğum yapmış.15 yaş altı doğum yapan çocuklardan dördü ikinci defa doğum yapmış.

15-17 yaş grubunda doğum yapan 6 bin 505 çocuğun 535’i ikinci, 31’i üçüncü kez doğum yapmış.

Biz daha Narin’in acısını yaşarken, Sıla bebeğin dramına ağlarken aslında bu toprakların feodalizme gömülmüş geri kalmışlığıyla karşı karşıya kalıyoruz.

Bakın diğer rakamlara girmiyorum bile.

Daha çocuklarımızı koruyamazken yetişkinlere yaşatılan saldırılardan bahsedemiyoruz bile. Bir senede yaklaşık 60 bin cinsel saldırı ve tacize maruz kalmış insanların hayatları bu saldırılardan sonra normal bir şekilde devam edeceğini nasıl düşünebiliriz.

Ne çocukları ne de yetişkinleri koruyan bir düzenden bahsediyoruz.

Bir önceki yazımda “bataklıktan” bahsetmiştim. Eşeledikçe bataklığın nasıl derin bir durumda olduğunu bu rakamlar ortaya koyuyor.

Hani iktidar çok övünüyordu. İmam hatipleri açıldığı için toplumun yükseldiği, cami sayısının Kuran kurslarının artmasıyla çocuklarımızın çağdaş dünya seviyesine geleceği konuşuluyordu.

Biz böyle yapınca din düşmanı oluyoruz. Yaşananlar olaylar, sayıları, geldiği boyutları ortada. Anadolu’da yaşanan feodalizm artığını geri kalmışlık kültürünü çok hafife alıyoruz.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban kitabında bahsettiği hiçbir şey umurunda olmayan, düşmana kucak açan köydeki insanlardan ne kadar ileriye gidebildik.

On binlerce istismar ki bunlar sadece kayıtlara geçenler. Aklım almıyor.